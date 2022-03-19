Đừng bỏ qua việc tẩy tế bào chết cho cả cơ thể đáng được nâng niu của bạn với những thủ thuật cực hay mà chuyên gia da liễu khuyến nghị

Làm đẹp 19/03/2022 17:07

Vòng đời trung bình của tế bào da là 28 ngày. Càng về cuối, các tế bào chết di chuyển ra lớp ngoài cùng của da, khiến da trở nên xỉn màu và bong tróc. Bạn có thể đẩy nhanh quá trình và giúp da loại bỏ tế bào chết bằng cách tẩy tế bào chết.

Có nên tẩy tế bào chết toàn thân hay chỉ một số vùng nhất định?

Đừng bỏ qua việc tẩy tế bào chết cho cả cơ thể đáng được nâng niu của bạn với những thủ thuật cực hay mà chuyên gia da liễu khuyến nghị - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hãy nhẹ nhàng với những vùng da nhạy cảm như da mặt, tránh dùng hóa chất mạnh và tẩy tế bào chết vật lý quá mạnh. Đối với vùng da dày hơn ở khuỷu tay, đầu gối và bàn chân, bạn có thể thử tẩy da chết và chải chà bằng dụng cụ tắm rửa thường xuyên hơn.

Nên tẩy da chết bao lâu một lần?

Đừng bỏ qua việc tẩy tế bào chết cho cả cơ thể đáng được nâng niu của bạn với những thủ thuật cực hay mà chuyên gia da liễu khuyến nghị - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Một sai lầm phổ biến là bạn tẩy da quá nhiều. Bạn nên giảm bớt việc tẩy da chết bằng cách bắt đầu từ một đến hai lần một tuần. Bạn nên bắt đầu với một phương pháp nhẹ nhàng trước khi thử các phương pháp mài mòn hơn. Điều quan trọng là lắng nghe làn da của bạn. 

Bạn có thể ổn với việc tẩy da chết hàng ngày, nhưng nếu bạn có làn da nhạy cảm, thực hiện ít ngày hàng tuần có thể tốt hơn. Phương pháp bạn chọn cũng tạo ra sự khác biệt. Tẩy da chết bằng tay hoặc vật lý có thể gây nhạy cảm nhẹ, điều này hạn chế tần suất bạn có thể thực hiện.

Sự khác biệt giữa tẩy da chết vật lý và hóa học là gì?

Đừng bỏ qua việc tẩy tế bào chết cho cả cơ thể đáng được nâng niu của bạn với những thủ thuật cực hay mà chuyên gia da liễu khuyến nghị - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Tẩy da chết thủ công, sử dụng các công cụ như cọ, bàn chải và bọt biển hoạt động tốt vì nó trực tiếp làm bong và loại bỏ da chết. Nhưng nếu bạn làm điều đó quá thường xuyên hoặc quá thô bạo, bạn có thể gây hại cho làn da của mình. Tẩy da chết hóa học rất linh hoạt, có thể được sử dụng trên nhiều vùng trên cơ thể bạn và có các cường độ khác nhau. Nhưng hóa chất quá mạnh có thể khiến da bị kích ứng và nhạy cảm.

Bạn nên sử dụng sản phẩm nào?

Đừng bỏ qua việc tẩy tế bào chết cho cả cơ thể đáng được nâng niu của bạn với những thủ thuật cực hay mà chuyên gia da liễu khuyến nghị - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Hãy thử trộn các sản phẩm tẩy da chết tự nhiên như đường và yến mạch với dầu tự nhiên hoặc nước để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết thủ công. Đối với tẩy da chết hóa học, hãy thử dùng chất tẩy rửa hoặc kem dưỡng da với các dung dịch dịu nhẹ của axit hydroxy như axit salicylic, axit glycolic và axit lactic.

Có thể đến bác sĩ da liễu để tẩy tế bào chết không?

Đừng bỏ qua việc tẩy tế bào chết cho cả cơ thể đáng được nâng niu của bạn với những thủ thuật cực hay mà chuyên gia da liễu khuyến nghị - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Bác sĩ da liễu có thể đề xuất các giải pháp cụ thể cho bạn. Bác sĩ da liễu cũng có thể giúp trẻ hóa làn da của bạn bằng các liệu trình tại trung tâm làm đẹp như lột da bằng hóa chất, mài da vi điểm và dưỡng trắng da.

Tốt nhất không nên tẩy tế bào chết khi nào?

Đừng bỏ qua việc tẩy tế bào chết cho cả cơ thể đáng được nâng niu của bạn với những thủ thuật cực hay mà chuyên gia da liễu khuyến nghị - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Không tẩy tế bào chết cho da bị tổn thương hoặc có vết thương. Nếu da bạn bị khô, nó có thể gây hại nhiều hơn lợi. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy tránh tẩy da chết có tính bào mòn. Hãy cẩn thận với retinoids, chất làm tăng tốc độ thay đổi tế bào da. Tẩy tế bào chết quá thường xuyên trong khi sử dụng retinoid có thể gây kích ứng da của bạn.

Để tẩy da chết an toàn, hiệu quả, hãy thử những mẹo sau nhé:

  • Bàn chải da sạch

Nếu bạn đang sử dụng bàn chải tẩy da chết, hãy bắt đầu với bàn chải lông mềm hoặc silicon, nhẹ nhàng trên da của bạn.

  • Đọc kỹ thành phần sản phẩm
Đừng bỏ qua việc tẩy tế bào chết cho cả cơ thể đáng được nâng niu của bạn với những thủ thuật cực hay mà chuyên gia da liễu khuyến nghị - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Kiểm tra nhãn trên các sản phẩm tẩy tế bào chết thủ công. Hầu hết các sản phẩm tẩy tế bào chết và bàn chải đều cho bạn biết nơi để hay cách sử dụng sản phẩm an toàn.

  • Thao tác nhẹ nhàng

Nếu bạn đang sử dụng sản phẩm tẩy da chết hóa học, hãy thoa nhẹ nhàng. Lau nó bằng một chiếc khăn mềm thay vì một thứ gì đó có tính mài mòn.

  • Tẩy tế bào chết khi thức dậy

Hãy thử tẩy tế bào chết cho da mặt vào buổi sáng. Nó có thể tăng hiệu quả của các sản phẩm chăm sóc da của bạn.

Theo WebMD

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