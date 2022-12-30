Không để thời gian mài mòn nhan sắc, 6 thủ thuật ngăn chặn lão hóa từ tự nhiên này sẽ là "đồng minh" tuyệt vời của bạn

Làm đẹp 30/12/2022 08:29

Bạn muốn bỏ qua các sản phẩm thẩm mỹ và phẫu thuật nhưng lại sợ hãi một làn da lão hóa và xỉn màu? Chào mừng bạn đến với thủ thauatj trẻ hóa da siêu tự nhiên. Dưới đây là 6 biện pháp khắc phục tại nhà dễ dàng và siêu hiệu quả có thể giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa da, giữ mãi nét thanh xuân.

Bạn muốn bỏ qua các sản phẩm thẩm mỹ và phẫu thuật nhưng lại sợ hãi một làn da lão hóa và xỉn màu? Chào mừng bạn đến với thủ thauatj trẻ hóa da siêu tự nhiên. Dưới đây là 6 biện pháp khắc phục tại nhà dễ dàng và siêu hiệu quả có thể giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa da, giữ mãi nét thanh xuân.

Không để thời gian mài mòn nhan sắc, 6 thủ thuật ngăn chặn lão hóa từ tự nhiên này sẽ là 'đồng minh' tuyệt vời của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là những cách cực kỳ dễ dàng và dành cho những người lười trang điểm, muốn giữ cho nó ở mức tối thiểu và lười biếng.

Dầu ô liu và mật ong

Không để thời gian mài mòn nhan sắc, 6 thủ thuật ngăn chặn lão hóa từ tự nhiên này sẽ là 'đồng minh' tuyệt vời của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách làm: Trộn 1 phần dầu ô liu với 1 phần mật ong. Chà hỗn hợp lên da của bạn và để yên trong 10 đến 15 phút. Rửa sạch và lau khô da.

Lợi ích: Cả dầu ô liu và mật ong đều chứa nhiều chất dinh dưỡng và rất hiệu quả trong việc chống lão hóa. Dầu ô liu có chất chống oxy hóa và squalene chống lão hóa khiến nó trở thành một lựa chọn rất tốt để chăm sóc da

Giấm táo

Đối với cách này, bạn sẽ cần một bình xịt. Trộn một nửa giấm táo với một phần nước. Bây giờ cho hỗn hợp vào bình xịt và xịt lên mặt. Làm điều đó hàng ngày để giữ cho làn da của bạn luôn tươi trẻ.

Không để thời gian mài mòn nhan sắc, 6 thủ thuật ngăn chặn lão hóa từ tự nhiên này sẽ là 'đồng minh' tuyệt vời của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích: Giấm táo có chứa axit rất hiệu quả trong việc loại bỏ da chết và để lộ làn da mới khỏe mạnh và sáng bóng. Nó cũng có hiệu quả trong việc làm giảm các vết đồi mồi.

Sữa chua

Phương pháp: Lấy nửa cốc sữa chua và thoa lên mặt. Để nó trong 20 phút hoặc cho đến khi nó khô. Rửa sạch bằng nước mát.

Lợi ích: Sữa chua rất giàu axit lactic nên rất tốt cho việc tái tạo tế bào da.

Hạt cỏ cà ri

Không để thời gian mài mòn nhan sắc, 6 thủ thuật ngăn chặn lão hóa từ tự nhiên này sẽ là 'đồng minh' tuyệt vời của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp: Nghiền một cốc hạt cỏ cà ri và đắp lên mặt. Để nó qua đêm. Lặp lại nó mỗi ngày để có được kết quả tốt nhất.

Lợi ích: Cỏ cà ri có những lợi ích đáng ngạc nhiên cho làn da của bạn và thậm chí còn được biết là giúp trẻ hóa các tế bào da bị tổn thương.

Đu đủ

Nghiền những miếng đu đủ chín trong một cái bát. Thoa hỗn hợp lên mặt và để yên trong 20 phút hoặc cho đến khi khô. Rửa sạch với nước lạnh.

Không để thời gian mài mòn nhan sắc, 6 thủ thuật ngăn chặn lão hóa từ tự nhiên này sẽ là 'đồng minh' tuyệt vời của bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích: Đu đủ rất giàu chất chống oxy hóa và rất tốt cho việc phục hồi các dấu hiệu lão hóa trên da. Nó cũng có thể dưỡng ẩm cho da khô và có thể được sử dụng để làm giảm lông không mong muốn.

Nước hoa hồng, chanh và glycerine

Cách làm: Trộn 2 phần nước hoa hồng, 1 phần nước cốt chanh và 1 phần glycerine. Dùng bông gòn thấm hỗn hợp rồi thoa bông lên mặt. Làm điều này mỗi ngày trước khi đi ngủ.

Lợi ích: Nước hoa hồng có tính chất làm se da và chanh chứa nhiều chất dinh dưỡng và vitamin tốt cho da, trong khi đó, glycerine là chất giữ ẩm, nghĩa là nó không làm khô da. độ ẩm của làn da của bạn để thoát ra ngoài. Sự kết hợp của ba điều này sẽ giữ cho làn da của bạn được nuôi dưỡng và giảm các dấu hiệu lão hóa da. 

Theo Times of India

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