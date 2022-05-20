Dương Mịch - đại mỹ nhân Cbiz chứng minh việc cắt tóc ngắn khiến nhan sắc ''lên hương'' đáng kể và trẻ trung gấp bội phần

Làm thế nào để kích thích mọc tóc là băn khoăn của không ít các chị em phụ nữ kể cả đấng mày râu. Mách cho bạn các loại thực phẩm vừa ngon lại có sẵn trong nhà, vừa có công dụng mọc tóc nhanh chóng nhé!