Đánh bóng vẻ ngoài, bài trừ lão hóa từ những lưu ý 'tăng điểm' trẻ trung cho nàng luôn xinh đẹp

Làm đẹp 19/01/2023 19:08

Ngay cả màu lông mày cũng có thể khiến khuôn mặt bạn trông già hơn. Đôi khi chúng ta mắc phải những lỗi tạo kiểu có thể biến một cô gái 17 tuổi nhìn như phụ nữ 33 tuổi. Những thật dễ dàng để sửa chữa những sai lầm đó.

Hãy luôn luôn bảo vệ vẻ đẹp và tuổi trẻ của bạn bằng cách khiến cho bản thân trẻ trung hơn từ việc loại bỏ những thói quen không tốt này.

1. Lông mày mảnh và nhạt

 

Theo các chuyên gia, có một số điều về lông mày của bạn có thể khiến bạn trông già hơn.

Đánh bóng vẻ ngoài, bài trừ lão hóa từ những lưu ý 'tăng điểm' trẻ trung cho nàng luôn xinh đẹp - Ảnh 1

  • Bạn lạm dụng nó với các sản phẩm, khiến chúng trông giả tạo.
  • Bạn làm sáng lông mày của bạn hoặc để chúng nhợt nhạt. Có mối liên hệ giữa lão hóa và việc tóc và lông mày của bạn trở nên nhợt nhạt. Càng có nhiều nét tương phản trên khuôn mặt, bạn càng trông trẻ hơn.
  • Bạn không tô vào phần đuôi của lông mày.
  • Bạn làm cho lông mày của bạn mỏng đi. Ngoài ra còn có mối liên hệ giữa lão hóa và tóc mỏng.

2. Môi trông lớn hơn bình thường

 

Trẻ em thực tế không bao giờ có đôi môi "khổng lồ", vì vậy đôi môi lớn, nhân tạo không bao giờ gắn liền với tuổi trẻ.

Đánh bóng vẻ ngoài, bài trừ lão hóa từ những lưu ý 'tăng điểm' trẻ trung cho nàng luôn xinh đẹp - Ảnh 2

Đôi môi của bạn do tự nhiên ban tặng, sẽ hài hòa một cách hoàn hảo với các đường nét khác trên khuôn mặt. Đúng là đôi môi đầy đặn khiến bạn trông trẻ hơn, nhưng quá nhiều chất làm đầy có thể gây tác dụng ngược.

3. Màu tóc đối lập với màu da của bạn

Đánh bóng vẻ ngoài, bài trừ lão hóa từ những lưu ý 'tăng điểm' trẻ trung cho nàng luôn xinh đẹp - Ảnh 3

 

Nếu bạn có nước da ấm và nhuộm tóc màu đen, thì màu tóc mới của bạn sẽ không hài hòa với màu da của bạn và bạn sẽ thấy mình già đi trông thấy. Do đó, các vòng tròn dưới mắt của bạn trở nên rõ ràng hơn và da có thể bị đỏ.

4. Trang điểm quá đậm

Đánh bóng vẻ ngoài, bài trừ lão hóa từ những lưu ý 'tăng điểm' trẻ trung cho nàng luôn xinh đẹp - Ảnh 4

 

Đôi khi ít lại hơn. Ví dụ, nếu bạn đánh một lớp kem nền quá dày, nó thực sự có thể khiến bạn trông già hơn. Nó in sâu vào các nếp nhăn và làm cho chúng trông thậm chí còn thô hơn.

 

5. Gầy thay vì vừa vặn

Đánh bóng vẻ ngoài, bài trừ lão hóa từ những lưu ý 'tăng điểm' trẻ trung cho nàng luôn xinh đẹp - Ảnh 5

 

Phụ nữ có khuôn mặt gầy, góc cạnh có thể cần 20% đến 25% phần trăm chất béo trong cơ thể để khuôn mặt của họ luôn trẻ trung. Ngoài ra, nếu họ tập thể dục nhiều và ăn uống không đủ chất, thì sự gầy gò này cũng sẽ giáng xuống khuôn mặt của họ. Và đôi khi, diện mạo này có thể khiến họ trông già hơn.

6. Răng vàng

Đánh bóng vẻ ngoài, bài trừ lão hóa từ những lưu ý 'tăng điểm' trẻ trung cho nàng luôn xinh đẹp - Ảnh 6

 

Cùng với tuổi tác, răng có thể trở nên vàng hơn hoặc đổi màu hơn và điều này cũng liên quan đến tuổi già . Ngày nay, bạn có thể khôi phục lại men răng một cách an toàn và có được nụ cười tươi trẻ, khỏe mạnh.

7. Kiểu tóc phức tạp, lỗi thời

Đánh bóng vẻ ngoài, bài trừ lão hóa từ những lưu ý 'tăng điểm' trẻ trung cho nàng luôn xinh đẹp - Ảnh 7

 

Hãy suy nghĩ đúng đắn cho kiểu tóc của bạn. Ngay cả những chi tiết nhỏ cũng có thể làm bạn già đi. Một kiểu tóc lỗi thời thực sự có thể làm phụ nữ già đi. Ví dụ, tóc mái từ những năm 80 có thể khiến bạn trông già đi vài tuổi.

Theo Brightside

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