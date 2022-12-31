Đánh bay mỡ bụng, giảm cân thần tốc trong cả mùa đông bằng 5 mẹo nhỏ siêu đơn giản này

Làm đẹp 31/12/2022 19:19

Một trong những vùng khó giảm mỡ nhất trên cơ thể là bụng. Còn được gọi là mỡ nội tạng, loại mỡ quanh bụng này là nguy cơ chính gây ra một số bệnh bao gồm tiểu đường, bệnh tim và các bệnh mãn tính khác.

Đánh bay mỡ bụng, giảm cân thần tốc trong cả mùa đông bằng 5 mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa đông, do không hoạt động nhiều giờ nên việc tập thể dục có thể hơi khó khăn và nhiều loại thực phẩm cũng có thể góp phần làm tăng cân. Mặc dù giảm mỡ bụng quá mức trong những tháng lạnh có thể là một nhiệm vụ, nhưng theo y học Ấn Độ Ayurveda, có một số cách mà bạn có thể giảm được.

Nước ấm

Đánh bay mỡ bụng, giảm cân thần tốc trong cả mùa đông bằng 5 mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu ngày mới bằng cách uống nước ấm vì nó làm tăng quá trình trao đổi chất và giúp giảm đầy hơi. Bạn cũng có thể uống nước ấm trong ngày bất cứ khi nào bạn thấy cần thiết. Nó là công cụ khá hiệu quả trong việc giảm mỡ không chỉ ở bụng mà còn ở các bộ phận khác.

Yoga

Đánh bay mỡ bụng, giảm cân thần tốc trong cả mùa đông bằng 5 mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Yoga là một cách dễ dàng để giảm béo. Bạn chỉ cần một tấm thảm yoga và thực hiện các động tác đơn giản như tư thế rắn hổ mang hay tư thế cánh cung, giúp cải thiện lưu thông máu và tiêu hóa.

 

 

Nước cỏ cà ri

Bạn có thể tiêu thụ bột mịn của hạt cỏ ca ri đã rang và hòa vào nước. Uống thức uống này vào buổi sáng khi bụng đói. Bạn cũng có thể ngâm hạt cỏ cà ri vào ban đêm và ăn chúng vào buổi sáng.

Gừng khô

Đánh bay mỡ bụng, giảm cân thần tốc trong cả mùa đông bằng 5 mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể dùng gừng khô, giúp tăng cường trao đổi chất. Trộn bột gừng khô với nước đun sôi. Thức uống này có thể giúp đốt cháy chất béo.

Đi bộ nhanh

Đánh bay mỡ bụng, giảm cân thần tốc trong cả mùa đông bằng 5 mẹo nhỏ siêu đơn giản này - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đeo thắt lưng thật chặt và đi bộ nhanh trong 30 phút. Đây là một cách hiệu quả để đốt cháy mỡ bụng. Bên cạnh đó, tập pilates còn có chế độ giảm béo.

Theo Indiatoday

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