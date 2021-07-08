5 công thức giúp thu gọn vòng eo hiệu quả, mỡ bụng lâu năm cũng biến mất trong vòng 1 nốt nhạc

Làm đẹp 08/07/2021 06:30

Nếu đang có một chiếc bụng dưới thừa mỡ, bạn hãy đọc ngay bài viết dưới đây để biết được những nguyên liệu tự nhiên giúp “đánh bay” lượng mỡ này.

Muối rang

5 công thức giúp thu gọn vòng eo hiệu quả, mỡ bụng lâu năm cũng biến mất trong vòng 1 nốt nhạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Công dụng: Đây là nguyên liệu cực kỳ hữu dụng đối với những nàng bị béo bụng dưới và các bà mẹ bỉm sữa. Bên cạnh khả năng đánh tan mỡ thừa hiệu quả, muối rang còn giúp mang lại làn da mịn màng.

Cách thực hiện: Cho 1 bát muối hạt vào chảo và rang đến khi muối chuyển sang màu vàng. Nhanh tay cho muối đang nóng vào khăn hoặc miếng vải dày thoáng khí rồi chườm lên khu vực bụng dưới, chỉ dừng lại khi muối đã nguội.

Đậu đen rang

5 công thức giúp thu gọn vòng eo hiệu quả, mỡ bụng lâu năm cũng biến mất trong vòng 1 nốt nhạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng: Uống nước đậu đen rang là một trong những phương pháp giảm cân thanh lọc cơ thể được hội chị em truyền tai nhau nhiều nhất. Sử dụng loại nguyên liệu này, phần mỡ bụng dưới và lượng độc tố trong cơ thể sẽ giảm đi nhanh chóng.

Cách thực hiện: Rang chín toàn bộ đậu đen đã mua về và cho vào lọ bảo quản. Khi sử dụng lấy ra một lừa vừa đủ, cho vào cốc hãm với nước nóng, đợi nước nguội bớt rồi uống.

 

Rượu gừng

5 công thức giúp thu gọn vòng eo hiệu quả, mỡ bụng lâu năm cũng biến mất trong vòng 1 nốt nhạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Công dụng: Rượu và gừng có tính nóng nên khi kết hợp với nhau sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa ở vùng bụng dưới nhanh chóng và hiệu quả. 

Cách thực hiện: Sơ chế gừng rồi đập nhỏ bỏ vào rượu trắng ngâm trong vòng 1 tháng. Hàng ngày sau khi đã làm sạch vùng bụng, dùng phần rượu gừng đã ủ được 1 tháng massage liên tục 15-20 phút. Lượng gừng và rượu dùng để ngâm tùy theo nhu cầu bạn sử dụng.

 

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