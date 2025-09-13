Dùng serum khử mùi thế nào để thơm mát, tự tin cả ngày? Mách bạn 4 mẹo cực hay

Làm đẹp 13/09/2025 05:00

Cùng khám phá cách sử dụng serum khử mùi hiệu quả để luôn tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.

Trong cuộc sống hiện đại, sự tự tin và thoải mái luôn là chìa khóa để chúng ta làm việc hiệu quả và tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng ta duy trì sự tự tin đó chính là cảm giác thơm mát suốt cả ngày. Và một "vũ khí bí mật" được rất nhiều người tin dùng hiện nay chính là serum khử mùi.

Bạn có thắc mắc tại sao serum khử mùi lại được ưa chuộng đến vậy không? So với các sản phẩm lăn khử mùi hay xịt khử mùi truyền thống, serum mang đến những ưu điểm vượt trội. Với kết cấu lỏng nhẹ và khả năng thẩm thấu nhanh, serum giúp da thông thoáng, không gây bết dính hay ố vàng áo. Đồng thời, các thành phần dưỡng chất trong serum còn hỗ trợ nuôi dưỡng vùng da dưới cánh tay, giúp da mềm mịn và sáng màu hơn.

Dùng serum khử mùi thế nào để thơm mát, tự tin cả ngày? Mách bạn 4 mẹo cực hay - Ảnh 1

So với các sản phẩm lăn khử mùi hay xịt khử mùi truyền thống, serum khử mùi có những ưu điểm vượt trội. Ảnh minh họa: Internet

Vậy làm thế nào để sử dụng serum khử mùi một cách hiệu quả nhất? Dưới đây là một vài mẹo nhỏ mà bạn có thể áp dụng để luôn tự tin, thơm mát suốt cả ngày dài:

Vệ sinh sạch sẽ trước khi dùng

Đây là bước quan trọng nhất mà bạn cần nhớ. Hãy tắm rửa sạch sẽ và lau khô vùng da dưới cánh tay. Da sạch sẽ sẽ giúp serum thẩm thấu tốt hơn, phát huy tối đa công dụng và ngăn ngừa vi khuẩn gây mùi.

Dùng một lượng vừa đủ

Serum khử mùi thường có kết cấu cô đặc, vì vậy chỉ cần một lượng nhỏ (khoảng 1-2 giọt) là đủ cho mỗi bên. Đừng lạm dụng vì sẽ dễ gây lãng phí và không mang lại hiệu quả cao hơn.

Massage nhẹ nhàng

Sau khi nhỏ serum lên vùng da dưới cánh tay, bạn hãy dùng tay massage nhẹ nhàng trong vài giây để sản phẩm được phân tán đều và thẩm thấu sâu vào da.

Sử dụng vào buổi tối

Buổi tối là thời điểm lý tưởng để dùng serum khử mùi. Khi ngủ, tuyến mồ hôi hoạt động ít hơn, giúp các dưỡng chất trong serum được hấp thụ hiệu quả hơn. Sáng hôm sau, bạn chỉ cần tắm rửa lại bình thường và sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.

Dùng serum khử mùi thế nào để thơm mát, tự tin cả ngày? Mách bạn 4 mẹo cực hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm khử mùi, nhưng Serum khử mùi cao cấp SR Lilac Sage của Saras Beauty là một lựa chọn nổi bật. Đây là thương hiệu mỹ phẩm sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc với triết lý "Ai cũng có thể làm đẹp, ai cũng có quyền tỏa sáng", cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao với mức giá phải chăng. Serum khử mùi cao cấp SR Lilac Sage không chỉ có tác dụng khử mùi thông thường mà còn mang tính năng trị liệu. Sản phẩm được chiết xuất từ tinh dầu gừng cùng các nguyên liệu thiên nhiên, giúp giảm mồ hôi, ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông và làm sáng mịn vùng da dưới cánh tay.

Với những mẹo đơn giản trên và sự hỗ trợ của các sản phẩm chất lượng từ Saras Beauty, bạn hoàn toàn có thể tự tin tỏa sáng mọi lúc mọi nơi. Hãy biến việc chăm sóc cơ thể thành một thói quen tích cực để luôn cảm thấy thoải mái và tự tin trong mọi hoạt động nhé!

