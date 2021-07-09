Đừng đổ oan cho cơm trắng, nếu nhịn cơm mà vẫn ăn những loại thực phẩm này thì tăng cân ‘vù vù’ là đương nhiên

Các loại bánh nướng như bánh quy, bánh ngọt,... thường chứa nhiều đường, muối và calo - những thành phần gây tăng cân. Bên cạnh đó ăn chúng bạn sẽ nhanh thấy đói, đói khiến chúng ta ăn nhiều hơn nên sẽ khó kiểm soát được cân nặng.

Trái cây sấy không phải là món ăn lý tưởng dành cho người đang giảm cân, ngược lại nó còn dễ gây tăng cân hơn vì chứa lượng lớn fructose. Thay vì ăn trái cây sấy, bạn hãy ăn những loại trái cây tươi ít đường như ổi, kiwi, bưởi, phúc bồn tử….

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Sữa chua có đường

Sữa chua là món ăn tốt cho sức khỏe vì vậy khi giảm cân bạn không nên loại bỏ hoàn toàn nó ra khỏi thực đơn hằng ngày của mình. Điều bạn cần làm là chọn mua những loại sữa chua không đường như sữa chua Hy Lạp, ăn kết hợp cùng trái cây tươi. Những loại sữa chua trong thành phần chứa nhiều đường, hương liệu hay các chất béo đặc biệt tốt nhất bạn không nên “đụng vào”.

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Nước ngọt

Sô đa, tăng lực hay nước ngọt có gas đều chứa nhiều đường mà ít chất dinh dưỡng. Hơn nữa trong thành phần các loại đồ uống này có nhiều calo nhưng không giúp người sử dụng cảm thấy no lâu, rất không tốt cho những ai muốn giảm cân. Điều đáng chú ý nhất là việc uống nước ngọt nhiều sẽ gây cản trở quá trình hấp thụ canxi và các dưỡng chất khác của cơ thể từ đó làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

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Khoai tây chiên

Khoai tây chiên là món ăn chứa nhiều muối, ít chất dinh dưỡng và dư thừa chất béo vì quá trình chế biến nó cần đến dầu. Vì vậy đây hoàn toàn là thực phẩm gây bất lợi cho mục tiêu giảm cân của bạn. Nếu muốn ăn vặt, bạn nên chọn những món lành mạnh hơn như salad hoặc trái cây tươi.

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