Huyền thoại về dầu óc chó dưỡng tóc chuyên sâu liệu có hiệu quả như lời đồn?

Làm đẹp 25/04/2022 18:22

Bạn đã từng nghe về người da đỏ tin tưởng một số loại dầu khác nhau làm mái tóc dài hơn, khỏe hơn và bóng hơn có phải không? Nếu bạn đồng ý với điều này, bạn chắc hẳn đã thử các loại dầu thông thường như dừa, ô liu và neem! Tuy nhiên, nếu nhiệm vụ của bạn là tìm kiếm một loại dầu gội có đặc tính chống viêm và làm chắc tóc chắc hẳn bạn sẽ nghĩ về một loại mạnh hơn như dầu óc chó. 

Huyền thoại về dầu óc chó dưỡng tóc chuyên sâu liệu có hiệu quả như lời đồn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bạn đã được biết về lợi ích sức khỏe của quả óc chó nhưng đã đến lúc tìm hiểu dầu của quả óc chó có thể có lợi như thế nào đối với da đầu và tóc của bạn.

Loại dầu óc chó nào nên sử dụng cho tóc?

Huyền thoại về dầu óc chó dưỡng tóc chuyên sâu liệu có hiệu quả như lời đồn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng dầu óc chó nguyên chất và ép lạnh có lợi cho tóc và da đầu. Vì bạn phải sử dụng dầu trực tiếp để mát-xa da đầu, điều quan trọng là bạn phải sử dụng loại dầu nguyên chất. Tìm nhãn (hoặc tem) đảm bảo 100% nguyên chất hoặc dầu không trải qua quá trình nhiệt độ cao trong quá trình chiết xuất hoặc không bị pha tạp. Dầu chiết xuất từ ​​các loại hạt trong vòng đầu tiên là dạng tinh khiết nhất của sản phẩm. Quá trình nhiệt hoặc pha loãng hơn nữa có thể cản trở hiệu quả của nó.

Dầu óc chó có tác dụng gì với tóc?

Huyền thoại về dầu óc chó dưỡng tóc chuyên sâu liệu có hiệu quả như lời đồn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giàu axit béo Omega-3, dầu óc chó có một số đặc tính chữa bệnh. Đặc tính chống nấm, chống vi khuẩn và chống viêm của nó làm cho nó trở thành một trong những loại dầu được tìm kiếm nhiều nhất cho da đầu và tóc. Nó thúc đẩy sự phát triển của tóc và ngăn ngừa rụng tóc, đồng thời làm cho tóc bóng, khỏe và dài hơn.

Giúp chống lại gàu

Huyền thoại về dầu óc chó dưỡng tóc chuyên sâu liệu có hiệu quả như lời đồn? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dầu óc chó không chỉ giúp ngăn ngừa da đầu bong tróc, đặc tính chống nấm của nó giúp ngăn ngừa nhiễm trùng da đầu. Do đó, mát-xa thường xuyên có thể giúp bạn loại bỏ gàu đồng thời loại bỏ bụi bẩn và tạp chất.

Ngăn ngừa Rụng tóc 

Huyền thoại về dầu óc chó dưỡng tóc chuyên sâu liệu có hiệu quả như lời đồn? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Vì dầu là nguồn giàu axit béo Omega-3, nó giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, do đó giúp các sợi tóc không bị rụng. Tất cả những gì bạn phải làm là massage nhẹ nhàng da đầu mỗi tuần một lần và kiên trì để thấy được kết quả. 

Thúc đẩy mọc tóc 

Huyền thoại về dầu óc chó dưỡng tóc chuyên sâu liệu có hiệu quả như lời đồn? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Dầu óc chó chứa nhiều kali giúp tái tạo tế bào. Quá trình này tăng tốc và thúc đẩy sự phát triển của tóc. Đang tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên sâu cho mái tóc, bạn hãy thử loại dầu này!

Theo Femina 





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