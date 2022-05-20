Dương Mịch - đại mỹ nhân Cbiz chứng minh việc cắt tóc ngắn khiến nhan sắc ''lên hương'' đáng kể và trẻ trung gấp bội phần

Nữ diễn viên Trung Quốc không ngại thay đổi từ kiểu tóc ngắn cũn cho đến uốn xoăn nhẹ nhàng để có vẻ ngoài trẻ trung, mới lạ.
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Tóc ngắn là kiểu tóc phù hợp với nhiều dáng mặt. Cho dù mặt bạn sở hữu mặt tròn, trái xoan hay vuông đều có thể diện kiểu tóc ngắn. Dương Mịch đã chứng minh cho việc cắt tóc ngắn khiến nhan sắc của mình ''lên hương'' đáng kể và trẻ trung gấp bội phần.
Kiểu tóc ngắn xoăn lọn
Dương Mịch cũng từng ghi điểm với kiểu tóc ngắn xoăn lọn. Với gương mặt nhỏ nhắn, cô nàng dễ dàng chinh phục được mọi kiểu tóc nhưng khi để tóc ngắn thì trẻ trung hơn bao giờ hết.
Kiểu tóc bob thẳng
Dương Mịch có khuôn mặt nhỏ nhắn, kiểu tóc dài đã "nuốt" khuôn mặt, khiến cô trông gầy gò. Khi đổi sang kiểu tóc bob thẳng, trông bà xã của Lưu Khải Uy trông tươi tắn, tràn đầy sức sống.