Muốn có tóc xoăn mà không cần nhiệt thì đây chắc hẳn là những phương pháp tuyệt vời dành cho bạn

Không phải ai trong chúng ta cũng được trời phú cho một mái tóc xoăn tự nhiên. Máy uốn thường là cách tốt nhất để tạo ra những lọn tóc xoăn hoàn mỹ, nhưng với những dụng cụ tạo kiểu nóng luôn tiềm ẩn nguy cơ làm hỏng sợi tóc.
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Thật tuyệt vời vì có những phương pháp để đạt được những làn tóc lượn sóng đẹp như ý mà không làm hỏng tóc của bạn. Sau đây là ba hướng dẫn để bạn tạo mái tóc lượn sóng không sinh nhiệt mà bạn hằng mơ ước.
Lưu ý: Điều quan trọng là bắt đầu với tóc hơi ẩm. Bạn có thể sử dụng mousse hoặc gel tạo kiểu để giữ nếp thêm. Bạn cũng có thể sử dụng keo xịt tóc sau khi tạo kiểu để giữ nếp tóc nguyên vẹn cả ngày.
1. Tóc lượn sóng lọn cỡ lớn
Hướng dẫn này cực kỳ đơn giản:
- Chia phần tóc hơi ẩm thành hai phần bằng nhau.
- Kéo các phần tóc qua vai, xoắn chúng ra khỏi mặt và buộc các phần cuối (điều quan trọng là các sợi tóc phải chặt để đạt được các gợn tóc sóng rõ hơn).
- Buộc hai đầu lại bằng sợi thun nhỏ.
- Để tóc khô. Bạn chờ đợi càng lâu, sóng của bạn sẽ càng thắt chặt.
- Tháo dải, lắc tóc gợn sóng của bạn và tận hưởng mái tóc xoăn nhẹ mới này nhé!
2. Băng đô "ma thuật"
Làm theo các bước sau:
- Chải tóc và phun sương nhẹ với nước ngay dưới tai.
- Trượt băng đô lên phần tóc đã rẽ ngôi. Nếu sử dụng băng đô kiểu, bạn có thể tạo kiểu tóc thời trang của những năm 1920 trong khi chờ tóc uốn.
- Chia tóc thành nhiều phần nhỏ.
- Xoắn từng lọn tóc ra khỏi khuôn mặt của bạn và lần lượt quấn các lọn tóc này qua dây băng đô. Tiếp tục cho đến khi tất cả tóc của bạn đã được quấn quanh băng đô. Thêm những phần tóc nhỏ hơn để có những lọn tóc xoăn chặt hơn.
- Chờ trong vài giờ (hoặc qua đêm).
- Thả tóc, tháo băng đô và luồn các ngón tay qua các lọn tóc để tận hưởng thành quả về mái tóc xoăn tít đáng yêu này nhé.
3. Tóc xoăn xù
- Gỡ rối tóc và chải kỹ.
- Chia tóc thành các búi có độ dày khoảng 2 inch (5 cm).
- Xoắn từng phần thành một chùm tóc dài và tiếp tục xoắn cho đến khi nó tự cuộn vào trong và tạo thành một búi tóc, đảm bảo nó không quá chặt vào da đầu. Cố định các bùi tóc bằng một số ghim bobby.
- Chờ một vài giờ hoặc bạn có thể để qua đêm.
- Tháo các sợi thun buộc búi tóc nhỏ và lắc các sóng ra.
Với những phương pháp này, bạn không còn cần phải làm hư tóc bằng các dụng cụ tạo kiểu nóng hổi nữa. Chọn hướng dẫn nào bạn yêu thích và tận hưởng những lọn tóc tuyệt đẹp bồng bềnh nhé!
Theo Brightside