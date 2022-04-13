Đôi mắt thêm hút hồn chỉ với những nét 'chấm phá' độc đáo cho lớp trang điểm hoàn mỹ

Làm đẹp 13/04/2022 11:53

Nếu chỉ trang điểm cho đôi mắt của bạn thêm một ít kem hoặc bút kẻ mắt và chuốt một ít mascara thì thật đơn điệu. Những người nổi tiếng trên toàn cầu đã chinh phục rất nhiều kiểu trang điểm mắt độc đáo và chắc chắn nó sẽ khiến đôi mắt chúng ta thêm phần quyến rũ.

Nếu bạn đang tìm cách làm nổi bật lớp trang điểm mắt của mình, dưới đây sẽ là những bí quyết tuyệt vời dành cho bạn.

Màu phấn mắt nhũ kim

Đôi mắt thêm hút hồn chỉ với những nét 'chấm phá' độc đáo cho lớp trang điểm hoàn mỹ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tất cả chúng ta đều yêu thích những ánh sáng lung linh và tỏa sáng, phải không? Đôi mắt màu lấp lánh là một kiểu trang điểm thu hút và thành thật mà nói, nó một trong những kiểu trang điểm mắt quyến rũ nhất mà bạn có thể áp dụng. Từ tiệc tùng đến đám cưới, mắt ánh màu ánh kim phù hợp với mọi dịp bạn tham gia. Chỉ cần vuốt nhẹ một lớp bóng màu nhũ kim bạn chọn lên khắp bầu mắt và thưởng thức vẻ đẹp quý phái thôi nào.

Màu nhũ bóng

Đôi mắt thêm hút hồn chỉ với những nét 'chấm phá' độc đáo cho lớp trang điểm hoàn mỹ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn gì tuyệt hơn khi thoa son bóng trên môi? Lướt nó trên mi mắt của bạn cũng là một cách làm nổi bật! 

Áp dụng một lớp bóng có độ bóng cao trên mí mắt là cách tạo điểm nhấn hút hồn cho dôi mắt. như vậy. Nó mang lại một kết cấu rất sang trọng và quyến rũ cho toàn bộ lớp trang điểm của bạn và cách thực hiện cũng rất đơn giản dễ dàng.

Điểm nhấn mắt trong

Đôi mắt thêm hút hồn chỉ với những nét 'chấm phá' độc đáo cho lớp trang điểm hoàn mỹ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ Gigi Hadid đến Disha Patani, tất cả mọi cô gái đều đang yêu thích kiểu trang điểm nhấn mắt trong, bạn còn chần chừ gì nữa? Tất cả những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là chọn một loại phấn bóng sáng và màu mờ hoặc ánh kim, tùy bạn chọn và đánh dấu các góc trong của mắt một cách rõ ràng. Với cách đánh màu này, đôi mắt sẽ trở nên độc lạ và thu hút không ngờ.

Chiến thuật đồ họa cho đường kẻ mắt

Đôi mắt thêm hút hồn chỉ với những nét 'chấm phá' độc đáo cho lớp trang điểm hoàn mỹ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách đơn giản nhất để nâng cấp một đường kẻ mắt mèo cơ bản mà bạn thường vẽ là bằng cách thêm các nét vẽ đồ họa để mang lại cảm giác sắc sảo, trẻ trung và vui nhộn hơn. Thêm vào đó, không thể phủ nhận nó tạo ra một nét mắt rất quyến rũ và thu hút.

Khối màu cho mắt

Đôi mắt thêm hút hồn chỉ với những nét 'chấm phá' độc đáo cho lớp trang điểm hoàn mỹ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đừng điểm xuyến màu mắt chỉ một hoặc hai màu, hãy thỏa sức sáng tạo và làm cho trí tưởng tượng đầy màu sắc của bạn trở nên sống động bằng cách đánh xung quanh mắt với các màu sắc và kết cấu để mang đến cho đôi mắt của bạn một cái nhìn đa sắc hơn. Sự kết hợp yêu thích ví dụ cho bạn có thể bao gồm màu hoa cà và vàng, hồng và xanh ngọc cùng nhiều màu khác.

Đôi mắt sẽ tạo cho bạn cái nhìn hoàn mỹ và sang trọng hơn bất cứ lúc nào, đặc biệt nếu bạn biết cách sáng tạo và "chấm phá" cho mắt những phong cách trang điểm mới lạ, thu hút hơn.

Theo Femina

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