Muốn có tóc xoăn mà không cần nhiệt thì đây chắc hẳn là những phương pháp tuyệt vời dành cho bạn

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Thật tuyệt vời vì có những phương pháp để đạt được những làn tóc lượn sóng đẹp như ý mà không làm hỏng tóc của bạn. Sau đây là ba hướng dẫn để bạn tạo mái tóc lượn sóng không sinh nhiệt mà bạn hằng mơ ước.

Lưu ý: Điều quan trọng là bắt đầu với tóc hơi ẩm. Bạn có thể sử dụng mousse hoặc gel tạo kiểu để giữ nếp thêm. Bạn cũng có thể sử dụng keo xịt tóc sau khi tạo kiểu để giữ nếp tóc nguyên vẹn cả ngày.