Dùng serum khử mùi thế nào để thơm mát, tự tin cả ngày? Mách bạn 4 mẹo cực hay - Ảnh 3
Serum khử mùi cao cấp SR Lilac Sage không chỉ có tác dụng khử mùi thông thường mà còn mang tính năng trị liệu. Ảnh minh họa: Internet

Saras Beauty tự hào với "Bộ 3 đa nhiệm" gồm những sản phẩm chủ lực được người tiêu dùng yêu thích:

Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100: Với chỉ số SPF 100 và PA++++ vượt trội, sản phẩm này là "người bạn đồng hành" không thể thiếu cho những người yêu thích thể thao, các hoạt động ngoài trời. Albatross Sunscreen bảo vệ da tối ưu khỏi tác hại của tia UVA/UVB, ngăn ngừa sạm nám, lão hóa và ung thư da.

Sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: Sữa rửa mặt SR Clover giúp làm sạch sâu, loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn, đồng thời cung cấp dưỡng chất, giúp da thông thoáng và khỏe mạnh từ bên trong.

Serum khử mùi cao cấp SR Lilac Sage: Đây là sản phẩm được chiết xuất từ tinh dầu gừng và các nguyên liệu thiên nhiên. Ngoài khả năng khử mùi và giảm mồ hôi, SR Lilac Sage còn giúp làm sáng và mịn màng vùng da dưới cánh tay, phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là những người thường xuyên vận động.

Dùng serum khử mùi thế nào để thơm mát, tự tin cả ngày? Mách bạn 4 mẹo cực hay - Ảnh 4

SARAS BEAUTY

Sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc

𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0909 750 307

𝑨𝒅𝒅: 27 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TPHCM

𝑺𝒉𝒐𝒑𝒆𝒆: https://s.shopee.vn/7ARgbNEPt7

𝑻𝒊𝒌𝒕𝒐𝒌: https://vt.tiktok.com/ZSkPxm6xu/page=TikTokShop

𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: https://sarasbeauty.vn/

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về một em sữa rửa mặt đang cực hot mà mình mới dùng thử gần đây, đó là sữa rửa mặt đa năng sạch sâu hàng Việt Nam sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc. Phải nói là từ ngày có em này, quy trình skincare của mình gọn nhẹ đi rất nhiều, đúng kiểu "cứu tinh" cho những ngày lười biếng hay bận rộn.

Xem thêm
Từ khóa:   Serum khử mùi cao cấp SR Lilac Sage Saras Beauty mỹ phẩm sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc

Nóng: Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ nghèo 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Nóng: Bắt khẩn cấp tài xế 'chặt chém' người phụ nữ nghèo 2,5 triệu đồng/cuốc xe

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai 4 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím mặt

Mẹ bàng hoàng phát hiện con trai 4 tuổi bị cô giáo đánh bầm tím mặt

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Điểm danh 4 món ăn quen thuộc dùng làm bữa sáng cực tốt cho sức khỏe

Điểm danh 4 món ăn quen thuộc dùng làm bữa sáng cực tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 13/9/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Sau hôm nay, thứ Bảy 13/9/2025, Thần Tài gõ chuông tài lộc, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Nội tạng động vật, món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng 3 nhóm đối tượng này nên tránh xa

Nội tạng động vật, món ăn khoái khẩu của nhiều người nhưng 3 nhóm đối tượng này nên tránh xa

Sống khỏe 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/9/2025), 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/9/2025), 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (13/9/2025), 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Cuối ngày hôm nay (13/9/2025), 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người giữa phòng khách

Tâm sự 7 giờ 2 phút trước
Vừa vào nhà, chị gái vừa cởi chiếc áo ướt sũng ra, lúc cởi đến đâu tôi bàng hoàng nhìn theo đến đó

Vừa vào nhà, chị gái vừa cởi chiếc áo ướt sũng ra, lúc cởi đến đâu tôi bàng hoàng nhìn theo đến đó

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp Phúc Lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', Quý Nhân nâng đỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp Phúc Lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', Quý Nhân nâng đỡ

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Vì sao kem chống nắng là "vũ khí" bảo vệ da quan trọng nhất?

Vì sao kem chống nắng là "vũ khí" bảo vệ da quan trọng nhất?

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Review sữa rửa mặt đa năng sạch sâu SR Clover: "Chân ái" làm sạch và tẩy trang cho nàng bận rộn!

Chỉ 2 bước cho da đẹp: Mình đã tìm ra combo sữa rửa mặt và kem chống nắng "chân ái"

Chỉ 2 bước cho da đẹp: Mình đã tìm ra combo sữa rửa mặt và kem chống nắng "chân ái"

SR Fancy – "Nụ hôn đầu của quý cô kiêu kỳ"

SR Fancy – "Nụ hôn đầu của quý cô kiêu kỳ"

SR Belle – "Khúc hoan ca của khu vườn mùa xuân"

SR Belle – "Khúc hoan ca của khu vườn mùa xuân"

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z

Mẹo chọn nước hoa phù hợp phong cách cá nhân: Hướng dẫn từ A đến Z