Khám phá ngay cách làm trắng da tự nhiên ở tuổi dậy thì

Tuổi dậy thì là cái tuổi da vẫn còn đang thay đổi. Do đó, độ tuổi này chỉ nên áp dụng cách làm trắng da lành tính từ thiên nhiên, để đảm bảo an toàn cho làn da.

Theo các chuyên gia làm đẹp, các bạn nữ chỉ nên bắt đầu sử dụng các sản phẩm liên quan đến dưỡng trắng da ở độ tuổi từ 18 đến 20. Vì độ tuổi này da đã đủ trường thành. Còn làn da ở độ tuổi dậy thì thường mỏng và dễ gặp phải các vấn đề về da như nám, sạm, tàn nhang. Hơn nữa, tuổi dậy thì làn da có sự thay đổi, phát sinh nhiều bã nhờn và mụn, nếu không cẩn thận dùng các loại kem có chất tẩy trắng có thể khiến da rơi vào tình trạng xấu hơn. Do đó, ở độ tuổi dậy thì nếu không có bí quyết chăm sóc và làm đẹp da đúng cách thì các bạn nữ rất dễ gặp các vấn đề về da. Làn da ở tuổi dậy thì là làn da đang bước vào thời kỳ "quá độ" Tuổi dậy thì cũng là giai đoạn làn da bước vào thời kỳ “quá độ” để có thể trưởng thành. Chính vì vậy, việc chăm sóc da tuổi dậy thì là điều cần thiết. Để cấu trúc da ở tuổi dậy thì có sự tăng sản sinh collagen, tạo các mối liên kết chặt chẽ, cho làn da căng mịn thì các bạn nữ hãy áp dụng những cách làm trắng da tự nhiên sau đây:

Cách làm trắng da tự nhiên tuổi dậy thì bằng nước vo gạo Nước vo gạo có nhiều công dụng tuyệt vời cho da. Bởi trong nước vo gạo chứa rất nhiều các khoáng chất như sắt, đồng và vitamin là những chất rất lành tính đối với cơ thể, đặc biệt với da, cung cấp độ ẩm, se khít lỗ chân lông và giúp da mịn màng hơn. Nước vo gạo giúp làm trắng da hiệu quả cho tuổi dậy thì Đầu tiên, bạn hãy lấy 1 bát nước vo gạo, để một thời gian cho phần nước đục lắng xuống rồi chắt phần nước ở trên bỏ đi, chỉ giữ lại phần đục. Tiếp theo, bỏ phần nước đục vào ngăn mát khoảng 4 tiếng đồng hồ, sau đó thoa lên da và massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào da. Sau khoảng 10 phút, nước vo gạo sẽ bốc hơi chỉ còn lại phần bột trắng trên da. Lúc này, bạn rửa sạch với nước cho se khít lỗ chân lông và lau khô cơ thể. Đây là cách làm trắng da không chỉ dành cho da mặt mà còn có thể làm trắng da toàn một cách tự nhiên vì thế bạn nên thử càng sớm càng tốt.

Cách làm trắng da tự nhiên tuổi dậy thì bằng rau diếp cá Rau diếp cá không chỉ để ăn, làm sinh tố để uống mà nó còn là nguyên liệu làm trắng da hiệu quả, an toàn cho tuổi dậy thì. Loại rau này có tính mát, có khả năng sát khuẩn, cung cấp dưỡng chất, cân bằng độ ẩm và trị mụn cho da, làm trắng da nhanh chóng. Rau diếp cái giúp thanh nhiệt, loại bỏ các chất bã nhờn cho da tuổi dậy thì Để làm trắng da tự nhiên tuổi dậy thì bằng rau diếp cá bạn cần lấy khoảng một nắm rau diếp cá rửa sạch, rồi đem xay nhuyễn lọc lấy nước. Tiếp theo chỉ lấy phần nước nguyên chất, massage nhẹ nhàng lên da theo chiều kim đồng hồ trong vòng 15 phút. Cuối cùng làm sạch da bằng nước. Ngoài việc lấy nước nguyên chất của rau má thoa lên da để dưỡng da, bạn cũng có thể uống một cốc nước rau má mỗi ngày để làm mát cơ thể từ bên trong. Điều này có tác dụng vô cùng tốt trong việc giảm mụn và làm trắng từ trong ra ngoài. Tuổi dậy thì là giai đoạn làn da có sự “chuyển mình” rất lớn, lúc này kết cấu của da đang từng bước hoàn thiện để ổn định. Vì thế, các bạn cần hạn chế dùng các mỹ phẩm bán trên thị trường mà hãy chăm sóc da bằng những nguyên liệu thiên nhiên, việc này là rất cần thiết để có thể sở hữu được làn da đẹp, khỏe mạnh.

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