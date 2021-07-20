Không chỉ làm đẹp da và tóc, dầu dừa còn có nhiều công dụng làm đẹp hơn bạn biết

Làm đẹp 20/07/2021 12:30

Dầu dừa là nguyên liệu rẻ và dễ tìm mua, bên cạnh những công dụng thông thường, dầu dừa còn mang lại nhiều hiệu quả dưỡng da, làm đẹp khiến bạn bất ngờ.

Dưỡng ẩm toàn thân

Thật không ngoa khi nói dầu dưỡng có thể thay thế kem dưỡng da. Điểm hạn chế của dầu dừa là khi thoa lên sẽ có cảm giác nhờn dính nhưng hiệu quả nó đem lại là không thể phủ nhận. Dầu dừa là nguyên liệu lành tính không gây kích ứng ngay cả đối với làn da nhạy cảm, cung cấp độ ẩm cần thiết, nuôi dưỡng làn da mịn màng.

Không chỉ làm đẹp da và tóc, dầu dừa còn có nhiều công dụng làm đẹp hơn bạn biết - Ảnh 1
Dầu dừa có thể thay thế kem dưỡng ẩm. Ảnh minh họa

Làm sạch răng

Dầu dừa có khả năng làm trắng răng và hạn chế sự có mùi trong hơi thở. Để làm sạch khoang miệng hiệu quả, bạn có thể sử dụng dầu dừa kết hợp với kem đánh răng thông thường.

Không chỉ làm đẹp da và tóc, dầu dừa còn có nhiều công dụng làm đẹp hơn bạn biết - Ảnh 2
Kết hợp dầu dừa cùng kem đánh răng để làm sạch khoang miệng hiệu quả. Ảnh minh họa

Mặt nạ dưỡng tóc

Chẳng cần những sản phẩm dầu dưỡng, thực phẩm chức năng đắt tiền, bí quyết để có một mái tóc mềm mượt đơn giản là sử dụng mặt nạ từ dầu dừa. Trộn 3-5 thìa dầu dừa ở trạng thái lỏng với 20 giọt dầu hương thảo sau đó cho hỗn hợp này lên tóc và bắt đầu massage, tiếp theo ủ tóc trong 30-60 phút, gội sạch lại bằng nước lạnh. Duy trì thói quen này 1-2 lần trên tuần để có mái tóc mềm mượt, óng ả.

Không chỉ làm đẹp da và tóc, dầu dừa còn có nhiều công dụng làm đẹp hơn bạn biết - Ảnh 3
Dùng dầu dừa ủ tóc giúp tóc mềm mượt, óng ả. Ảnh minh họa

Chăm sóc môi

Dầu dừa sẽ hô biến đôi môi khô, nứt nẻ thành căng mềm, ẩm mượt. Thoa một lớp dầu dừa vào môi trước khi đi ngủ, bạn sẽ có được đôi môi căng mềm xinh xắn cả ngày dài sau đó. Có thể thêm tinh dầu, bơ hạt mỡ vào dầu dừa để có được hiệu quả dưỡng ẩm tốt nhất.

Không chỉ làm đẹp da và tóc, dầu dừa còn có nhiều công dụng làm đẹp hơn bạn biết - Ảnh 4
Hãy thử phục hồi đôi môi tổn thương bằng dầu dừa. Ảnh minh họa

Dầu tẩy trang

Thật khó tin nhưng dầu dừa có thể làm sạch được cả lớp trang điểm không thấm nước. Ưu điểm của dầu dừa là không làm cay mắt bạn như các loại tẩy trang thông thường, phù hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm.

Không chỉ làm đẹp da và tóc, dầu dừa còn có nhiều công dụng làm đẹp hơn bạn biết - Ảnh 5
Dầu dừa có thể thay thế những loại nước tẩy trang thông thường. Ảnh minh họa

Thay thế chất khử mùi

Sở hữu đặc tính chống vi khuẩn, dầu dừa có tác dụng giảm tình trạng tiết mồ hôi đồng thời trung hòa mùi cơ thể. Bạn có thể tự làm chất khử mùi với dầu dừa bằng cách trộn nó cùng bột dong riềng, tinh dầu sau đó dùng hỗn hợp này thoa vào dưới cánh tay.

Không chỉ làm đẹp da và tóc, dầu dừa còn có nhiều công dụng làm đẹp hơn bạn biết - Ảnh 6
Dầu dừa có tác dụng khử mùi cơ thể. Ảnh minh họa
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