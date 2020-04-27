Tuyệt chiêu làm sao để trẻ hơn tuổi thật không phải ai cũng biết

Bước đầu tiên để giữ tuổi trẻ lâu không thể bỏ qua việc sử dụng kem chống nắng. Khi tương tác với môi trường bên ngoài như ánh nắng mặt trời và làm việc trên màn hình máy tính, các tia bức xạ UV sẽ làm làn da chị em phụ nữ trở nên sạm và đẩy nhanh quá trình lão hoá.

Làm sao để trẻ hơn tuổi thật là điều chị em nào cũng mơ ước. Vậy thì còn chần chờ gì mà không cùng xem các hướng dẫn sau đây để chị em chúng mình cùng hack tuổi.

Nhất dáng nhì da, một người phụ nữ trẻ trung luôn có một làn da căng tràn sức sống. Vậy tuyệt chiêu chăm sóc làn da là gì? Đều chăm sóc da như nhau, nhưng đối với các chị em phụ nữ mong muốn có một làn da trẻ hoá thì họ luôn chú trọng đến độ ẩm. Một làn da ẩm mượt ,mơn mởn luôn mang lại sức sống căng tràn như tuổi đôi mươi.

Chính vì thế, sử dụng kem chống nắng sẽ hạn chế được sự hình thành của các vết nhăn, đốm nám, tàn nhang…Chỉ số kem chống nắng phù hợp với phụ nữ châu Á thông thường là 15 – 50, nên ưu tiên các loại có chỉ số SPF cao và có thành phần chống nước. Ngoài ra các dụng cụ hỗ trợ khác như kính mát, găng tay, nón rộng vành, váy chống nắng là cần thiết khi hoạt động ngoài trời nắng.

Sử dụng các serum dưỡng ẩm da, tẩy tế bào chết để loại bỏ đi lớp da sần sùi, tạo điều kiện cho làn da thẩm thấu các tinh chất dưỡng ẩm sâu hơn. Thường xuyên đắp mặt nạ để cung cấp vitamin và collagen cho làn da. Đối với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam thì mặt nạ nhiệt là thích hợp nhất vì các thành phần tạo nhiệt tiếp xúc với không khí, nước làm sạch sâu, thông thoáng lỗ chân lông, tăng cường tuần hoàn máu cho da.

Xông hơi với các tinh chất như xả chanh, các loại tinh dầu, xông hơi nóng, xông hơi khô, phối hợp massage với các loại tinh dầu dưỡng, trái cây tươi…cũng là một liệu pháp giúp làn da đào thải độc tố ra ngoài cơ thể, các tế bào da và nang lông được thư giãn và tăng độ hồng hào, phục hồi vẻ mệt mỏi của làn da.

Thực phẩm chống lão hoá

Bổ sung nhiều rau xanh và trái cây

Làn da lão hoá không chỉ cần bổ sung độ ẩm từ bên ngoài mà kết hợp bên trong rất cần thiết. Nên ăn nhiều rau xanh và trái cây để bổ sung vitamin và dưỡng chất giúp làn da sáng mịn, chống oxy hoá giúp làm chậm quá trình lão hoá. Trong thịt nạc và cá cũng chứa hàm lượng Protein cao có khả năng tái tạo tế bào.

Ăn trứng với các thành phần như selen giúp chống oxy hoá mạnh và chứa các vitamin E, A cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên nên ăn thịt, cá, trứng và các thành phần khác để đảm bảo làn da không bị thiếu chất dinh dưỡng và ăn ở mức vừa đủ.

Chăm sóc đôi mắt

Dấu hiệu lão hoá ngoài lan da thì lộ rõ nét nhất trên đôi mắt. Một đôi mắt mệt mỏi, thiếu ngủ, thâm quầng sẽ làm bạn già đi trông thấy. Ngoài ra, các vết chân chim ở khoé mắt, bọng mắt cũng rất dễ nhìn thấy.

