Cứu cánh làn da khô ráp qua đêm chỉ với những lưu ý nhỏ để bạn thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ hơn tức thì

Giải quyết làn da khô của bạn suốt cả ngày bằng cách thoa kem dưỡng ẩm có SPF, chọn chất tẩy rửa nhẹ nhàng và tránh các sản phẩm hoặc mỹ phẩm làm mất nước. Quá trình luân chuyển tế bào và mất nước diễn ra nhanh hơn trong khi bạn ngủ lại, nên ban đêm thực sự là thời điểm thích hợp để khóa ẩm và loại bỏ tình trạng bong tróc.

Tình trạng khô da thường trở nên tồi tệ hơn vào những hôm trời lạnh, do nhiệt độ thấp, gió mạnh và không khí trong nhà khô.

Với những sản phẩm phù hợp và một chút "cống hiến" cho làn da, bạn có thể biến giấc ngủ ngắn hàng đêm của mình thành một cuộc tấn công toàn diện vào làn da đầy vảy và "khát nước".

Để duy trì độ ẩm đầy đủ trong khi bạn ngủ, hãy thoa một loại kem dưỡng ẩm giàu chất kem hơn loại bạn thoa vào ban ngày. Bạn hãy tìm kiếm các thành phần như axit hyaluronic, giúp làm đầy các tế bào da. Vì vào buổi tối bạn sẽ ít tiếp xúc với tia UV hơn, hãy bỏ qua kem dưỡng da có SPF và đầu tư vào một loại kem đêm dày và thơm hơn. Các sản phẩm này có xu hướng chứa nồng độ chất giữ ẩm cao hơn các sản phẩm ban ngày.

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Nếu bạn không muốn vung tiền cho một loại kem dưỡng da ban đêm đắt tiền, hãy thử một trong những loại kem dưỡng lâu đời nhất mà chị em vẫn dùng: Vaseline, hay còn được gọi là petroleum jelly hoặc petrolatum. Nó rất đa năng khi giúp giữ nước cho da bằng cách tạo ra một lớp màng ngăn không cho nước bay hơi. Tuy nhiên, không giống như kem dưỡng ẩm, nó sẽ không bổ sung thêm độ ẩm mới cho da khô. Đối với một phương pháp điều trị qua đêm khác mà không bị ảnh hưởng, các chuyên gia chăm sóc da tự nhiên thường khuyên dùng bơ ca cao hoặc dầu dừa, cả hai đều giàu axit béo là những chất giúp da mềm tự nhiên.

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Cho dù bạn chọn kem dưỡng da ban đêm, dầu khoáng hay chất làm mềm tự nhiên, hãy tận dụng tối đa chế độ của bạn bằng cách chuẩn bị cho da mặt được dưỡng ẩm tối đa. Điều này có nghĩa là loại bỏ tất cả các dấu vết của lớp trang điểm và rửa mặt thật sạch trước khi bạn bôi kem dưỡng ẩm. Dù có khô đến đâu, làn da của bạn cũng không thể thở và tái tạo dưới tác dụng của mỹ phẩm, kem chống nắng, vi khuẩn, bụi bẩn, ô nhiễm và dầu trong một ngày. Bạn không chỉ có nguy cơ bị tắc nghẽn lỗ chân lông, nếp nhăn và sạm da, mà bất kỳ sản phẩm dưỡng ẩm nào bạn sử dụng qua đêm cũng không thể thấm qua bụi bẩn nếu bạn không làm sạch mặt.

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Để tránh làm trôi đi lớp dầu tự nhiên, hãy rửa mặt bằng nước ấm và chất tẩy rửa nhẹ cho da không tạo bọt, không chứa xà phòng, không chứa hương thơm, cồn hoặc hóa chất kháng khuẩn như triclosan. Sau đó, thoa kem hoặc sản phẩm của bạn khi da vẫn còn ẩm, giữ lại lượng ẩm còn lại trên bề mặt da.

Các cách khác để đánh bại tình trạng khô da qua đêm

Thường xuyên sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc sản phẩm dưỡng ẩm ban đêm là điều cần thiết, nhưng bạn có thể làm nhiều hơn thế để chống lại làn da khô, bong tróc trong khi ngủ. Dưới đây là một số mẹo để bạn thử:

Sử dụng máy tạo độ ẩm

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Hơi nóng trong nhà làm khô da của bạn, vì vậy hãy thêm một ít hơi nước vào không khí trong phòng ngủ của bạn đặc biệt là trong mùa đông. Máy tạo độ ẩm cũng có thể giúp ngăn ngừa viêm họng, ngứa mắt và các vấn đề về xoang. Chỉ cần đảm bảo ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn bằng cách làm sạch bộ lọc của máy và thay nước hàng ngày. Đừng để không khí quá ngột ngạt (độ ẩm lý tưởng là từ 30 đến 50%), độ ẩm quá cao sẽ sinh ra nấm mốc và gây bùng phát dị ứng.

Hãy thử một chiếc vỏ gối bằng lụa

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Bông hấp thụ độ ẩm, vì vậy nó có thể làm khô da và tóc của bạn. Không có bằng chứng chắc chắn đằng sau xu hướng này, nhưng một số chuyên gia làm đẹp khuyên bạn nên ngủ trên một chiếc áo gối bằng lụa. Thậm chí có một số suy đoán rằng chuyển sang lụa có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn cho da của bạn. Ít nhất, bộ đồ giường của bạn sẽ cảm thấy mềm mại và sang trọng hơn khi bạn chọn chất liệu lụa. Nếu bạn có mái tóc thô, bạn có thể ít bị xoăn cứng hơn nếu sử dụng chất liệu này.

Đắp mặt nạ ban đêm

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Được bào chế để cung cấp các thành phần cải thiện làn da trong khi bạn ngủ, mặt nạ qua đêm có thể đặc biệt hiệu quả trong việc duy trì và bổ sung độ ẩm. Không giống như các loại mặt nạ bạn đắp để điều trị nhanh trong 20 phút trong ngày, các sản phẩm mặt nạ chuyên dụng này có xu hướng tương đối nhẹ, vì vậy chúng sẽ không dính vào tóc hoặc gối của bạn.

Theo HowStuffWorks