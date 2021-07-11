5 thực phẩm giúp ‘trẻ hóa’ làn da, đưa bạn quay về nhan sắc tuổi 18

Quả việt quất có chứa lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong tất cả các loại quả. Bên cạnh đó loại trái cây này còn giúp trung hòa các gốc tự do tấn công làn da bạn từ môi trường xung quanh nhờ giàu vitamin C, hỗn hợp vitamin B, vitamin E.

Bạn có thể kết hợp việt quất với sữa chua, một số loại hạt như hạt điều, nho, hạnh nhân để ăn cùng vào mỗi buổi sáng, vừa đủ chất lại vừa đẹp da.

Ngoài uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày thì bạn nên uống thêm 2 tách trà trắng, trong trà trắng có chứa hợp chất EGCG có tác dụng chống oxy hóa đồng thời loại nước này còn giúp thúc đẩy quá trình hydrat hóa trong tế bào, giúp da luôn hồng hào, mịn màng.

Uống 2 cốc trà trắng mỗi ngày giúp da bạn đẹp hơn.

Cá hồi

Cá hồi là loại cá được biết đến nhiều trong các sản phẩm làm đẹp da vì chứa hàm lượng acid béo Omega lớn. Việc bổ sung cá hồi một cách trực tiếp cũng là cách tốt giúp nuôi dưỡng làn da của bạn, đồng thời nó còn kích thích cơ thể sinh ra các chất tự nhiên chống viêm nhiễm, bảo vệ làn da dưới nhiều tác động của môi trường. Những bữa ăn có cá hồi cùng rau sẽ giúp da giảm bớt nếp nhăn, mụn trứng cá từ đó thêm mịn màng, căng mượt.

Cá hồi đã quá nổi tiếng với công dụng dưỡng da.

Khoai lang ruột vàng

Khoai lang ruột vàng chứa lượng beta - carotene cao nên sở hữu khả năng ngăn chặn quá trình lão hóa da tuyệt vời. Hàm lượng vitamin C, B2, B6, protein có trong khoai lang giúp đẩy lùi các gốc tự do và ngăn cản quá trình lão hóa từ bên trong cơ thể, giúp da tránh được tình trạng nhăn nheo, đồi mồi.