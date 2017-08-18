Làm sao để có làn da đẹp tự nhiên? Làm sạch và dưỡng ẩm là bước không thể bỏ qua

Tìm hiểu tình trạng và những thành phần hợp với da mới có thể có làn da đẹp tự nhiên

Làm sạch và dưỡng ẩm là hai bước cực kỳ quan trọng mà chúng ta thường xuyên bỏ qua, da khô, tích lũy bụi bẩn thì dù các bạn có chăm sóc và dưỡng da như thế nào cũng không thể đẹp tự nhiên như mong muốn được. Làm sạch và dưỡng ẩm da hàng ngày chính là bí quyết giúp da luôn khỏe mạnh và tươi trẻ đấy các bạn nhé.

Bạn phải hiểu rõ da bạn như thế nào, chúng trong điều kiện nào và cần gì, những loại thành phần dưỡng da đẹp tự nhiên nào hợp với nó, chăm sóc để da của bạn thật trẻ trung và rạng ngời. Hãy lưu ý các chất chống oxy hóa, vitamin C, axit glycolic và hyaluronic giúp ngăn ngừa sự lão hóa và khô rát sẽ giữ cho làn da căng mịn, tươi sáng.

Làm sao để có làn da đẹp tự nhiên? Có chế độ ăn nghỉ tốt là điều không thể thiếu

Một chế độ ăn uống nhiều trái cây, rau xanh, uống 8-10 ly nước mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn thải độc hiệu quả, cắt giảm đường khỏi khẩu phần ăn hàng ngày, tránh xa rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích khác, ngủ đủ 8 tiếng buổi tối hàng ngày, ngủ trước 10h sẽ giúp cho làn da khỏe mạnh từ bên trong, tươi trẻ, đẹp tự nhiên mà không cần đến sự hỗ trợ hay tác động của bất kỳ mỹ phẩm nào.

Muốn có làn da đẹp tự nhiên phải bổ sung vitamin C và Vitamin E

Đây là hai loại vitamin quan trọng, cần bổ sung đầy đủ để đảm bảo độ trắng sáng, khỏe mạnh, duy trì tính đàn hồi của da do chúng hỗ trợ sản xuất collagen giúp duy trì vẻ đẹp thanh xuân tự nhiên của da trong thời gian dài.

Làn da đẹp tự nhiên khi được chăm sóc với mặt nạ dưỡng da

Bạn không cần phải mua mặt nạ đắt tiền hoặc đến spa mà hãy tận dụng những mặt nạ dưỡng da tuyệt vời, hoàn toàn tự nhiên, tiết kiệm ngay từ căn bếp nhà bạn: Mua một hộp sữa chua không đường mát lạnh, thoa đều lên da, để sau 15 phút thì rửa mặt bằng nước ấm, có thể thêm chút nước chanh, mật ong để tăng hiệu quả dưỡng da.

Bí quyết có làn da đẹp tự nhiên với chăm chỉ tập thể dục

Đi bộ 30 phút 1 ngày là một trong những bài tập thể dục đơn giản nhất mà các bạn có thể thực hiện dễ dàng tại nhà. Tập thể dục đều đặn không chỉ giúp làm sạch da, thải độc tố, mà còn nuôi dưỡng các tế bào máu, giảm căng thẳng, ngăn ngừa mụn trứng cá, giúp bạn khỏe mạnh toàn diện và có một làn da đẹp tự nhiên còn hơn cả mong đợi.

Tiến hành tẩy da chết toàn thân để có làn da đẹp tự nhiên

Đừng quên tẩy da chết tuần 1 lần để làm sạch bụi bẩn và da chết còn bám lại trên cơ thể. Dùng công thức mật ong, chanh, đường chính là hỗn hợp tẩy da chết toàn thân và mặt dễ thực hiện tại nhà tiện dụng.

Làm sao để có làn da đẹp tự nhiên? Hãy chăm sóc mắt

Mắt chính là khu vực thể hiện dấu hiệu lão hóa, da xấu, nám, nhiều vết nhăn đầu tiên. Để có làn da đẹp tự nhiên các bạn đừng bỏ qua các bài tập thể dục với mắt, mát xa, thoa kem dưỡng mắt xóa mờ nếp nhăn, giảm thâm quầng khó chịu. Một cách đơn giản nhất là mỗi tối trước khi đi ngủ, bôi và mát xa quanh mắt bằng dầu dừa, làn da vùng mắt sẽ được cải thiện đáng kể.

Mẹo có một làn da đẹp tự nhiên với kem dưỡng ban đêm

Hãy lựa chọn một loại kem ban đêm an toàn và hợp với da, bên cạnh serum dưỡng da thì kem đêm sẽ góp phần dưỡng ẩm và giúp giảm bết dính, tiết dầu vào ngày hôm sau.

Làn da đẹp tự nhiên phải chú ý dưỡng toàn thân

Khuôn mặt không phải là khu vực duy nhất cần chăm sóc khi bạn muốn được làn da đẹp tự nhiên tổng thể, hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng kem dưỡng thể toàn thân hàng ngày, tập trung thoa kem những vùng dễ bị khô như khuỷu tay, đầu gối, gót chân,... để có làm đẹp da tự nhiên, mịn màng, căng mịn.

Kem chống nắng là vật quan trọng nếu muốn có một làn da đẹp tự nhiên

Kem chống nắng cần thiết ở mọi lứa tuổi. Không bao giờ đi ra ngoài mà không có nó, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi những tia cực tím có hại, giảm tình trạng lão hóa và oxy hóa cho da nhiều lần.

Những lời khuyên làm đẹp tự nhiên giúp trả lời cho câu hỏi Làm sao để có làn da đẹp tự nhiên đều rất tốt và có lợi để các bạn làm theo. Hãy thử áp dụng và cho biết cảm nhận ở dưới phần bình luận nhé các bạn! Chúc các bạn sớm có làn da đẹp tự nhiên như mong ước.