Đẹp hoàn hảo với cách tắm trắng bằng b1 và sữa chua

Vitamin B1 còn có một tên gọi khác đó là thio-vitamine, là một trong những loại vitamin nhóm B rất quan trọng trong mọi hoạt động sống của con người. Nó giúp các tế bào hoạt động bình thường, tạo mối liên kết chặt chẽ với nhau cũng như hỗ trợ việc sản xuất năng lượng nuôi sống cơ thể mỗi ngày.

Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làm việc trong môi trường nóng nực kéo dài cộng với làn da dễ bắt nắng sẽ khiến da ngày càng trở nên đen sạm hơn. Là phụ nữ ai cũng muốn mình sở hữu một làn da mịn màng, trắng sáng, nhưng đôi lúc cuộc sống không thỏa mong mỏi ấy. Để cứu vãn được nỗi lo này, chúng tôi đã tìm ra một phương pháp cực kỳ hiệu quả đó là tắm trắng bằng b1 và sữa chua . Chắc chắn chỉ sau khoảng thời gian ngắn áp dụng công thức này, chị em sẽ có được làn da trắng mịn như mơ ước.

Ngoài ra, vitamin B1 còn có khả năng chuyển hóa carbohydrate và các loại đường thành calo, nó được sử dụng nhiều trong việc chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo từ làn da, mái tóc đến vóc dáng. Trong đó, làm trắng da toàn thân tỏ ra công hiệu nhất và được nhiều spa, thẩm mỹ viện sử dụng nó trong liệu pháp làm đẹp chuyên nghiệp.

Nhờ sự góp mặt của vitamin B1 mà hệ thống thần kinh được bảo vệ, báo hiệu các triệu chứng bệnh như chân bị chuột rút đến não bộ, làm trắng da hiệu quả. Nó có tác dụng loại bỏ các hắc tố, làm mờ và giảm tình trạng thâm nám, sẹo rỗ lâu ngày do mụn hay trấn thương để lại, dưỡng da trắng hồng từ bên trong. Bạn sẽ cảm nhận được làn da khỏe đẹp chỉ sau ít thời gian sử dụng. Nếu kết hợp tắm trắng bằng vitamin B1 và sữa chua thì còn công thức nào tuyệt vời bằng.

Công dụng của sữa chua và tắm trắng da

Chúng ta đã không còn xa lạ với sữa chua, một loại đồ uống được dùng phổ biến trong mỗi gia đình Việt. Nó vị chua chua ngọt ngọt lạ miệng, là món mà nhiều người ưa thích.

Sữa chua có chứa vi khuẩn lên men lactic, giàu canxi cùng nhiều loại khuẩn có lợi khác. Nó giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, cải thiện quá trình tiêu hóa thức ăn, ngăn ngừa sự tích tụ mỡ thừa, giảm cholesterl, trị tiêu chảy, táo bón, phòng chống nấm, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh viêm mũi dị ứng, giảm tình trạng viêm đường ruột, trị hôi miệng cực hiệu quả.

Đồng thời với những lợi ich tuyệt vời của sữa chua ở trên, nó còn giúp làm đẹp da vóc dáng hiệu quả. Với các vitamin, dưỡng chất có trong sữa chua hỗ trợ điều trị mụn mọc, se khít lỗ chân lông, làm mờ vết thâm nám, giúp làm trắng da, tạo vẻ đẹp tự nhiên của làn da.

Nếu như bạn kết hợp tắm trắng da với sữa chua và vitamin B1 thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của bạn.

Cách tắm trắng bằng vitamin B1 và sữa chua

Để có thể cải thiện tình trạng da đen sạm, xấu xí, bạn cần thường xuyên áp dụng các chăm sóc cơ thể bằng phương pháp sữa chua và vitamin B1 này để đạt hiệu quả làm trắng tốt nhất.

Chuẩn bị: Sữa chua, 10 – 15 viên vitamin B1, mật ong, dầu dừa.

Thực hiện:

- Lấy vitamin B1 ra một cái chén nhỏ, thêm vào một chút nước ấm rồi nghiền cho đến khi thuốc được hòa tan hết.

- Thêm vào đó chút mật ong, dầu dừa và sữa chua không đường đã chuẩn bị. Miễn sao tạo thành hỗn hợp sền sệt là được.

- Sau khi vệ sinh thân thể sạch sẽ, bạn hãy thoa trực tiếp hỗn hợp này lên toàn thân, massage nhẹ nhàng, đặc biệt lưu ý kỹ hơn ở những vùng da bị đen sạm hơn.

- Massage khoảng 20 phút rồi giữ nguyên thêm 10 – 15 phút nữa rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Để phương pháp tắm trắng với sữa chua và vitamin B1 diễn ra hiệu quả nhanh chóng hơn, chị em hãy thoa kem dưỡng ẩm lên da để giữ cho da luôn mịn màng, không bị khô.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chỉ kết hợp với sữa chua và vitamin B1 hay thêm trứng gà hay sữa tươi không đường tùy ý. Chỉ sau 2 – 3 lần áp dụng là bạn sẽ thấy ngay kết hợp tuyệt vời mà nó đem lai.

Với công thức tắm trắng bằng B1 và sữa chua sẽ giúp cho làn da của bạn trở nên mịn màng hơn, trắng hồng rạng rỡ hơn. Hãy kiên trì sử dụng biện pháp này mỗi tuần khoảng 3 lần để cho hiệu quả cao nhất.