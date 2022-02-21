Làm đẹp không khó với những phương pháp chăm da dưỡng tóc hiệu quả từ nguyên liệu siêu rẻ NÀY có thể được tìm thấy ở mọi nhà của các chị em

Làm đẹp 21/02/2022 11:00

Mọi người trên khắp thế giới yêu thích cà phê vì hương vị và chất lượng tiếp thêm sinh lực của nó. Nhưng thức uống này có những ứng dụng khác "lạ" hơn với da và tóc. Không chỉ cà phê, một số thực phẩm khác cũng sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của chị em chúng mình.

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho bạn một bộ sưu tập các công thức hiệu quả để sử dụng cà phê và thậm chí cả bã cà phê còn sót lại như một phương thuốc làm đẹp và trẻ trung có thể giúp chống lại nhiều tình trạng khó chịu cho da và tóc.

1. Trị Cellulite - Sần da vỏ cam

Làm đẹp không khó với những phương pháp chăm da dưỡng tóc hiệu quả từ nguyên liệu siêu rẻ NÀY có thể được tìm thấy ở mọi nhà của các chị em - Ảnh 1

  • Trộn cà phê xay hoặc bã cà phê khô với cùng một lượng muối, sau đó thêm vài giọt dầu ô liu.
  • Thoa hỗn hợp tẩy tế bào chết lên vùng da đã được làm ẩm và xoa bóp theo chuyển động tròn từ từ lên trên.

Bạn sẽ cần lặp lại quy trình này 1-2 lần một tuần.

2. Rụng tóc

Làm đẹp không khó với những phương pháp chăm da dưỡng tóc hiệu quả từ nguyên liệu siêu rẻ NÀY có thể được tìm thấy ở mọi nhà của các chị em - Ảnh 2

  • Trộn 2 muỗng canh cà phê xay mịn với dầu ô liu đun nóng.
  • Thoa mặt nạ lên tóc ẩm. Trải dọc theo toàn bộ chiều dài của tóc và dùng giấy bạc quấn lại. Sau 30 phút, gội sạch tóc với dầu gội.

Chuẩn bị mặt nạ 1-2 lần một tuần. Khi được sử dụng trên tóc mỏng, phương pháp khắc phục có thể gây ra sự thay đổi sắc thái cho tóc khá nhanh.

3. Sưng bọng mắt

Làm đẹp không khó với những phương pháp chăm da dưỡng tóc hiệu quả từ nguyên liệu siêu rẻ NÀY có thể được tìm thấy ở mọi nhà của các chị em - Ảnh 3

  • Trộn 1/2 thìa cà phê hạt hoặc bã cà phê tươi, 1/2 thìa cà phê dầu dừa, một chút hạt tiêu đen xay và một vài giọt nước.
  • Áp dụng phương pháp khắc phục cho vùng dưới mí mắt. Sau khi mặt nạ khô lại, rửa sạch bằng nước ấm.

4. Môi khô hoặc nứt nẻ

Làm đẹp không khó với những phương pháp chăm da dưỡng tóc hiệu quả từ nguyên liệu siêu rẻ NÀY có thể được tìm thấy ở mọi nhà của các chị em - Ảnh 4

  • Trộn 1/2 muỗng cà phê bã cà phê và 1/2 muỗng cà phê mật ong.
  • Xoa bóp hỗn hợp tẩy tế bào chết thu được vào môi trong 30 giây, sau đó lau sạch lại bằng bông ướt.

5. Mụn đầu đen

Làm đẹp không khó với những phương pháp chăm da dưỡng tóc hiệu quả từ nguyên liệu siêu rẻ NÀY có thể được tìm thấy ở mọi nhà của các chị em - Ảnh 5

  • Trộn 2 muỗng canh bã cà phê khô (hoặc cà phê xay mịn) với sữa đông theo tỷ lệ 1: 1.
  • Thoa hỗn hợp lên vùng da đã bị mụn, xoa bóp trong 2 phút, giữ nguyên trong 10 phút. Sau đó, bạn rửa sạch lại bằng nước ấm.

Lặp lại điều trị mỗi tuần một lần.

6. Da dầu

Làm đẹp không khó với những phương pháp chăm da dưỡng tóc hiệu quả từ nguyên liệu siêu rẻ NÀY có thể được tìm thấy ở mọi nhà của các chị em - Ảnh 6

  • Trộn bã cà phê tươi với 1 muỗng canh sữa chua.
  • Thoa hỗn hợp lên mặt và massage trong vòng 1-2 phút. Sau đó rửa sạch lại bằng nước mát.

7. Da mặt xỉn màu

Làm đẹp không khó với những phương pháp chăm da dưỡng tóc hiệu quả từ nguyên liệu siêu rẻ NÀY có thể được tìm thấy ở mọi nhà của các chị em - Ảnh 7

  • Lấy 1 thìa cà phê bã cà phê, 1 thìa cà phê kem chua, 1 thìa cà phê mật ong và 1 quả trứng sống.
  • Khuấy tất cả các thành phần cho đến khi bạn có được một phần bột mịn, sau đó thoa nó lên mặt. Rửa sạch bằng nước mát sau 15 phút.

Đắp mặt nạ không quá 1-2 lần một tuần.

Theo Brightside

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