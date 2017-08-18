Làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên rất quen thuộc trong mỗi nhà bếp

Làm đẹp 18/08/2017 15:44

Làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên này, chỉ sau một thời thực hiện, bạn sẽ giật mình vì độ trẻ hóa của làn da đấy nhé.

Lợi ích làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên trứng gà 

Bài viết ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn cách làm đẹp tại nhà với nguyên liệu làm đẹp tự nhiên trứng gà quen thuộc

Trứng gà giúp đẹp da hẳn nhiều bạn đã biết nhưng công dụng cụ thể của nó giúp làm đẹp da như thế nào hẳn nhiều bạn còn chưa biết rõ đâu.

Làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên trứng gà tại nhà cấp tốc
Làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên trứng gà tại nhà cấp tốc. Ảnh: Internet

Lòng trắng trứng gà được coi là một trong những nguyên liệu tự nhiên làm đẹp tuyệt vời, khó có thể chê được điểm nào. Sử dụng lòng trắng trứng gà sẽ làm sạch da, loại bỏ da chết nhẹ nhàng mà không hề gây kích ứng, lỗ chân lông sạch thoáng, se khít hiệu quả, giảm mụn viêm, mụn sưng nhanh chóng. Ngoài ra nó còn giúp làm mờ vết thâm nám nhanh chóng, giúp da sáng trắng tự nhiên dần dần, xóa mờ nếp nhăn, nếp hẳn trên da, bổ sung collagen cho da ngày càng săn chắc, khỏe mạnh và hồng hào rực rỡ.

Còn lòng đỏ trứng gà, rất giàu beta caroten, vitamin E, B, các khoáng chất, giúp nuôi dưỡng da bổ sung chất dinh dưỡng cho da khỏe mạnh, tăng cường lớp bảo vệ từ bên trong, đồng thời có tác dụng cấp và giữ ẩm, giúp da mềm mịn nhanh chóng, do đó, với những ai có làn da khô, mốc da thì cực kỳ cân nhắc phương pháp làm đẹp da bằng nguyên liệu tự nhiên trứng gà tại nhà nhé.

Nguyên liệu để làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên trứng gà quen thuộc

  • 1 quả trứng gà tươi, sạch
  • 2 bát nhỏ
  • Đũa, dĩa, hoặc máy đánh trứng cầm tay
  • Khăn giấy khô 
  • Khăn mặt sạch

Cách làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên trứng gà

Bước 1: Các bạn tách vỏ trứng gà vào 1 bát đã chuẩn bị sẵn, tách cẩn thận không để bị vỡ lòng trứng hay dây trứng ra bên ngoài.

Tách vỏ trứng là bước đầu tiên của làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên trứng gà
Tách vỏ trứng là bước đầu tiên của làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên trứng gà. Ảnh: Internet

Bước 2: Dùng một chai nhựa tách riêng lòng đỏ và lòng trứng, làm nhẹ nhàng để không vỡ lòng đỏ trứng gà. Bước này có thể bỏ qua, nếu bạn thực hiện tách riêng hai lòng trứng gà ngay từ khi bóc vỏ.

Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng để làm đẹp tự nhiên hiệu quả
Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng để làm đẹp tự nhiên hiệu quả. Ảnh: Internet

Bước 3: Dùng đũa, dĩa, thìa hoặc bất cứ vật gì có thể dùng được, đánh bông phần lòng trắng trứng, đánh thật bông, nổi nhiều bọt nhé các bạn.

Đánh bông trứng để chuẩn bị làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên từ trứng
Đánh bông trứng để chuẩn bị làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên từ trứng. Ảnh: Internet

Bước 4: Các bạn có thể dùng cọ như trong hình, thoa đều phần lòng trắng trứng đã được đánh bông khắp mặt, hoặc dùng tay thoa trực tiếp cũng được.

Thoa đều lòng trắng trứng khắp mặt, chú ý không để dính vào mắt
Thoa đều lòng trắng trứng khắp mặt, chú ý không để dính vào mắt. Ảnh: Internet

Bước 5: Xé khăn giấy khô thành từng mảnh nhỏ và dán những mảnh đó lên trên mặt, chỗ nào giấy không bám thì các bạn xoa thêm lòng trắng trứng vào để chúng bám dính. Để các miếng khăn giấy nhỏ bám đều khắp mặt, chú ý là phải để giấy căng, không nhàu, nhăn chỗ nào.

Xé khăn giấy, dính đều, căng trên mặt
Xé khăn giấy, dính đều, căng trên mặt. Ảnh: Internet

Bước 6: Để sau 15-20 phút khi mà lớp trứng đã khô, thấm hết vào dưới da thì các bạn bóc nhẹ nhàng phần khăn giấy ra, bóc theo chiều ngược, từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên để không làm chùng hay lão hóa da thêm, lúc bóc này thì mọi bụi bẩn, da chết sẽ được đi theo khỏi da mặt đấy.

Bóc ngược chiều để tránh tổn hại cho da
Bóc ngược chiều để tránh tổn hại cho da. Ảnh: Internet

Bước 7: Rửa mặt sạch, trong lúc đợi khô da thì mang phần lòng đỏ cũng đánh bông lên.

Đánh bông lòng đỏ chuẩn bị làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên thứ hai
Đánh bông lòng đỏ chuẩn bị làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên thứ hai. Ảnh: Internet

Bước 8: Lại thoa đều phần lòng đỏ này đều khắp mặt, nó giờ đây chính là một mặt nạ dưỡng da giàu chất dinh dưỡng, chăm sóc da sau khi làm sạch và tẩy da chết vô cùng tuyệt vời.

Tương tự cũng thoa đều lòng đỏ khắp mặt để làm đẹp tự nhiên toàn diện, kỹ càng
Tương tự cũng thoa đều lòng đỏ khắp mặt để làm đẹp tự nhiên toàn diện, kỹ càng. Ảnh: Internet

Bước 9: Đợi lớp trứng khô thì đi rửa mặt sạch sẽ, thoa nước hoa hồng và kem dưỡng ẩm làm mềm mịn da, chăm sóc da kỹ càng nhất nhé. Kiên trì thực hiện tuần 2 lần và bạn sẽ thấy làn da được cải thiện và đẹp lên nhanh chóng.

Có rất nhiều cách làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên đơn giản, phổ biến như mật ong, chanh, bột nghệ,… bên cạnh cách làm đẹp tự nhiên từ trứng gà mà các bạn có thể tùy thuộc vào sở thích, điều kiện cụ thể của bản thân mà áp dụng. Tuy nhiên, với những lợi ích mà nó mang lại, các bạn đừng bỏ cách làm đẹp bằng nguyên liệu tự nhiên, hầu như có mặt suốt trong mỗi căn bếp là trứng gà nhé. 

 

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