Giải mã cơn sốt đồng hồ Saga, thương hiệu 70 năm tuổi của Mỹ

Saga là hãng đồng hồ đến từ Mỹ, được thành lập vào năm 1950, Saga đã chạm mốc 70 năm tuổi và là thương hiệu đồng hồ đính đá pha lê cao cấp hàng đầu trên thế giới. Xuất thân từ Mỹ nhưng thị trường của Saga trải dài khắp toàn cầu. Hiện nay, Saga đã có mặt gần như đầy đủ các quốc gia.

Đồng hồ Saga mang sức hút khó cưỡng khiến ai nấy cũng đều hiếu kỳ về thương hiệu này

Tạo nên cơn sốt lớn trong thế giới đồng hồ đeo tay dành cho nữ, đâu là yếu tố làm nên thành công của thương hiệu đồng hồ Saga? Để giải đáp điều đó, cùng giải mã 5 bí ẩn dưới đây.

Chuyên về dòng đồng hồ nữ đính đá pha lê Swarovski

Nhắc đến đá pha lê, không ai là không biết đến Swarovski - thương hiệu chế tác đá quý lâu đời nhất thế giới đến từ nước Áo. Trải qua hơn 120 năm với 5 thế hệ tiếp nối, những viên đá pha lê Swarovski cao cấp đã trở thành chủ đề theo đuổi của các hãng đồng hồ nữ trên toàn thế giới.

Trong đó, Saga chính là cái tên đình đám nhất trong việc sử dụng loại đá quý này cho các thiết kế đồng hồ đeo tay của mình.

Saga ký kết độc quyền với Swarovski để chế tác nên những tuyệt phẩm đồng hồ mang vẻ đẹp lấp lánh, lộng lẫy và kiêu sa

Trải qua hàng trăm năm kinh nghiệm với công nghệ chế tác đỉnh cao, sử dụng kỹ thuật cắt gọt hiện đại bằng năng lượng thủy điện nên đá Swarovski trên đồng hồ Saga có độ trong suốt và khả năng tán sắc không thua kém gì kim cương.

Là thương hiệu của Mỹ nhưng sử dụng máy Thụy Sỹ

Một điểm khác biệt mà không nhiều thương hiệu đồng hồ thời trang có thể làm được như Saga. Đó là việc sử dụng bộ máy Thụy Sỹ, đạt tiêu chuẩn Swiss Movt do chính Ronda cung cấp.

“Trái tim” của đồng hồ Saga là bộ máy quartz Ronda với độ chính xác cao và khả năng vận hành ổn định

Ronda là đơn vị cung ứng bộ máy swiss quartz theo tiêu chuẩn chất lượng Thụy Sỹ lớn nhất hiện nay, vậy nên người dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng bền bỉ của đồng hồ Saga.

Mỗi chiếc đồng hồ Saga bán ra đều có kèm code chứng thực Swarovski

Bởi Swarovski quá nổi tiếng, nhu cầu sử dụng đồng hồ đính đá của phụ nữ lại ngày càng cao nên không thể tránh khỏi các “tay nghề” làm giả tinh vi, người dùng không thể không biết được đâu là hàng thật nếu chỉ nhìn bằng mắt thường.

Là thương hiệu đi đầu hợp tác với Swarovski nên toàn bộ đồng hồ Saga đều có đi kèm code chứng thực (hay còn gọi là “verification code swarovski”) do chính Swarovski cung cấp. Đây chính là căn cứ quan trọng để người mua phân biệt đâu đồng hồ Saga đính đá Swarovski chính hãng.

Ngoài đồng hồ, Saga còn sở hữu bộ sưu tập trang sức Swarovski độc quyền

Không chỉ dừng lại ở đồng hồ, Saga mở rộng biên giới với dòng sản phẩm trang sức đính đá thôi miên ánh nhìn. Trang sức Saga bao gồm dây chuyền, lắc tay, bông tai, nhẫn...tất cả đều được chế tác 100% từ đá Swarovski và đương nhiên có kèm code chứng thực.

Dây chuyền Saga - món phụ kiện độc đáo tô điểm chiếc cổ gợi cảm của phái đẹp

Sử dụng những viên đá pha lê bản lớn lấp lánh sắc màu, Saga tạo nên những món phụ kiện độc đáo, mang đầy tính tinh tế và nghệ thuật. Trang sức Saga chính là hiện thân cho vẻ đẹp quyến rũ và đẳng cấp của người phụ nữ hiện đại.

Là thương hiệu cao cấp nhưng giá bán ở phân khúc bình dân

Không quá đắt đỏ như kim cương nhưng vốn dĩ, giá thành của đá Swarovski cũng không hề rẻ. Tuy nhiên, do là thương hiệu ký kết hợp đồng độc quyền nên Saga được hưởng mức giá nhập không cao.

Mỗi chiếc đồng hồ Saga được niêm yết giá bán chỉ từ 5 triệu đồng. Với việc sử dụng đá pha lê số lượng lớn, code chứng thực Swarovski và vận hành bộ máy Thụy Sỹ thì mức giá này là hoàn toàn xứng đáng trong phân khúc bình dân.

Mua đồng hồ Saga chính hãng ở đâu chất lượng?

Mang đầy đủ các tiêu chuẩn về vẻ đẹp bên ngoài và chất lượng bên trong, không khó hiểu khi đồng hồ Saga rất được phái đẹp săn đón. Điều này khiến cho đồng hồ Saga càng dễ bị làm giả, làm nhái. Người dùng cần tỉnh táo lựa chọn nơi bán uy tín để sở hữu sản phẩm chính hãng chất lượng, điển hình là Đồng Hồ Hải Triều.

Saga chính thức ra mắt thị trường Việt Nam thông qua đại lý bán lẻ Đồng Hồ Hải Triều

Hiện nay, Đồng Hồ Hải Triều là nhà phân phối ủy quyền của thương hiệu Saga tại Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành bán lẻ đồng hồ, Hải Triều là điểm đến rất đáng tin cậy để phái đẹp yên tâm mua sắm đồng hồ Saga.