Diệt sạch mụn trứng cá với loại tinh dầu thiên nhiên được ưu ái nhất nhì thế giới này, đảm bảo chị em sẽ bất ngờ về công dụng 'kỳ diệu'

Ngoài ra, phương pháp thay thế kháng khuẩn tự nhiên này rất tuyệt vời để điều trị bôi tại chỗ cho mụn trứng cá do nội tiết tố hoặc mụn thích xuất hiện ngay trước các sự kiện quan trọng! Nó lý tưởng để sử dụng trên da vì nó là một trong những loại tinh dầu dịu nhẹ hơn hẳn các loại tinh dầu khác.

Tinh dầu tràm trà không chỉ có tác dụng điều trị mụn trứng cá nhẹ đến trung bình mà còn không gây kích ứng hoặc làm khô da so với các thành phần trị mụn hoạt tính khác như benzoyl peroxide hoặc axit salicylic. Lưu ý rằng kích ứng có thể xảy ra nếu dầu được thoa đều đậm đặc, không pha loãng, nhưng kết hợp với dầu vận chuyển thích hợp thì dầu cây tràm trà có thể cực kỳ hữu ích trong việc chống lại vi khuẩn gây mụn.

Một lý do khác khiến dầu cây tràm trà có lợi cho mụn trứng cá là do đặc tính chữa lành vết thương vì khả năng kích hoạt các tế bào bạch cầu của nó. Một số thành phần của nó cũng chống lại các tế bào gây viêm. Với những giá trị này, bạn có thể thấy tại sao nó có thể giúp giảm mụn viêm, đặc biệt là mụn trứng cá.

Jojoba, hạt cây gai dầu và dầu hạt nho là những lựa chọn dầu vận chuyển tuyệt vời để chống lại mụn trứng cá hi kết hợp với tinh dầu tràm trà. Chúng không nhờn, dễ tìm và nhẹ nhàng trên da.

Ảnh minh họa

- Chai lăn - 5 hoặc 10 mL

- Tinh dầu tràm trà

- Dầu hạt nho hoặc dầu jojoba, dầu hạt cây gai dầu

Sử dụng chai lăn 5 hoặc 10 mL, đổ đầy 3/4 chai với dầu vận chuyển mà bạn lựa chọn. Đổ đầy 1/4 còn lại với tinh dầu trà.

Trộn và lăn nó vào lần tiếp theo bạn đối mặt với mụn. Bảo quản ở nơi tối để giữ cho công thức trị mụn này có hiệu quả.

2. Sữa rửa mặt bằng tinh dầu tràm trà

Ảnh minh họa

Dầu cây tràm trà là một chất rửa mặt tuyệt vời. Vì nó nhẹ nhàng trên da nhưng lại có đặc tính kháng khuẩn mạnh, nên nó là một sự lựa chọn tuyệt vời để làm sạch da mặt của bạn.

- Sữa rửa mặt

- Dầu cây tràm trà

Chỉ cần thêm một giọt dầu tràm trà vào sữa rửa mặt yêu thích của bạn và nhẹ nhàng tẩy tế bào chết!

3. Mặt nạ trị mụn bằng tràm trà

Ảnh minh họa

Lô hội và dưa chuột sẽ làm dịu làn da bị viêm vì dưa chuột có đặc tính làm sạch và làm dịu khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời để điều trị mụn khi kết hợp với dầu tràm trà.

-4 muỗng canh gel lô hội

-2 giọt tinh dầu tràm trà

-1/2 quả dưa chuột gọt vỏ

Trộn đều gel lô hội, dầu cây trà và dưa chuột vào máy xay sinh tố. Thoa hỗn hợp lên mặt bằng đầu ngón tay hoặc cọ rửa mặt.

Để nó trong 10 đến 15 phút. Rửa sạch và thoa kem dưỡng ẩm hoặc serum sau đó.

4. Nước hoa hồng từ dầu tràm trà

Ảnh minh họa

Dầu cây tràm trà cũng hoạt động tốt trong một loại nước hoa hồng dành cho da mặt. Bạn sẽ nhanh chóng tăng cường các đặc tính làm sạch và chống viêm của toner nếu kết hợp với tinh dầu tràm trà

- Nước hoa hồng

- Tinh dầu tràm trà

Sử dụng một trong những công thức này để tự làm nước hoa hồng cho da mặt và thêm một vài giọt dầu cây trà vào hỗn hợp. Chỉ cần đảm bảo lắc kỹ trước mỗi lần sử dụng.

5. Điều trị mụn tại chỗ bằng dầu tràm trà

Phương pháp điều trị tại chỗ dễ thực hiện này có thể để qua đêm. Chỉ cần thoa một lượng nhỏ dầu tràm trà bằng tăm bông là bạn đã có thể yên tâm.

Ảnh minh họa

-1/2 tép tỏi tươi đập dập và nhuyễn

-1/2 thìa cà phê dầu jojoba

-1-2 giọt dầu cây trà

Lấy nửa tép tỏi và băm nhuyễn hoặc dùng thìa (hoặc cối và chày) đập thật nhuyễn. Thêm 1/2 thìa dầu jojoba vào tỏi. Thêm 1-2 giọt dầu cây trà và trộn.

Thoa lên bất kỳ nốt mụn nào bằng ngón tay sạch hoặc dùng tăm bông. Đừng ngại để miếng tỏi trên mụn để chúng phát huy tác dụng nhé.

Để hỗn hợp trị mụn qua đêm và rửa sạch vào buổi sáng. Hỗn hợp có thể được bảo quản trong tủ lạnh trong vài ngày, nhưng hỗn hợp tươi vẫn là tốt nhất để có hiệu lực cho da mụn của bạn.

6. Tẩy tế bào chết mặt bằng tinh dầu tràm trà

Ảnh minh họa

Tẩy tế bào chết mặt bằng cây tràm trà là một cách tuyệt vời khi bạn đang chiến đấu với mụn trứng cá. Khi được sử dụng nhẹ nhàng, đường có thể giúp loại bỏ da chết, trong khi dầu jojoba giúp dưỡng ẩm. Khi bạn thêm dầu cây tràm trà vào hỗn hợp, bạn cũng nhận được phần thưởng bổ sung là các đặc tính kháng khuẩn và chống viêm của nó!

-2 muỗng canh đường hữu cơ

-1 muỗng canh dầu jojoba

-1 giọt tinh dầu oải hương

-1–2 giọt tinh dầu tràm trà

Kết hợp các thành phần trong một bát nhỏ. Sử dụng các ngón tay sạch để massage hỗn hợp lên da sạch. Rửa sạch lại với nước ấm sau khi dùng.

Theo Hello Glow