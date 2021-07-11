Lỗ chân lông sẽ càng ngày càng to nếu bạn vẫn giữ 7 thói quen chăm sóc da sai bét này

Vì quá ám ảnh với lượng dầu tiết ra trên mặt hằng ngày nên không ít cô gái đã sử dụng nhiều các sản phẩm dành cho da dầu mà không hề biết rằng việc làm này làm mất đi lượng dầu tự nhiên cần thiết cho da. Hậu quả là khiến da phải tiết nhiều dầu hơn và lỗ chân lông to hơn. Mọi thứ nên dừng lại ở mức độ vừa phải, không quá ít cũng không quá nhiều.

Rửa mặt bằng nước nóng

Nhiều cô nàng tin rằng sử dụng nước nóng để rửa mặt sẽ giúp da sạch sâu hơn thế nhưng so với nước lạnh thông thường, nước nóng dễ gây kích ứng và bỏng rát, đặc biệt là làm lỗ chân lông nở to hơn nhiều.

Tự mình nặn mụn

Mụn là vấn đề bình thường của da mặt, điều đáng chú ý là khi da nổi mụn nhiều người thường tự mình nặn và lột mụn dẫn đến không đảm bảo vệ sinh, khiến da nhiễm khuẩn, kích ứng và làm lỗ chân lông to hơn nhiều so với ban đầu. Nghiêm trọng hơn việc tự nặn mụn không có kỹ thuật này sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng đến gương mặt. Tốt hơn hết bạn nên đến spa hoặc các trung tâm da liễu để điều trị mụn.

Nặn mụn nhiều khiến lỗ chân lông to. Ảnh minh họa

Chỉ dùng tẩy trang mà không rửa mặt

Dùng tẩy trang thôi là chưa đủ để da mặt sạch sâu, bước tẩy trang chỉ lau đi lớp trang điểm cùng bụi bẩn ở ngoài, phần bụi bẩn đã ăn sâu vào lỗ chân lông vẫn còn, khiến da nổi mụn và làm to lỗ chân lông. Vì vậy sau khi tẩy trang, chúng ta cần rửa mặt với sữa rửa mặt và nước sạch.

Không dùng toner và kem dưỡng ẩm

Toner và kem dưỡng ẩm là 2 sản phẩm giúp se khít lỗ chân lông, tạo độ ẩm mượt cho da, giúp da luôn tươi khỏe. Thiếu 2 bước chăm sóc da này, lỗ chân lông sẽ ngày càng to, da mặt trở nên sần sùi, thiếu sức sống.

Không thoa kem chống nắng

Như tên gọi của nó, kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da dưới tác hại của tia UV. Bên cạnh đó sản phẩm cần thiết này còn giúp ngăn chặn sự thất thoát collagen, giúp da khỏe và căng mịn. Nếu da yếu đi thì lỗ chân lông cũng nở to hơn mức bình thường.

Kem chống nắng là bước không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da. Ảnh minh họa

Thường xuyên sử dụng giấy thấm dầu

Giống như việc sử dụng nhiều sản phẩm dành cho da dầu, sử dụng giấy thấm dầu thường xuyên sẽ làm mất đi lượng dầu tự nhiên trên da, khiến lỗ chân lông to ra rõ rệt.