Dùng 1 quả chanh và 1 quả trứng gà, cả đời bạn sẽ không cần nhổ lông nách

Đây là 2 nguyên liệu giúp bạn có vùng da dưới cánh tay trắng mịn đồng thời lông nách biến mất tự nhiên mà không cần cạo nhổ.

Lông nách là một hiện tượng sinh lý tự nhiên. Tuy nhiên đối với phụ nữ, lông nách thực sự là 1 điều phiền toái khó chịu, khiến chị em mất tự tin khi diện áo sát nách hay áo dây. Nhiều người chọn giải pháp xử lý lông nách bằng cách cạo hay nhổ, nhưng phương pháp này khiến lông nách ngày càng mọc nhanh và dày hơn đồng thời vùng da dưới cánh tay của bạn sẽ trở nên thâm và sần sùi.

Để loại bỏ lông nách vĩnh viễn, bạn có thể dùng laser. Thế nhưng ít ai biết được có 1 biện pháp triệt lông nách tự nhiên, ít đau đớn và tốn kém như phương pháp laser đó là dùng hỗn hợp trứng gà và mật ong. Ưu điểm của phương pháp này là khiến lông mọc ít dần rồi biến mất đồng thời giữ vùng da nách luôn sáng mịn.

Nguyên liệu:

- 1/2 chén bột mì

- 3 muỗng cafe mật ong

- 1 quả chanh tươi

- 1 quả trứng gà

Cách làm:

Đổ bột mì ra chén, thêm 3 muỗng mật ong, khuấy đều.

Ở 1 chén khác, bạn đập trứng gà, đánh đều lên. Sau khi trứng tan, đổ trứng vào chén bột mì mật ong, rồi thêm nước cốt 1 quả chanh, trộn đều.

Làm sạch nách, nhổ tất cả số lông nách hiện có (hoặc wax), sau đó thoa hỗn hợp vừa làm lên nách nhiều lần, ngược chiều lông mọc. Sau khi thoa 15 phút, rửa sạch với nước.

Khi lông nách mọc lần kế tiếp, làm tương tự. Bạn sẽ thấy lông mọc chậm và thừa hẳn. Làm liên tục trong 10-15 lần, lông nách gần như không còn mọc nữa, có mọc cũng rất nhạt và khó thấy.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-chanh-va-trung-ga-ca-doi-khong-can-nho-long-nach-149348.html