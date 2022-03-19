Bạn có thể ổn với việc tẩy da chết hàng ngày, nhưng nếu bạn có làn da nhạy cảm, thực hiện ít ngày hàng tuần có thể tốt hơn. Phương pháp bạn chọn cũng tạo ra sự khác biệt. Tẩy da chết bằng tay hoặc vật lý có thể gây nhạy cảm nhẹ, điều này hạn chế tần suất bạn có thể thực hiện.

Sự khác biệt giữa tẩy da chết vật lý và hóa học là gì?

Tẩy da chết thủ công, sử dụng các công cụ như cọ, bàn chải và bọt biển hoạt động tốt vì nó trực tiếp làm bong và loại bỏ da chết. Nhưng nếu bạn làm điều đó quá thường xuyên hoặc quá thô bạo, bạn có thể gây hại cho làn da của mình. Tẩy da chết hóa học rất linh hoạt, có thể được sử dụng trên nhiều vùng trên cơ thể bạn và có các cường độ khác nhau. Nhưng hóa chất quá mạnh có thể khiến da bị kích ứng và nhạy cảm.

Bạn nên sử dụng sản phẩm nào?

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Hãy thử trộn các sản phẩm tẩy da chết tự nhiên như đường và yến mạch với dầu tự nhiên hoặc nước để tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết thủ công. Đối với tẩy da chết hóa học, hãy thử dùng chất tẩy rửa hoặc kem dưỡng da với các dung dịch dịu nhẹ của axit hydroxy như axit salicylic, axit glycolic và axit lactic.

Có thể đến bác sĩ da liễu để tẩy tế bào chết không?

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Bác sĩ da liễu có thể đề xuất các giải pháp cụ thể cho bạn. Bác sĩ da liễu cũng có thể giúp trẻ hóa làn da của bạn bằng các liệu trình tại trung tâm làm đẹp như lột da bằng hóa chất, mài da vi điểm và dưỡng trắng da.

Tốt nhất không nên tẩy tế bào chết khi nào?

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Không tẩy tế bào chết cho da bị tổn thương hoặc có vết thương. Nếu da bạn bị khô, nó có thể gây hại nhiều hơn lợi. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy tránh tẩy da chết có tính bào mòn. Hãy cẩn thận với retinoids, chất làm tăng tốc độ thay đổi tế bào da. Tẩy tế bào chết quá thường xuyên trong khi sử dụng retinoid có thể gây kích ứng da của bạn.