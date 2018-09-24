Kiều Oanh - Nữ doanh nhân trẻ thành công và nhiệt huyết

Tốt nghiệp đại học, Kiều Oanh chạy tới chạy lui với nhiều công việc khi mới ra trường. Oanh làm kế toán, rồi làm nhân viên tư vấn tài chính, phòng tuyển dụng. Mặc dù được công ty yêu quý, bạn bè mến thương, khen thưởng đều đặn, nhưng có lúc Oanh rất chán nản cảnh đi làm công đúng giờ mà thu nhập chẳng bao nhiêu. Oanh luôn nghĩ phải thay đổi, tìm hướng tự kinh doanh cái gì đó, tự mình làm chủ cuộc đời mình, tự do tài chính. Cố gắng kiếm thật nhiều tiền và chăm sóc cho bản thân, đến những người thân trong gia đình. Tiền sẽ khiến mình bớt lo lắng và nhan sắc sẽ khiến bản thân tự tin hơn.

Gặp Trần Thị Kiều Oanh trong một sự kiện tôn vinh những nữ doanh nhân trẻ diễn ra tại Hà Nội, không ai nghĩ rằng cô gái 9x lại sớm thành công. Sau khi sự kiện kết thúc, tôi có thời gian nán lại trò chuyện với Kiều Oanh đôi chút.

Để thực hiện ý tưởng kinh doanh, lúc này Kiều Oanh bắt đầu tìm hiểu nhiều thương hiệu mỹ phẩm qua mạng xã hội. Một lần lang thang trên mạng Oanh đọc được bài chia sẻ của chị đồng nghiệp cũ phản hồi của một bạn sau khi dùng mỹ phẩm Skinaz, và nhờ chị tư vấn dùng thử sản phẩm dưỡng da của Skinaz. Con gái ai chẳng muốn mình đẹp và có làn da trắng mịn, cho nên Oanh nghe theo và dùng thử, kết quả không ngờ sản phẩm Skinaz lại tốt đến mức có thể khiến làn da khô sạm của Oanh trở nên sáng mịn hẳn, đến nỗi người thân gia đình và bạn bè cũng phải công nhận điều này.

Niềm khát khao độc lập, tự do tài chính, và kiếm thật nhiều tiền. Oanh nghĩ chỉ có con đường kinh doanh mới có thể có được điều đó và suy nghĩ đó đã đưa cô tới hành động.

Bản thân tự trải nghiệm, Oanh đã tìm hiểu rất kĩ về mỹ phẩm này và biết được rằng Skinaz là thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc với chất lượng cao cấp có mặt hơn 23 quốc gia và được nhiều diễn viên, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng tin dùng. Tất cả các sản phẩm của Skinaz đều chiết xuất 100% tự nhiên được tổ chức Ecocert chứng nhận, nhà máy sản xuất tại Hàn Quốc chuẩn GMP - ISO 9001 -ISO 14001 - ISO 22716, được Bộ Công An và Bộ Y Tế cấp phép lưu hành, mang lại hiệu quả cao và an toàn cho người sử dụng. Oanh cảm thấy tin tưởng, yêu thích các sản phẩm Skinaz bởi kết quả tốt đẹp mà nó mang đến cho Oanh và nhiều khách hàng sau khi sử dụng.

Thời gian đầu, khi mới kinh doanh Không có vốn nhiều nên cô chỉ nhập hàng với số lượng ít để bán cho bạn bè, người thân qua trang cá nhân. Lúc ấy Oanh chẳng nghĩ gì, cũng chẳng biết là mình phải làm gì với đống mỹ phẩm ấy, chỉ biết là mình phải bán hết. Còn nhớ người khách đầu tiên hỏi mua hàng, Oanh vừa mừng, vừa run, tay cầm điện thoại mà không biết giờ phải làm sao, không biết tư vấn thế nào, cảm giác vui suớng và lo sợ với nguời khách hàng đầu tiên làm cho Oanh lộng cộng đủ thứ. Có khi đơn hàng xa mấy chục cây số, giữa trưa nắng khách gọi giao liền, Oanh cũng đích thân đi giao. Động lực cho Oanh cố gắng nhiều hơn chính là ý nghĩ người khác làm được thì mình cũng làm được.

Để trang bị kiến thức cho mình vào lĩnh vực mới, Oanh tìm tòi đi học các khoá học marketing online, những phương pháp kinh doanh online hiệu quả. Oanh hiểu rằng để thành công phải đầu tư nhiều hơn nữa chứ không đơn giản là đăng bài bán hàng trên trang cá nhân. Sau 2 tháng nỗ lực bán hàng đạt doanh số tốt, Oanh nắm bắt cơ hội lên làm Tổng đại lý.

Thành công chỉ đến với người kiên trì và quyết đoán. Oanh của hiện tại được như vậy nhưng ít ai nghĩ rằng để có được ngày hôm nay là cả một quá trình khó khăn, và sự nỗ lực hết mình. Thành công quan trọng nhất là phải biết nắm bắt thời cơ và liều lĩnh. Cô luôn đặt chữ Tâm lên hàng đầu. Sau 2 năm gia nhập Skinaz, hiện tại mỗi tháng Oanh đạt tổng thu nhập hàng trăm triệu và có hệ thống đại lý hơn 100 thành viên là đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc, Oanh luôn là 1 trong TOP 10 Tổng đại lý xuất sắc nhất của Skinaz ở Việt Nam.

Chia sẻ về bí quyết thành công, Kiều Oanh tự tin cho hay: Để thành công trong kinh doanh, phải làm công việc mình thực sự yêu thích, phải có đam mê, có mục tiêu, dám nghĩ, dám làm, cháy hết mình, vượt qua nhiều khó khăn, mạnh mẽ đứng lên sau những thất bại. Đặc biệt, phải tự tin vào bản thân, đó là một trong những yếu tố quan trọng để có được thành công. Bạn đừng lo về thất bại, hãy lo về những cơ hội mà bạn bỏ lỡ nếu bạn không chịu thử. Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Oanh tìm hợp tác bạn trẻ khởi nghiệp, các bạn sinh viên vốn ít, mẹ bỉm sữa, nhân viên văn phòng có đam mê kinh doanh, muốn tự làm chủ cuộc đời mình, tự do tài chính và làm đẹp cho chính mình.

Mong muốn mỹ phẩm uy tín chất lượng đến tay nhiều người tiêu dùng và giúp chị em nhanh chóng tiếp cận với kinh doanh mỹ phẩm online hiệu quả, Kiều Oanh đưa ra nhiều quyền lợi như: Có phương pháp kinh doanh nào hay hiệu quả Oanh đều chia sẻ với các đại lí để giúp cho nhiều chị em đi lên, phát triển hơn nữa. Oanh không tiếc thời gian, tiền bạc để hỗ trợ, chỉ dạy về marketing online để gia tăng doanh số, có thu nhập cao. Phát triển cho cả một hệ thống chứ không phải riêng Oanh. Những đại lý bán hàng xuất sắc hàng tháng, hàng năm đều được khen thưởng xứng đáng. Có lẽ chính những điều đó, các team của Oanh luôn gắn kết, đồng lòng, không chỉ kinh doanh giỏi mà còn sẻ chia những kinh nghiệm, tâm sự buồn vui như người chung một nhà.

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