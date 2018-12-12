Giáng sinh 2018 mặc gì cho đẹp?

Thời trang 12/12/2018 16:08

'Giáng sinh mặc gì cho đẹp?' Cùng tham khảo những xu hướng phối đồ đi chơi Giáng sinh đẹp và sành điệu nhất sau đây.

Mặc gì cho đẹp để đi chơi đêm Giáng sinh?

Vào mùa Giáng sinh, màu đỏ và màu xanh từ lâu đã được coi là màu đặc trưng, dấu hiệu dự báo của lễ hội này rồi. 

Nên để mặc đẹp cho mùa Giáng sinh năm nay đừng quên và cân nhắc những set đồ với hai tông màu chủ đạo trên. 

- Váy mặc Giáng sinh

Diện váy giúp chị em dễ dàng tôn lên những đường cong đẹp hay che giấu đi những khuyết điểm trên cơ thể, không những thế còn giúp chị em biến hóa nhanh chóng, đẹp với mọi hình ảnh từ trẻ trung, năng động đến dịu dàng, trang nhã, từ đẹp hài hòa đến nổi bật, sắc sảo...

Và trong mùa Giáng sinh cũng không thể thiếu những mẫu váy đẹp cho chị em diện đi chơi, dự tiệc ngày Giáng sinh. 

Mặc váy đẹp đi chơi trong ngày Giáng sinh là băn khoăn của nhiều bạn gái
Mặc váy đẹp đi chơi trong ngày Giáng sinh là băn khoăn của nhiều bạn gái

Váy len bó khoe hình thể quyến rũ cho nhiều chị em khi đi chơi, đi làm ngày Giáng sinh
Váy len bó khoe hình thể quyến rũ cho nhiều chị em khi đi chơi, đi làm ngày Giáng sinh

Váy xinh mặc đi chơi đêm Noel nữ tính
Váy xinh mặc đi chơi đêm Noel nữ tính

- Mặc gì đêm Giáng sinh? Áo len nhiều kiểu dáng 

Bạn hoàn toàn có thể mix-match áo len đỏ với áo sơ mi, cùng quần jeans hay chân váy để có bộ đồ đi chơi đêm Giáng sinh đẹp tuyệt. 

Áo len mặc với váy đẹp đi chơi Giáng sinh
Áo len mặc với váy đẹp đi chơi Giáng sinh

Ở trong Nam và miền Trung thời tiết không quá lạnh như Hà Nội, việc diện áo len mỏng phối cùng chân váy đi chơi ngày Giáng sinh giúp các bạn nữ vừa bắt đúng xu hướng thời trang dịp lễ hội mà cũng không sợ lạnh khi đi chơi, dạo phố về đêm. 

Len mỏng biến tấu phù hợp thành với phần váy trắng phía dưới, kết hợp cùng giày thể thao cho các bạn gái bộ đồ đi chơi Giáng sinh nữ tính và vô cùng trẻ trung
Len mỏng biến tấu phù hợp thành với phần váy trắng phía dưới, kết hợp cùng giày thể thao cho các bạn gái bộ đồ đi chơi Giáng sinh nữ tính và vô cùng trẻ trung

Ấm áp mà không kém cá tính và phong cách chính là những áo len dáng dài mặc mùa lễ hội Giáng sinh được nhiều bạn nữ ưa chuộng
Ấm áp mà không kém cá tính và phong cách chính là những áo len dáng dài mặc mùa lễ hội Giáng sinh được nhiều bạn nữ ưa chuộng

Một phong cách áo len cardigan phối cùng áo sơ mi và quần jeans bụi khá dễ phối đồ lại phù hợp với nhiều dáng người cũng là một gợi ý cho các chị em lựa chọn
Một phong cách áo len cardigan phối cùng áo sơ mi và quần jeans bụi khá dễ phối đồ lại phù hợp với nhiều dáng người cũng là một gợi ý cho các chị em lựa chọn

- Đồ mặc Giáng sinh: Đồ đôi cho các cặp tình nhân 

Ngày Giáng sinh cũng là một dịp đi chơi vui vẻ với các cặp tình nhân, việc diện quần áo đôi đêm Noel vừa giúp các bạn khỏi phải đau đầu nghĩ xem mặc phối sao cho hợp quần áo với nhau, anh ấy thích màu gì, cô ấy có thích dáng áo này không mà còn tăng tình cảm đôi bên, thêm nhiều kỉ niệm vui vẻ khi đi chơi đêm Giáng sinh nữa đấy.