Vì thế, nên chăm sóc đôi mắt từ rất sớm, không phải đợi đến khi bắt đầu lão hoá mới sử dụng. Chị em nên dùng các loại kem, tinh chất dưỡng dành riêng cho xung quanh mắt càng sớm càng tốt và bổ sung từ bên trong các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin tốt cho mắt, làm mắt sáng hơn như dầu cá, dầu gấc…

Chăm sóc đôi mắt giúp phụ nữ trẻ hơn nhiều tuổi

Trang điểm nhẹ để che đi khuyết điểm vùng mắt là cách để trẻ hơn tuổi thật rõ rệt. Khi ra đường, đi làm hãy thoa lên vùng mắt một chút kem che khuyết điểm, lưu ý che chủ yếu ở vùng khoé mắt và bọng mắt, một ít nhẹ lên các quầng thâm.

Chúng ta thường quan tâm đến tác hại của tia UV đối với làn da mà quên mất chúng cũng làm lão hoá mắt như ánh nắng mặt trời có thể gây ra các vấn đề như hoa mắt, chói mắt, khiến mắt lão hóa sớm. Cách bảo vệ mắt là đeo kính mát khi ra ngoài trời nắng, và trong các mức bảo vệ mắt từ 0 đến 4, bạn nên chọn ở mức 2 là phù hợp.

Chăm sóc môi

Một thiếu nữ trẻ trung luôn sở hữu một bờ môi ướt át và gợi cảm, chăm sóc bờ môi trẻ trung thì cần dưỡng ẩm cho môi thường xuyên bằng mặt nạ cho môi, tẩy tế bào chết cho môi và dưỡng ẩm như sử dụng các tinh chất dưỡng môi chuyên dụng hoặc dùng dầu dừa.

Bên cạnh cấp nước cho môi thì việc lựa chọn màu son khi trang điểm cũng rất quan trọng, không nên sử dụng các màu son xỉn vì loại màu này chỉ làm bật thêm nét lão hoá của bạn, nên sử dụng những thỏi son bóng màu hồng, màu sáng để tạo một đôi môi căng mọng, trẻ trung.

Cắt tóc ngắn

Một điều không thể phủ nhận là mái tóc càng dài càng lộ rõ tuổi thật của bạn. Một mái tóc vừa phải qua vai hoặc một mái tóc ngắn sẽ giúp bạn trông trẻ trung hơn. Thường xuyên cắt bỏ phần đuôi tóc xơ yếu, thiếu sức sống và cân nhắc kỹ khi lựa chọn màu tóc cũng như các kiểu uốn làm bạn trông già đi, không nên chọn nhuộm highlight quá rực rỡ cũng không nên nhuộm màu quá tối sẽ trông không hề tự nhiên.

Răng với tóc là góc con người, chăm sóc một mái tóc suôn mượt, bồng bềnh bằng cách hạn chế tẩy, uốn, nhuộm không cần thiết, thường xuyên đắp mặt nạ cho tóc, dùng kem ủ tóc chuyên biệt. Lưu ý khi bạn lão hoá thì mái tóc cũng lão hoá theo, chúng ta đều nhận thấy mái tóc thưa thớt hẳn, yếu và dễ gãy rụng hơn so với tuổi trẻ, vì thế hạn chế dùng hoá chất cho tóc sẽ giữ lại độ dày cho tóc, trông hack tuổi.

Trang điểm nhẹ và má hồng

Sẽ là sai lầm khi trang điểm quá dày và đậm, nó sẽ làm bạn trông già thêm tuổi. Một người phụ nữ trưởng thành nên trang điểm một lớp nền mỏng và có độ căng bóng nhẹ để tạo độ mướt cho làn da trẻ. Má hồng phớt nhẹ khiến gương mặt trông hồng hào hơn, nên sử dụng má hồng dạng kem vì nó tạo vẻ tự nhiên và ửng hồng đáng yêu.

Khi trang điểm, bạn sẽ trông trẻ trung hơn khi thoa kem từ phía trên đuôi mắt xuống dưới bọng mắt, vỗ nhẹ để kem thấm vào bên trong. Nên chọn phấn nền màu sáng cho vùng dưới mắt và quanh mũi, không dùng cho toàn bộ khuôn mặt.

