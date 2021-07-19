Thì ra nhờ những bí quyết này mà phụ nữ Hàn Quốc luôn có làn da căng mịn bất chấp tuổi tác

Phụ nữ Hàn Quốc thường dùng bột gạo trộn với nước rồi thoa đều chúng lên da như một chiếc mặt nạ,. Cách làm này giúp loại bỏ bụi bẩn nằm sâu bên trong lỗ chân lông và làm sáng da hiệu quả. Bên cạnh đó phụ nữ Hàn còn tận dụng nước vo gạo để rửa mặt vì tin rằng chúng có thể làm trẻ hóa làn da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Để tăng cường khả năng làm dịu da của mỹ phẩm, phụ nữ Hàn Quốc thường để chúng vào tủ lạnh, đặc biệt là mặt nạ và kem dưỡng. Khi sử dụng sản phẩm chăm sóc da , họ luôn thao tác thật nhẹ nhàng để tránh làm da chảy xệ.

Làm lạnh mỹ phẩm trước khi sử dụng là một bí quyết dưỡng da của phụ nữ Hàn. Ảnh minh họa

Rửa mặt theo phương pháp 4-2-4

Đây là phương pháp rửa mặt rất phổ biến tại Hàn Quốc với trình tự 4 phút đầu làm sạch da bằng dầu tẩy trang, 2 phút tiếp theo sử dụng sữa rửa mặt và 4 phút cuối cùng là rửa mặt với tinh dầu. Rửa mặt thôi cũng “bài bản” như này bảo sao phụ nữ Hàn luôn có làn da láng mịn không tì vết.

Da được làm sạch kỹ thì những bước dưỡng ở sau mới có tác dụng. Ảnh minh họa

Dưỡng ẩm với 7 bước toner

7 bước toner từng là phương pháp dưỡng da được chị em phụ nữ truyền tai nhau chóng mặt. Cơ chế hoạt động của nó tương tự như việc đắp mặt nạ bằng lotion nhưng lại nhanh và đơn giản hơn, chỉ cần cho toner ra lòng bàn tay và vỗ trực tiếp lên da 7 lần, mỗi lần đều có một lượng toner vừa phải.

Vỗ toner 7 lần lên da cũng tương tự như việc đắp mặt nạ bằng lotion nhưng đơn giản hơn. Ảnh minh họa

Đắp mặt nạ giấy

Thói quen đắp mặt nạ giấy để làm đẹp da dường như không còn xa lạ với phụ nữ Việt Nam. Không những mang lại phút giây thư giãn thoải mái, việc đắp mặt nạ giấy còn cung cấp độ ẩm dồi dào và tăng cường collagen cho da, giúp da luôn căng mịn, tươi trẻ.

Đắp mặt nạ giấy là phương pháp làm đẹp da nhanh chóng và hiệu quả. Ảnh minh họa

Massage da mặt

Sau khi đắp mặt nạ hoặc thoa kem dưỡng, phụ nữ Hàn Quốc thường dành vài phút để massage da mặt. Việc làm này giúp dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu sâu vào da đồng thời kích thích lưu thông máu, làm săn chắc cơ mặt, ngăn ngừa sự chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn.