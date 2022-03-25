Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già

Làm đẹp 25/03/2022 19:00

Bạn sẽ không tốn nhiều thời gian và tiền bạc để sở hữu làn da "sịn" , mịn chỉ với những loại thực phẩm từ tự nhiên có ngay trong căn bếp nhà mà ít khi bạn để ý.

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 1

Dưới đây là các thành phần tự nhiên có hiệu quả nghiêm túc để giúp làn da của bạn trông đẹp hơn cả Photoshop. Những chất này sẽ làm trẻ hóa làn da của bạn một cách đáng kể, vì vậy hãy thử sử dụng chúng hàng ngày. Và...Hãy tận hưởng thành quả!

Cà chua

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 2

Mặt nạ tự nhiên từ những lát cà chua có thể làm nên điều kỳ diệu cho làn da mệt mỏi, xỉn màu và căng thẳng của bạn.

Đắp các lát cà chua trong 20 phút mỗi tuần một lần để lấy lại làn da mềm mại, đủ ẩm và tươi trẻ. Nếu bạn bị viêm da, hãy thoa nước ép cà chua lên mặt. Để cải thiện màu da của bạn, hãy thử làm mặt nạ tự nhiên bằng bột cà chua và dầu ô liu.

Khoai tây

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 3

Khoai tây là một phương thuốc tuyệt vời cho làn da tươi trẻ. Nó có thể được sử dụng để làm sáng và đều màu da, đồng thời nó cũng có tác dụng chống nếp nhăn.

Đắp mặt nạ khoai tây mỗi ngày trong 15 phút. Bạn có thể sử dụng bột khoai tây sống hoặc nước ép. Để có độ đàn hồi cho da và các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, hãy thử thêm một ít nước cốt chanh vào mặt nạ khoai tây của bạn.

Chanh vàng

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 4

Chanh là một cách tuyệt vời để làm trắng da và loại bỏ các đốm đồi mồi và mụn trứng cá hiệu quả. Chanh làm đều màu da và bạn sẽ nhận thấy làn da sáng và đều màu hơn.

Dùng nước cốt chanh làm kem dưỡng da, thoa lên mặt hàng ngày.

Nha đam

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 5

Sử dụng nước ép lô hội hoặc bã từ lá nha đam thường xuyên và theo dõi những điều kỳ diệu xảy ra với làn da của bạn. Mặt nạ lô hội sẽ mang lại cho bạn làn da sáng và rạng rỡ. Lô hội giúp làm mờ các vết thâm và sẹo mụn, thậm chí nó còn chữa được các vết bỏng nhẹ.

Sử dụng nước ép lô hội như kem dưỡng da và thoa lên da mỗi ngày. Đắp bã làm mặt nạ trong 10 phút mỗi tuần một lần.

Dưa chuột

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 6

Mặt nạ dưa chuột là một phương thuốc rất hiệu quả để điều trị mụn trứng cá. Dưa chuột cũng hỗ trợ sức sống và sự tươi trẻ cho làn da của bạn.

Cắt dưa chuột và đắp các lát tròn lên mặt trong ít nhất 15 phút. Sử dụng phương pháp này vài lần một tuần.

Baking soda

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 7

Baking soda phục hồi và thanh lọc làn da của bạn, đồng thời nó cũng kích thích tái tạo các tế bào da mới. Tuy nhiên, tốt hơn hết bạn không nên sử dụng baking soda thông thường, hãy thử dùng hỗn hợp tẩy tế bào chết hoặc mặt nạ soda.

Trộn baking soda và dầu ô liu với tỷ lệ bằng nhau và sử dụng hỗn hợp này mỗi tuần một lần như một hỗn hợp tẩy tế bào chết. Để làm mặt nạ, trộn 1 thìa cà phê muối nở và 1 thìa sữa chua tự nhiên. Đắp mặt nạ trong 10 phút và quan sát làn da lỏng lẻo trở nên căng, săn chắc và mịn màng như thế nào.

Mật ong

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 8

Mật ong được biết đến là một trong những chất dưỡng ẩm cho da tốt nhất. Chứa nhiều khoáng chất và các nguyên tố vi lượng hữu cơ khác, mật ong làm trẻ hóa và đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào. Nếu sử dụng thường xuyên, mật ong có thể xóa bỏ cả những nếp nhăn sâu. Hãy nhớ rằng mật ong không phải là một lựa chọn cho bạn nếu bạn bị dị ứng.

Thoa mật ong lên mặt và vùng cổ, sau 20 phút rửa sạch bằng nước ấm. Để làm mặt nạ chống lão hóa, hãy sử dụng mật ong và quế với tỷ lệ bằng nhau.

Dầu dừa

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 9

Dầu dừa chưa tinh chế nuôi dưỡng, dưỡng ẩm và làm căng da. Nó cũng loại bỏ da bị tẩy tế bào chết và làm cho nó mềm mại và mịn màng. Phương pháp hữu cơ này cho thấy kết quả có thể nhìn thấy gần như ngay lập tức, mang lại cho làn da của bạn vẻ tươi tắn và trẻ trung.

Nhẹ nhàng thoa một lớp mỏng dầu dừa lên mặt, dùng khăn giấy thấm bớt dầu sau 5 phút.

Dầu ô liu

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 10

Dầu ô liu là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để giữ cho làn da của bạn trẻ và khỏe mạnh. Một giọt dầu ô liu có thể được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm làm đẹp tự nhiên. Nó có tác dụng chống nhăn, dưỡng ẩm và mang lại sự mềm mại như nhung cho làn da của bạn. Dầu ô liu rất ít gây dị ứng.

Sử dụng một vài giọt dầu ô liu vào buổi sáng và buổi tối thay cho kem dưỡng da của bạn. Có thể thoa một lớp mỏng dầu ô liu dưới mắt thay cho kem để xóa nếp nhăn ở mắt. Cố gắng thêm một vài giọt dầu ô liu vào mặt nạ hoặc kem dưỡng da thông thường mà bạn sử dụng hàng ngày.

Vitamin Е

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 11

Bạn có biết rằng những viên nang vitamin E thông thường mà bạn có thể mua ở hiệu thuốc gần nhất cũng có thể được sử dụng cho các quy trình làm đẹp tại nhà của bạn không? Nó giúp quá trình tái tạo da, cải thiện tông màu da, làm căng các đường nét trên khuôn mặt và giảm nếp nhăn.

Bạn có thể sử dụng vitamin E bằng cách thêm một lượng nhỏ vitamin E vào bất kỳ sản phẩm chăm sóc da mặt nào. Cố gắng sử dụng nó với kem dưỡng da mặt của bạn hoặc để dưỡng ẩm cho da trên môi của bạn.

Dầu tầm xuân

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 12

Dầu tầm xuân là một thứ thần dược kỳ diệu của tuổi trẻ. Nếu được sử dụng thường xuyên, nó có thể giúp loại bỏ những nếp nhăn dưới mắt và bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào khác trên khuôn mặt của bạn.

Lau mặt bằng một giọt dầu tầm xuân thay vì sử dụng kem dưỡng da thông thường. Bạn cũng có thể thử thêm một vài giọt dầu tầm xuân vào kem hoặc mặt nạ dưỡng da của mình.

Đường

Không cần đến mỹ phẩm, những sản phẩm từ tự nhiên này là 'kết tinh' của sắc đẹp giúp bạn trẻ mãi không già - Ảnh 13

Đường là một phương thuốc tẩy tế bào chết tự nhiên tuyệt vời luôn ở trong tầm tay. Nó nhẹ nhàng làm sạch và nuôi dưỡng da mặt của bạn. Đường loại bỏ tế bào chết trên da một cách hiệu quả, giúp da bạn mềm mại, mịn màng và sáng bóng.

Làm ướt mặt và dùng đường tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần nhé.

Theo Brightside

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