Học lỏm quy tắc 3 giây siêu đặc biệt này mà chị em phụ nữ Hàn Quốc luôn 'tôn sùng' để sở hữu làn da rạng rỡ khiến cả thế giới phải ghen tị

Có lẽ nhiều người đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng việc lau khổ mặt bằng khăn có thể phá hỏng nỗ lực của bạn nếu bạn đang cố gắng có được làn da đẹp nhất từ ​​trước đến nay. Đã có một số nghiên cứu để tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra với làn da của bạn khi bạn bắt đầu thói quen chăm sóc da sau khi rửa mặt sạch.

Quy trình chăm sóc da của người Hàn Quốc bao gồm 10 bước, và một trong số đó là quy tắc dưỡng ẩm 3 giây tức thoa kem dưỡng ẩm trong vòng 3 giây ngay sau khi rửa mặt.

Nếu bạn thoa các sản phẩm chăm sóc da ngay sau khi rửa mặt, làn da của bạn sẽ nhận được hiệu quả cao nhất từ ​​các sản phẩm này. Bởi vì lớp ngoài cùng của da đóng vai trò như một lá chắn và hoạt động như một rào cản giữa các tế bào sống và môi trường, nó chống lại các thành phần chăm sóc da đang cố gắng vượt qua nó. Nhưng khi da ẩm, da sẽ dễ dàng hấp thụ các thành phần hoạt tính từ serum hoặc kem dưỡng ẩm hơn.

2. Làm sáng làn da của bạn.

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng làn da của bạn thậm chí có thể cảm thấy "khát" hơn ngay sau khi bạn rửa sạch mặt. Điều này xảy ra do nước nhanh chóng bốc hơi khỏi da, cuốn theo nhiều loại dầu cần thiết của da. Kết quả là, bạn có thể nhận được một làn da mất nước trông xỉn màu. Bạn thoa kem dưỡng ẩm càng nhanh thì càng có nhiều cơ hội giúp bạn giữ được lượng nước cần thiết và làm cho làn da của bạn trở nên rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

3. Làm cho làn da của bạn trông trẻ hơn

Làn da được dưỡng ẩm tốt trông đầy đặn và trẻ trung, và đây không chỉ là "ảo ảnh quang học" đâu nhé. Khi da của bạn bị khô, nó làm cho tất cả các nếp nhăn hằn lên rõ hơn. Mặc dù các loại kem và serum được cho là giúp làn da của bạn mịn màng hơn, và việc thoa chúng lên da khô nghe có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế, nó sẽ không cho phép làn da nhận được tất cả các lợi ích từ sản phẩm làm đẹp. Bởi vì da khô có sự tích tụ của các tế bào da chết, nó sẽ ngăn không cho kem dưỡng ẩm đi qua.

4. Giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh hơn

Nếu bạn thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt, nó sẽ giúp da bạn duy trì sự cân bằng. Khi da của bạn quá khô, các tuyến dưới bề mặt bắt đầu sản xuất nhiều bã nhờn hơn để trung hòa sự khô ráp, điều này cuối cùng có thể dẫn đến nổi mụn.

5. Bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời

Phụ nữ Hàn Quốc biết cách bảo vệ làn da của mình khỏi tia UV có hại, và họ thoa kem dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt sạch là bước vô cùng cần thiết. Mặt trời có thể làm khô da, khiến da trông nhăn nheo và bong tróc, hơn nữa vì nhiều loại kem dưỡng da mặt có chứa SPF nên da của bạn sẽ gặt hái được gấp đôi lợi ích của quá trình hydrat hóa.

6. Làm dịu làn da nhạy cảm

Da nhạy cảm rất dễ bị kích ứng và cần được chăm sóc đặc biệt hơn. Bôi kem trước khi da khô hơn sẽ giúp ngăn ngừa các mảng khô và ngứa. Các chuyên gia y tế khuyên bạn nên rửa mặt không quá hai lần một ngày để tránh kích ứng da.

7. Tăng tốc quy trình chăm sóc da mặt của bạn

Làm theo tất cả 10 bước của quy trình chăm sóc da kiểu Hàn Quốc có thể quá sức và hầu hết chúng ta không có thời gian cho một chế độ làm đẹp phức tạp như vậy, nhưng quy tắc 3 giây thực sự sẽ giúp bạn sẵn sàng trong thời gian ngắn hơn. Cho dù bạn đang vội vã ra khỏi cửa vào buổi sáng hay không thể chờ đợi để đi ngủ vào buổi tối, việc bỏ qua bước lau khô mặt bằng khăn sau khi rửa mặt có thể giúp bạn tiết kiệm chút thời gian và giúp bạn có làn da đẹp hơn.

Theo Brightside