Trang phục

Làm sao để trẻ hơn tuổi thật? Trang phục bên ngoài đánh giá một phần cá tính và tuổi tác của một người. Nếu bạn muốn trông trẻ hơn tuổi thật thì nên tránh những trang phục có kiểu dáng già dặn và màu tối như màu đen. Mặc dù màu tối trông sang trọng, thu hút nhưng lại vô tình làm lộ dấu hiệu lão hoá của làn da bạn, làn da đang sạm dần sẽ dễ chìm đi, vì thế chọn một bộ trang phục trẻ trung, đơn giản, có màu sắc tươi sáng trông hack tuổi nhiều lắm đấy!

Chế độ sinh hoạt khoa học

Giữ chế độ sinh hoạt khoa học là như thế nào? Bước vào tuổi lão hoá, làn da và cơ thể sẽ khó phục hồi, khi bạn thức khuya hoặc stress, làn da sẽ trông sạm và thiếu sức sống. Vì thế duy trì ngủ đủ giấc, ngủ sớm và uống nhiều nước, ăn uống đủ dưỡng chất là cần thiết. Bên cạnh đó, một lối sống lành mạnh không sử dụng chất có cồn, rượu bia sẽ khiến các biểu hiện lão hoá xuất hiện nhanh hơn.

Rèn luyện sức khoẻ

Rèn luyện sức khoẻ là bí quyết trẻ lâu cho chị em phụ nữ

Khi bước vào tuổi lão hoá, độ đàn hồi của làn da trở nên yếu đi, trông mềm và nhão hơn, tập thể dục không chỉ giúp làn da săn chắc mà còn đào thải độc tố, cải thiện độ hồng hào cho làn da khoẻ mạnh, hít thở sâu cũng là một liệu pháp hay. Một cô gái có làn da khoẻ sẽ trông trẻ đi rất nhiều tuổi.

Chúng ta đều nhận ra rằng khi cân nặng thay đổi đột ngột sẽ dễ bị rạn nứt và tăng cân quá nhiều ở độ tuổi từ 18 đến 40 sẽ là tăng nguy cơ bệnh huyết áp, đó là một trong những tác động gây ra lão hoá, do đó cần duy trì cân nặng đều đặn.

Giữ tâm hồn tươi trẻ

Đời sống tinh thần quyết định hết 50% độ trẻ trung của bạn. Không quá bất ngờ khi bạn trông một người trẻ hơn tuổi thật đến 5, 10, 15 tuổi. Một tâm hồn không già nua, lạc quan và vui vẻ luôn mang lại nguồn năng lượng lan toả sự trẻ trung. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, luôn cưới sẽ bộc lộ được khí chất tươi trẻ trong tâm hồn của bạn.

Nhiều chị em rơi vào tình trạng bị cảm xúc chi phối, bị stress dẫn đến mất cân bằng kiểm xúc ảnh hưởng đến tinh thần, giấc ngủ không sâu và ăn không ngon khiến mau lão hoá. Vì vậy, kiểm soát cảm xúc và cân bằng đời sống tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc trẻ hoá. Kiểm soát căng thẳng bằng cách nào? Đó là bỏ qua những điều phiền muộn nhỏ nhặt, suy nghĩ tích cực, thiền định, đọc sách, nuôi thú cưng, trồng cây, chơi với trẻ nhỏ.

Tuổi trẻ thích khám phá, sáng tạo, khi bạn thêm nhiều tuổi, bạn càng thích sự ổn định và trầm lắng, vì vậy việc trải nghiệm những cái mới như học thêm như kiến thức, chơi đàn, hát, nấu ăn…sẽ giúp cải thiện trí não đang dần bị lão hoá, nuôi dưỡng sự tò mò, óc quan sát khiến bạn sáng tạo, năng động, trẻ trung hơn.

Nụ cười và tâm hồn giúp kéo dài thanh xuân

Hy vọng rằng 11 lưu ý trên sẽ giúp ước mơ làm sao để trẻ hơn tuổi thật của chị em phụ nữ thành hiện thực. Chúc chị em luôn trẻ khoẻ, tự tin khiến chàng mãi không rời mắt!