Mặc đồ đôi đẹp đi chơi trong mùa Giáng sinh
Mặc đồ đôi đẹp đi chơi trong mùa Giáng sinh

Hay những chiếc áo sơ mi màu đỏ đặc trưng cho lễ hội, in hình người tuyết dễ thương cũng là một set đồ mặc đi chơi Giáng sinh thoải mái, thuận tiện và rất thời trang
Hay những chiếc áo sơ mi màu đỏ đặc trưng cho lễ hội, in hình người tuyết dễ thương cũng là một set đồ mặc đi chơi Giáng sinh thoải mái, thuận tiện và rất thời trang

Nữ tính và ấm áp hơn cho bạn gái là bộ đồ đôi mặc ngày Giáng sinh với áo len và váy len
Nữ tính và ấm áp hơn cho bạn gái là bộ đồ đôi mặc ngày Giáng sinh với áo len và váy len

Vừa mặc đồ đôi lại vẫn thể hiện được sự trẻ trung, năng động, bụi bụi cá tính các bạn hoàn toàn có thể thử ngay áo len đôi dáng rộng với các màu dễ mặc như đỏ hay xanh.
Vừa mặc đồ đôi lại vẫn thể hiện được sự trẻ trung, năng động, bụi bụi cá tính các bạn hoàn toàn có thể thử ngay áo len đôi dáng rộng với các màu dễ mặc như đỏ hay xanh.

- Giáng sinh nên mặc gì? Áo dạ dáng dài và áo blaze cá tính 

Với những chiếc áo dạ dáng dài hay áo blaza các bạn đều có thể mix với áo sơ mi, quần tây đơn giản mà vẫn tạo nét thanh lịch, sang trọng bản thân mong muốn. 

Mặc đẹp trong mùa Giáng sinh với áo dạ dáng dài
Mặc đẹp trong mùa Giáng sinh với áo dạ dáng dài

Ngoài ra còn có thể kết hợp linh hoạt với quần tất, quần skinny hay jeans đều phù hợp.

Áo dạ dáng dài với quần vài và giầy bóng tạo bạn gái có vẻ ngoài thật cá tính và năng động đi chơi, đi làm đều phù hợp ngày Giáng sinh
Áo dạ dáng dài với quần vài và giầy bóng tạo bạn gái có vẻ ngoài thật cá tính và năng động đi chơi, đi làm đều phù hợp ngày Giáng sinh

Áo blaze đỏ kết hợp với váy họa tiết giúp các bạn gái đẹp quyến rũ trong ngày Giáng sinh
Áo blaze đỏ kết hợp với váy họa tiết giúp các bạn gái đẹp quyến rũ trong ngày Giáng sinh

Hay áo blaze kết hợp chân váy xinh và áo sơ mi trắng tạo cho các bạn gái nét đẹp trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch.  

Giáng sinh mặc váy và áo blaze đỏ đi chơi vừa thuận tiện lại vẫn giữ nét dịu dàng con gái thật xinhGiáng sinh mặc váy và áo blaze đỏ đi chơi vừa thuận tiện lại vẫn giữ nét dịu dàng con gái thật xinh

Trên đây là một số gợi ý 'Giáng sinh nên mặc gì đi chơi đẹp nhất'. Chúc các bạn diện xinh đi chơi thật vui trong ngày Noel và có một mùa Giáng sinh an lành.

15 mẹo sở hữu hàng mi cong vút, chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh thêm lung linh

15 mẹo sở hữu hàng mi cong vút, chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh thêm lung linh

Để sở hữu làn mi dài cong vút làm điểm nhấn cho khuôn mặt, bạn hãy áp dụng 15 mẹo dưới đây nhé!

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