Giới trẻ mê mẩn bởi 10 sắc thái thời thượng từ dòng son mới

3CE hợp tác cùng Hasaki Beauty tổ chức sự kiện ra mắt bộ sưu tập này. Dòng son mới này mang tên Hazy Lip Clay.

Dòng son mới này sử dụng công nghệ hydro-melted clay cải tiến giúp chất son mượt mà, nhẹ nhàng ôm sát bờ môi, giải quyết nhược điểm lớn trong công thức son lì chính là khô môi. Lớp finish lì che phủ đều các đường viền môi và khuyết điểm, để lại kết cấu mịn mượt như nhung.

Bộ sưu tập son mới có thiết kế đặc biệt với thỏi son thanh mảnh, cùng phần nắp và mặt sau của sản phẩm được tráng gương nổi bật.

Công thức cải tiến này có sự pha trộn độc đáo giữa bột làm mờ tự nhiên và độ ẩm không chỉ mang lại màu sắc đặc biệt mà còn giảm thiểu tình trạng nhòe son.

Với kết cấu mịn mờ ôm sát môi, Hazy Lip Clay dễ dàng sử dụng và đảm bảo độ bền lâu trôi suốt ngày dài. Kết cấu mềm mại và thiết kế tinh tế mang lại cảm giác thoải mái, thời thượng với hiệu ứng lớp nền mờ trên môi.

Cùng với đó là bảng màu đa dạng, bao gồm 10 sắc thái được chia thành tông màu ấm và lạnh phù hợp với tông màu da Đông Nam Á.

Những gam màu này sẽ không chỉ thời thượng trong dịp Thu Đông sắp tới mà còn giúp phái đẹp tỏa sáng bất kỳ dịp nào trong năm. Có thể kể đến một vài màu nổi bật như Painting Cot (bông hồng tro), Butter Beige (màu cam đất nung), Mauvrown (màu mận be), Pudding (màu trái mận đậm), hứa hẹn sẽ bùng nổ trong giới trẻ thời gian tới.

Sự kiện ra mắt sản phẩm diễn ra tại TTTM Vincom Landmark 81 từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 năm 2023. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao bao gồm Hari Won, Hoa hậu Tiểu Vy, Diệp Lâm Anh & Cara cùng các beauty blogger khác.

Thương hiệu này được thành lập năm 2004 tại Hàn Quốc, Stylenanda đã ra mắt dòng mỹ phẩm trang điểm đầu tiên 3CE vào năm 2009. Và chỉ một thời gian ngắn, thương hiệu này đã chiếm cảm tình của Gen Z và Millennials toàn châu Á.

Tất cả nhờ vào thiết kế bao bì trẻ trung ấn tượng, cùng độ đa dạng các dòng sản phẩm và chiến lược gắn liền với biểu tượng thời trang thời thượng. Những sản phẩm ấn tượng ấy đã thực sự giúp 3CE ghi dấu ấn trở thành thương hiệu dẫn đầu trong thị trường làm đẹp.

Dù mới ra mắt nhưng Hazy Lip Clay đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dùng. Những ưu điểm vượt trội của sản phẩm này một lần nữa khẳng định những nỗ lực của 3CE nhằm tạo ra những sản phẩm sáng tạo, đáp ứng cả nhu cầu về chất lượng lẫn thị hiếu của người dùng.

Lãnh đạo 3CE chia sẻ, “chúng tôi hiểu sự yêu thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm son lì. Điều quan trọng nhất ở loại son này là xác định được công thức phù hợp mang lại sự thoải mái cho môi mà vẫn đạt được độ lì như mong muốn.

Việc ra mắt bộ sưu tập Hazy Lip Clay sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh đặc biệt của thương hiệu cũng như mang đến những trải nghiệm mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Chúng tôi tin tưởng rằng 3CE sẽ vẫn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của mọi tín đồ làm đẹp tại Việt Nam”.