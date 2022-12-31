Vào mùa đông, do không hoạt động nhiều giờ nên việc tập thể dục có thể hơi khó khăn và nhiều loại thực phẩm cũng có thể góp phần làm tăng cân. Mặc dù giảm mỡ bụng quá mức trong những tháng lạnh có thể là một nhiệm vụ, nhưng theo y học Ấn Độ Ayurveda, có một số cách mà bạn có thể giảm được.

Bắt đầu ngày mới bằng cách uống nước ấm vì nó làm tăng quá trình trao đổi chất và giúp giảm đầy hơi. Bạn cũng có thể uống nước ấm trong ngày bất cứ khi nào bạn thấy cần thiết. Nó là công cụ khá hiệu quả trong việc giảm mỡ không chỉ ở bụng mà còn ở các bộ phận khác.

Ảnh minh họa: Internet

Yoga là một cách dễ dàng để giảm béo. Bạn chỉ cần một tấm thảm yoga và thực hiện các động tác đơn giản như tư thế rắn hổ mang hay tư thế cánh cung, giúp cải thiện lưu thông máu và tiêu hóa.

Nước cỏ cà ri

Bạn có thể tiêu thụ bột mịn của hạt cỏ ca ri đã rang và hòa vào nước. Uống thức uống này vào buổi sáng khi bụng đói. Bạn cũng có thể ngâm hạt cỏ cà ri vào ban đêm và ăn chúng vào buổi sáng.

Gừng khô

Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể dùng gừng khô, giúp tăng cường trao đổi chất. Trộn bột gừng khô với nước đun sôi. Thức uống này có thể giúp đốt cháy chất béo.

Đi bộ nhanh

Ảnh minh họa: Internet

Đeo thắt lưng thật chặt và đi bộ nhanh trong 30 phút. Đây là một cách hiệu quả để đốt cháy mỡ bụng. Bên cạnh đó, tập pilates còn có chế độ giảm béo.

Theo Indiatoday