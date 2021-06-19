Dưỡng tóc, dưỡng da kiểu hanmade bằng ‘tinh dầu bơ’ bao đẹp ‘lồng lộn’, chị nào không biết phí cả thanh xuân

Theo bạn Hà My chia sẻ trên nhóm Yêu Bếp, để làm được tinh dầu bơ chăm sóc tóc, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

Dầu bơ được chiết xuất từ tinh dầu trong bơ chín, dầu bơ có nhiều công dụng, từ nấu ăn đến sử dụng trong việc điều trị các vấn đề về tóc. Bởi vì dầu bơ mua ở cửa hàng thường khá đắt và dễ mua phải hàng kém chất lượng nên hiện nay mọi người có xu hướng tự chế biến để sử dụng.

Chuẩn bị bơ chính, nếu có vườn bơ ngày tại nhà, ưu tiên chọn những quả vừa bị rơi, hoặc nứt trên cây để tiết kiệm. Với mỗi ki-lô-gam bơ, ta có thể thu về từ 30 - 40ml tinh dầu bơ sau khi tinh chế.

Dùng bơ chín để làm tinh dầu bơ - Ảnh: Hà My

Bước 1: Nạo thịt quả bơ và xay nhuyễn

Nạo thịt bơ và bỏ hạt để nấu - Ảnh: Hà My

Quả bơ chín, cắt đôi, bỏ hạt rồi dùng thìa nạo sạch phần thịt quả. Sau đó, cho phần thịt quả bơ đã nạo vào máy xay, xay nhuyễn với một chút nước. Đổ tất cả hỗn hợp trên ra một cái âu lớn rồi trộn thật đều cho mịn.

Bước 2: Nấu bơ

Cho phần bơ đã trộn đều vào nồi. Đặt nồi bơ lên bếp, chú ý để lửa vừa, sau 5 phút thì bắt đầu khuấy đều liên tục. Đến khi hỗn hợp bắt đầu sôi và sủi bọt, ta có thể thấy một lớp tinh dầu bơ nổi lên bề mặt nồi.

Hỗn hợp bơ chuyển từ màu xanh nhạt sang xanh đậm là đạt - Ảnh: Hà My

Tiếp tục khuấy đều nồi bơ cho đến khi hỗn hợp trên chuyển màu. Bơ chuyển từ màu xanh nhạt sang xanh đậm, gần nâu và nước bắt đầu bốc hơi là được.

Khi đạt được màu đã nói ở bước trước, hãy tắt bếp và chuyển toàn bộ hỗn hợp qua một cái tô. Chuẩn bị một miếng vải mỏng phủ lên mặt tô, cho một lượng bơ vào miếng vải.

Bướt 3: Vắt bơ

Tinh dầu bơ có thể dùng để dưỡng da, dưỡng tóc và nấu ăn đều được - Ảnh: Hà My

Vắt miếng vải chứa hỗn hợp bơ để lọc lấy phần dầu. Toàn bộ phần dầu sẽ chảy xuống tô phía dưới. Tiếp tục vắt đến khi hỗn hợp bơ hết sẽ thu được một lượng tinh dầu bơ dưới tô.

Bạn Hà My với mái tóc suôn dài được dưỡng bằng tinh dầu bơ khiến ai cũng phải trầm trồ - Ảnh: Hà My

Sau khi vắt xong, cho tinh dầu bơ vào một lọ thủy tinh để bảo quản. Tinh dầu bơ ngoài việc dùng để làm đẹp còn có thể nấu ăn rất tiện dụng.

Nguồn thông tin và hình ảnh: Hà My