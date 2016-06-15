Đắp tuần 3 lần, da trẻ hơn 10 năm so với tuổi thật và không có một vết thâm

Làn da trẻ trung là mơ ước của nhiều phụ nữ, để có được điều này, bạn phải có kế hoạch chăm sóc da đúng cách và sử dụng sản phẩm phù hợp. Một trong những lựa chọn tốt nhất là đắp nguyên liệu từ thiên nhiên.

Thâm sau mụn, thâm nám sạm đen do đi nắng, do tuổi tác là những vấn đề rất nhiều phụ nữ gặp phải, đặc biệt là lứa tuổi sau 30. Cũng từ thời gian này, da bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn đầu tiên, đặc biệt là ở khóe mắt, khóe miệng. Sự kết hợp của 3 loại nguyên liệu: nghệ, trứng gà, mật ong là cách giúp nhiều phụ nữ lấy lại vẻ trẻ trung trên khuôn mặt.

Nghệ có tác dụng làm mờ vết thâm nám, sát khuẩn da. Mật ong giúp dưỡng ẩm và chống lão hóa. Trong khi đó trứng gà được xem như một "thần dược" vì protein trong trứng giúp da căng mịn và đàn hồi mà khó có loại nguyên liệu nào làm được.

Kết hợp với liệu trình này, bạn phải nhớ đi kèm 2 điều quan trọng, một là uống đủ nước và hai là chống nắng mọi lúc mọi nơi.

Nguyên liệu:

- Trứng gà ta

- Tinh bột nghệ (để da không bị vàng)

- Mật ong nguyên chất

Cách làm:

Trứng gà chọn trứng gà ta, nhỏ, sạch. Đập trứng gà ra chén, khuấy đều cho trứng hơi nổi bọt. Tiếp theo, cho khoảng 3-4 muỗng tinh bột nghệ vào chén trứng và khuấy tiếp để thu được hỗn hợp sệt.

Cuối cùng, thêm mật ong vào khuấy đều (tỷ lệ mật ong và trứng là 1 mật ong 2 trứng)

B1: Rửa mặt thật sạch, có thể kết hợp tẩy tế bào chết

B2: Thoa hỗn hợp vừa làm lên da mặt bằng cọ mặt nạ.

B3: Nằm thư giãn, để yên 15-20 phút

B4: Rửa mặt sạch với nước, thấm khô và dùng toner

Làm liệu trình tuần 3 lần để có kết quả tốt nhất!

Chúc các bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dap-tuan-3-lan-da-tre-hon-10-nam-so-voi-tuoi-that-va-khong-co-mot-vet-tham-134994.html