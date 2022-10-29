Làm mặt nạ chăm sóc da theo cách này, da âm thầm cảm ơn bạn vì sự thay đổi ngoạn mục nhan sắc

Làm đẹp 29/10/2022 16:27

Sau khi đọc một số loại mặt nạ được làm bằng gì, nhiều người sợ hãi khi sử dụng chúng trên da của chính mình. Nhưng luôn có một lối thoát: bạn có thể tự làm mặt nạ thực sự hiệu quả và an toàn. Hơn thế nữa, thường xuyên chăm sóc và sử dụng các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên sẽ giúp bạn trông khỏe mạnh hơn và tránh được các yếu tố độc hại có thể xảy ra như sulfat và các chất bảo quản được sử dụng nhiều trong các loại mặt nạ.

Những công thức của các loại mặt nạ đơn giản nhất sau đây sẽ giúp làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn rất nhiều.

1. Giảm viêm

Thành phần:

  • 1 quả chuối
  • 1 muỗng canh sữa chua
  • 1 muỗng cà phê soda

Làm mặt nạ chăm sóc da theo cách này, da âm thầm cảm ơn bạn vì sự thay đổi ngoạn mục nhan sắc - Ảnh 1

Nghiền chuối, sau đó thêm soda và sữa chua. Đặt mặt nạ trên mặt trong 10-15 phút trước khi rửa sạch. Mặt nạ này rất hữu ích vì chuối rất tốt để giảm viêm và mụn trứng cá. Thậm chí , có thông tin cho rằng chuối có thể dùng để chữa vết thương và vết bỏng.

2. Thoát khỏi lỗ chân lông to

Làm mặt nạ chăm sóc da theo cách này, da âm thầm cảm ơn bạn vì sự thay đổi ngoạn mục nhan sắc - Ảnh 2

Thành phần:

  • 2 muỗng canh sữa chua
  • 1 muỗng cà phê đất sét
  • 1/2 muỗng cà phê mật ong (nếu bạn không bị dị ứng)

Trộn đất sét với sữa chua và mật ong. Đắp mặt nạ lên mặt và giữ nguyên trong vòng 15-20 phút. Rửa sạch bằng nước mát. Mặt nạ này rất tốt vì sữa chua giúp loại bỏ lỗ chân lông to và nó làm sáng các đốm sắc tố.

3. Dành cho da khô

Thành phần:

  • 1/2 quả bơ chín
  • 1 muỗng canh sữa
  • 1 muỗng canh mật ong

Làm mặt nạ chăm sóc da theo cách này, da âm thầm cảm ơn bạn vì sự thay đổi ngoạn mục nhan sắc - Ảnh 3

Trộn một quả bơ đã xay với sữa và mật ong.

Đắp hỗn hợp lên mặt khoảng 10-15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Quả bơ chứa chất béo lành mạnh. Nó dưỡng ẩm cho da khô và rất tốt để giảm tác động của tia UV. Nó cũng có tác dụng chống viêm giúp cải thiện tình trạng mụn trứng cá.

4. Để loại bỏ quầng thâm dưới mắt và sưng tấy bọng mắt

Thành phần:

  • 1 muỗng cà phê bã cà phê
  • 1 nhúm tiêu đen
  • 1/4 muỗng cà phê dầu dừa

Làm mặt nạ chăm sóc da theo cách này, da âm thầm cảm ơn bạn vì sự thay đổi ngoạn mục nhan sắc - Ảnh 4

Trộn tất cả các thành phần và đắp chúng lên vùng da dưới mắt. Để yên như vậy trong vòng 5-10 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm, mát xa khắp mặt. Mặt nạ này rất tốt vì nó có chứa caffein làm thu hẹp mạch máu, giúp giảm sưng và quầng thâm.

5. Mặt nạ tăng độ đàn hồi da

Thành phần:

  • Một quả cà chua chín

Làm mặt nạ chăm sóc da theo cách này, da âm thầm cảm ơn bạn vì sự thay đổi ngoạn mục nhan sắc - Ảnh 5

Cắt miếng cà chua và để trên mặt. Bạn có thể rửa sạch mặt nạ sau 10 phút. Xông lên da bằng nước ấm. Nhờ có lycopene có trong cà chua, mặt nạ này làm tươi, làm đều màu, làm sáng và căng da.

Theo Brightside

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