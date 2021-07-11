Lỗ chân lông sẽ càng ngày càng to nếu bạn vẫn giữ 7 thói quen chăm sóc da sai bét này

Chăm sóc da 11/07/2021 06:30

Những cách chăm sóc da sau đây sẽ khiến lỗ chân lông to ra rõ rệt, làn da trở nên kém sắc, mệt mỏi.

Sử dụng quá nhiều sản phẩm dành cho da dầu

Vì quá ám ảnh với lượng dầu tiết ra trên mặt hằng ngày nên không ít cô gái đã sử dụng nhiều các sản phẩm dành cho da dầu mà không hề biết rằng việc làm này làm mất đi lượng dầu tự nhiên cần thiết cho da. Hậu quả là khiến da phải tiết nhiều dầu hơn và lỗ chân lông to hơn. Mọi thứ nên dừng lại ở mức độ vừa phải, không quá ít cũng không quá nhiều.

Lỗ chân lông sẽ càng ngày càng to nếu bạn vẫn giữ 7 thói quen chăm sóc da sai bét này - Ảnh 1

Hãy chọn cho mình bộ mỹ phẩm trang điểm dành riêng cho da dầu da nhờn. Ảnh minh họa

Rửa mặt bằng nước nóng

Nhiều cô nàng tin rằng sử dụng nước nóng để rửa mặt sẽ giúp da sạch sâu hơn thế nhưng so với nước lạnh thông thường, nước nóng dễ gây kích ứng và bỏng rát, đặc biệt là làm lỗ chân lông nở to hơn nhiều. 

Tự mình nặn mụn

Mụn là vấn đề bình thường của da mặt, điều đáng chú ý là khi da nổi mụn nhiều người thường tự mình nặn và lột mụn dẫn đến không đảm bảo vệ sinh, khiến da nhiễm khuẩn, kích ứng và làm lỗ chân lông to hơn nhiều so với ban đầu. Nghiêm trọng hơn việc tự nặn mụn không có kỹ thuật này sẽ để lại sẹo, ảnh hưởng đến gương mặt. Tốt hơn hết bạn nên đến spa hoặc các trung tâm da liễu để điều trị mụn.

Lỗ chân lông sẽ càng ngày càng to nếu bạn vẫn giữ 7 thói quen chăm sóc da sai bét này - Ảnh 2

Nặn mụn nhiều khiến lỗ chân lông to. Ảnh minh họa

Chỉ dùng tẩy trang mà không rửa mặt

Dùng tẩy trang thôi là chưa đủ để da mặt sạch sâu, bước tẩy trang chỉ lau đi lớp trang điểm cùng bụi bẩn ở ngoài, phần bụi bẩn đã ăn sâu vào lỗ chân lông vẫn còn, khiến da nổi mụn và làm to lỗ chân lông. Vì vậy sau khi tẩy trang, chúng ta cần rửa mặt với sữa rửa mặt và nước sạch. 

Không dùng toner và kem dưỡng ẩm

Toner và kem dưỡng ẩm là 2 sản phẩm giúp se khít lỗ chân lông, tạo độ ẩm mượt cho da, giúp da luôn tươi khỏe. Thiếu 2 bước chăm sóc da này, lỗ chân lông sẽ ngày càng to, da mặt trở nên sần sùi, thiếu sức sống.

Không thoa kem chống nắng

Như tên gọi của nó, kem chống nắng có tác dụng bảo vệ da dưới tác hại của tia UV. Bên cạnh đó sản phẩm cần thiết này còn giúp ngăn chặn sự thất thoát collagen, giúp da khỏe và căng mịn. Nếu da yếu đi thì lỗ chân lông cũng nở to hơn mức bình thường.

Lỗ chân lông sẽ càng ngày càng to nếu bạn vẫn giữ 7 thói quen chăm sóc da sai bét này - Ảnh 3

Kem chống nắng là bước không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da. Ảnh minh họa

Thường xuyên sử dụng giấy thấm dầu

Giống như việc sử dụng nhiều sản phẩm dành cho da dầu, sử dụng giấy thấm dầu thường xuyên sẽ làm mất đi lượng dầu tự nhiên trên da, khiến lỗ chân lông to ra rõ rệt. 

Loại rau mọc dại, giá thành rẻ nhưng lại có tác dụng thần kỳ đến nỗi được mệnh danh là "kháng sinh tự nhiên" giúp da bóng khỏe, sạch mụn

Loại rau mọc dại, giá thành rẻ nhưng lại có tác dụng thần kỳ đến nỗi được mệnh danh là "kháng sinh tự nhiên" giúp da bóng khỏe, sạch mụn

Rau sam là loại rau vô cùng dễ kiếm, giá thành rẻ nhưng lại có tác dụng thần kỳ giúp chị em phụ nữ có một làn da bóng khỏe, sạch mụn.

Xem thêm
Từ khóa:   lỗ chân lông to thói quen dưỡng da sai chăm sóc da

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 4 giờ 29 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'