Không còn cảm giác khó chịu với cách làm kem trộn không bị bết dính cực công hiệu

Hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại kem dưỡng khác nhau, tùy vào thành phần của nó mà khi thoa lên da có bị nhờn rít hay không. Nếu bạn muốn có một loại kem dưỡng tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu khi sử dụng thì ngoài mỹ phẩm cao cấp tốn kém thì cách làm kem trộn không bị bết dính là sự lựa chọn của bạn.

Bơ ca cao, hạt mỡ dường như là những nguyên liệu khó tìm nhưng nó lại là sản phẩm hoàn hảo và xuất hiện nhiều trong các công thức làm kem trộn khác nhau. Chúng có chứa hàm lượng cao vitamin E và tinh dầu, thành phần này là quan trọng để giúp da trở nên trắng mịn, hồng hào hơn và khi thoa lên da sẽ không có cảm giác bết dính, khó chịu.

Để có thể tư làm được kem trộn ngay tại nhà chất lượng nhất, bạn cần có đủ nguyên liệu. Tuy có một số sản phẩm có sẵn nhưng cũng có nhiều loại nguyên liệu hơi khó tìm một chút, nhưng nó lại đảm bảo an toàn và hiệu quả chăm sóc da tốt nhất. Nếu bạn đã quyết tâm dùng kem trộn làm đẹp da thì đừng bỏ qua những công thức dưới đây nhé.

Đây là công thức làm kem trộn không bị bết dính, nhờn rít được nhiều người sử dụng và chứng minh hiệu quả cao.

Chuẩn bị:

- Bơ ca cao, hạt mỡ, bột hạt hạnh nhân.

- Dầu oliu, dầu dừa, tinh dầu oải hương.

Thực hiện:

- Cho bơ ca cao, hạt mỡ, bột hạt hạnh nhân theo tỷ lệ 1:1 vào trong một cái chén sứ lớn. Sau đó cho thêm khoảng 2 – 3 muỗng dầu oliu.

- Đun cách thủy hỗn hợp trên cho đến khi chúng tan chảy đều toàn hoàn rồi tắt bếp.

- Để hỗn hợp nguội bớt thì cho thêm 2 muỗng dầu oliu và 1 muỗng tinh dầu oải hương. Có thể dùng cây đánh trứng để đánh cho kem đều nhất.

- Cho kem trộn vừa tạo vào hũ thủy tinh rồi đậy nắp kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách làm kem trộn dưỡng da không bết bính với cám gạo

Cám gạo là sản phẩm tốt cho vẻ đẹp làn da, nó là nguyên liệu dễ kiếm để bạn có thể sử dụng làm kem trộn dưỡng da. Nhờ hàm lượng cao vitamin nhóm B, C, E và dưỡng chất khác mà bột cám gạo giúp dưỡng da trắng mịn, hồng hào đến không tỳ vết. Đồng thời, kem trộn khi có sự góp mặt của cám gạo sẽ trở nên dịu nhẹ, không gây khó chịu, nhờn rít trên da.

Chuẩn bị: Bột cám gạo, sữa dưỡng thể, dầu dừa.

Thực hiện:

- Trộn đều bột cám gạo, sữa dưỡng thể, dầu dừa theo tỷ lệ 2:1:1.. Hoặc bạn có thể điều chỉnh lại sao cho khi trộn đều sẽ tạo thành hỗn hợp sánh mịn là được.

- Bảo quản kín trong ngăn mát tủ lạnh là bạn có thể sử dụng dần.

Dùng sáp ong làm kem trộn không bết dính

Sáp ong chứa hàm lượng cao vitamin E giúp làm đẹp da rất tốt. Chỉ cần bạn kết hợp nó với tinh dầu thiên nhiên thì sẽ tạo nên loại kem trộn an toàn và không gây bết bính khi sử dụng. Đảm bảo sau khi sử dụng công thức này bạn sẽ hài lòng.

Chuẩn bị: Sáp ong, trái bơ chín, dầu oliu.

Thực hiện:

- Trái bơ chín lột vỏ lấy phần thịt đem xay nhuyễn.

- Cho 2 muỗng sáp ong và 2 muỗng dầu oliu vào trong một cái chén rồi đem nấu cách thủy để sáp ong tan chảy hết.

- Sau đó để nguội rồi cho thêm 1 muỗng trái bơ xay và thêm chút mật ong nếu muốn.

- Đánh cho tan hỗn hợp này là bạn đã tạo thành loại kem trộn dịu nhẹ cho làn da rồi.

- Sau đó, chỉ cần bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng được ngay.

Các cách làm kem trộn dưỡng da không bết dính này có thể áp dụng với da mặt và toàn thân. Bạn hãy sử dụng nó giống như loại kem dưỡng bình thường, mỗi ngày thoa lên da sáng và tối. Duy trì đều đặn thì làn da của bạn sẽ sớm trở nên trắng mịn, hồng hào hơn.