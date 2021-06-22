Loại rau mọc dại, giá thành rẻ nhưng lại có tác dụng thần kỳ đến nỗi được mệnh danh là "kháng sinh tự nhiên" giúp da bóng khỏe, sạch mụn

Chăm sóc da 22/06/2021 18:30

Rau sam là loại rau vô cùng dễ kiếm, giá thành rẻ nhưng lại có tác dụng thần kỳ giúp chị em phụ nữ có một làn da bóng khỏe, sạch mụn.

Có lẽ chúng ta đều biết rau sam là một loại rau dại có giá trị y học rất cao, chủ yếu có chức năng khử trùng, tiêu viêm, chống lão hóa và hạ huyết áp. Nhưng rau sam còn có giá trị làm đẹp và dưỡng da cao khi các chất trong rau giúp làm sáng da và ngăn ngừa lão hóa.

Để da hấp thu được các dưỡng chất có trong rau sam, biện pháp làm mặt nạ rau sam đang khá thịnh hành. Với công thức dễ làm và nhanh gọn, việc có một làn da trắng hồng, không nổi mụn không hề khó khăn.

1. Mặt nạ rau sam nguyên chất

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Mặt nạ rau sam nhanh gọn và dễ làm - Ảnh: Internet

Lấy khoảng 300gram rau sam rửa sạch rồi giã nhuyễn. Rửa mặt thật sạch rồi dùng rau sam đã giã nhuyễn đắp lên, nằm thư giãn 15-30 phút để các chất trong rau thấm vào da. Khi mặt nạ rau khô hoàn toàn thì làm sạch da mặt lại bằng nước sạch.

Cách làm này vô cùng nhanh gọn, phù hợp với những ai không có nhiều thời gian để chăm sóc da mặt. Mỗi tuần, đắp mặt nạ rau sam tầm 2-3 lần sẽ sở hữu được làn da sáng đẹp, mềm mại và săn chắc.

2. Mặt nạ rau sam và nước cốt chanh

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Rau sam và chanh đều giàu Vitamin C - Ảnh: Internet

Chanh và rau sam là 2 loại thực phẩm có chứa hàm lượng Vitamin C cao lại vô cùng dễ mua. Việc kết hợp chanh và rau sam lại sẽ tăng cường tác dụng dưỡng da của loại mặt nạ này trong việc sẽ ức chế sự hình thành các hắc sắc tố, giảm rối loạn sắc tố, ngăn ngừa nám, sạm, đốm nâu, đồi mồi...

Xay nát 200gram rau sam rồi lọc lấy nước cốt. Pha nước cốt chanh tươi và nước cốt rau sam theo tỉ lệ 1:1 để đạt tác dụng cao nhất. Dùng bông gòn thấm hỗn hợp này lên toàn bộ da mặt rồi đợi cho tinh chất từ mặt nạ thấm vào da tầm 15-20 phút rồi đi rửa mặt sạch bằng nước ấm.

3.Mặt nạ rau sam kết hợp cùng cám gạo và muối biển

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Mặt nạ rau sam kết hợp cùng cám gạo và muối biển - Ảnh: Internet

Muối biển là một chất tẩy tế bào chết, khử độc tự nhiên, vì muối hấp thụ các độc tố từ da. Cám gạo thì có tác dụng cấp ẩm, làm sạch da, giảm nhờn và điều trị thâm nám da. Việc kết hợp rau sam cùng 2 nguyên liệu trên sẽ đem lại một hỗn hợp mặt nạ tốt nhất dành cho người có làn da dầu và làn da có nhiều vết nám.

Rửa sạch 200gram rau sam rồi xay hoặc giã nát, sau đó chắt ra lấy nước cốt. Cho vào 2 thìa cám gạo, khuấy tan rồi thêm muối biển vào. Làm sạch da mặt rồi bôi hỗn hợp này đều lên toàn bộ da, ưu tiên những vùng da nám sạm và tàn nhang để có tác dụng tốt nhất.

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