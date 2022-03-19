Cứu cánh làn da khô ráp qua đêm chỉ với những lưu ý nhỏ để bạn thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ hơn tức thì

Làm đẹp 19/03/2022 06:00

Bạn thức dậy với một khuôn mặt khô ráp, bong tróc khiến bạn thấy bắt đầu một ngày thật thiếu sức sống đúng không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có được bí quyết cứu cánh cực đỉnh.

Cứu cánh làn da khô ráp qua đêm chỉ với những lưu ý nhỏ để bạn thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ hơn tức thì - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Tình trạng khô da thường trở nên tồi tệ hơn vào những hôm trời lạnh, do nhiệt độ thấp, gió mạnh và không khí trong nhà khô.

Giải quyết làn da khô của bạn suốt cả ngày bằng cách thoa kem dưỡng ẩm có SPF, chọn chất tẩy rửa nhẹ nhàng và tránh các sản phẩm hoặc mỹ phẩm làm mất nước. Quá trình luân chuyển tế bào và mất nước diễn ra nhanh hơn trong khi bạn ngủ lại, nên ban đêm thực sự là thời điểm thích hợp để khóa ẩm và loại bỏ tình trạng bong tróc.

Cứu cánh làn da khô ráp qua đêm chỉ với những lưu ý nhỏ để bạn thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ hơn tức thì - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Với những sản phẩm phù hợp và một chút "cống hiến" cho làn da, bạn có thể biến giấc ngủ ngắn hàng đêm của mình thành một cuộc tấn công toàn diện vào làn da đầy vảy và "khát nước". 

Lựa chọn kem dưỡng da ban đêm tốt nhất

Để duy trì độ ẩm đầy đủ trong khi bạn ngủ, hãy thoa một loại kem dưỡng ẩm giàu chất kem hơn loại bạn thoa vào ban ngày. Bạn hãy tìm kiếm các thành phần như axit hyaluronic, giúp làm đầy các tế bào da. Vì vào buổi tối bạn sẽ ít tiếp xúc với tia UV hơn, hãy bỏ qua kem dưỡng da có SPF và đầu tư vào một loại kem đêm dày và thơm hơn. Các sản phẩm này có xu hướng chứa nồng độ chất giữ ẩm cao hơn các sản phẩm ban ngày.

Cứu cánh làn da khô ráp qua đêm chỉ với những lưu ý nhỏ để bạn thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ hơn tức thì - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Nếu bạn không muốn vung tiền cho một loại kem dưỡng da ban đêm đắt tiền, hãy thử một trong những loại kem dưỡng lâu đời nhất mà chị em vẫn dùng: Vaseline, hay còn được gọi là petroleum jelly hoặc petrolatum. Nó rất đa năng khi giúp giữ nước cho da bằng cách tạo ra một lớp màng ngăn không cho nước bay hơi. Tuy nhiên, không giống như kem dưỡng ẩm, nó sẽ không bổ sung thêm độ ẩm mới cho da khô. Đối với một phương pháp điều trị qua đêm khác mà không bị ảnh hưởng, các chuyên gia chăm sóc da tự nhiên thường khuyên dùng bơ ca cao hoặc dầu dừa, cả hai đều giàu axit béo là những chất giúp da mềm tự nhiên.

Cứu cánh làn da khô ráp qua đêm chỉ với những lưu ý nhỏ để bạn thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ hơn tức thì - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Cho dù bạn chọn kem dưỡng da ban đêm, dầu khoáng hay chất làm mềm tự nhiên, hãy tận dụng tối đa chế độ của bạn bằng cách chuẩn bị cho da mặt được dưỡng ẩm tối đa. Điều này có nghĩa là loại bỏ tất cả các dấu vết của lớp trang điểm và rửa mặt thật sạch trước khi bạn bôi kem dưỡng ẩm. Dù có khô đến đâu, làn da của bạn cũng không thể thở và tái tạo dưới tác dụng của mỹ phẩm, kem chống nắng, vi khuẩn, bụi bẩn, ô nhiễm và dầu trong một ngày. Bạn không chỉ có nguy cơ bị tắc nghẽn lỗ chân lông, nếp nhăn và sạm da, mà bất kỳ sản phẩm dưỡng ẩm nào bạn sử dụng qua đêm cũng không thể thấm qua bụi bẩn nếu bạn không làm sạch mặt.

Cứu cánh làn da khô ráp qua đêm chỉ với những lưu ý nhỏ để bạn thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ hơn tức thì - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Để tránh làm trôi đi lớp dầu tự nhiên, hãy rửa mặt bằng nước ấm và chất tẩy rửa nhẹ cho da không tạo bọt, không chứa xà phòng, không chứa hương thơm, cồn hoặc hóa chất kháng khuẩn như triclosan. Sau đó, thoa kem hoặc sản phẩm của bạn khi da vẫn còn ẩm, giữ lại lượng ẩm còn lại trên bề mặt da.

Các cách khác để đánh bại tình trạng khô da qua đêm

Thường xuyên sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc sản phẩm dưỡng ẩm ban đêm là điều cần thiết, nhưng bạn có thể làm nhiều hơn thế để chống lại làn da khô, bong tróc trong khi ngủ. Dưới đây là một số mẹo để bạn thử:

  • Sử dụng máy tạo độ ẩm 
Cứu cánh làn da khô ráp qua đêm chỉ với những lưu ý nhỏ để bạn thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ hơn tức thì - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Hơi nóng trong nhà làm khô da của bạn, vì vậy hãy thêm một ít hơi nước vào không khí trong phòng ngủ của bạn đặc biệt là trong mùa đông. Máy tạo độ ẩm cũng có thể giúp ngăn ngừa viêm họng, ngứa mắt và các vấn đề về xoang. Chỉ cần đảm bảo ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn bằng cách làm sạch bộ lọc của máy và thay nước hàng ngày. Đừng để không khí quá ngột ngạt (độ ẩm lý tưởng là từ 30 đến 50%), độ ẩm quá cao sẽ sinh ra nấm mốc và gây bùng phát dị ứng.

  • Hãy thử một chiếc vỏ gối bằng lụa 
Cứu cánh làn da khô ráp qua đêm chỉ với những lưu ý nhỏ để bạn thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ hơn tức thì - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Bông hấp thụ độ ẩm, vì vậy nó có thể làm khô da và tóc của bạn. Không có bằng chứng chắc chắn đằng sau xu hướng này, nhưng một số chuyên gia làm đẹp khuyên bạn nên ngủ trên một chiếc áo gối bằng lụa. Thậm chí có một số suy đoán rằng chuyển sang lụa có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn cho da của bạn. Ít nhất, bộ đồ giường của bạn sẽ cảm thấy mềm mại và sang trọng hơn khi bạn chọn chất liệu lụa. Nếu bạn có mái tóc thô, bạn có thể ít bị xoăn cứng hơn nếu sử dụng chất liệu này.

  • Đắp mặt nạ ban đêm 
Cứu cánh làn da khô ráp qua đêm chỉ với những lưu ý nhỏ để bạn thức dậy với khuôn mặt rạng rỡ hơn tức thì - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Được bào chế để cung cấp các thành phần cải thiện làn da trong khi bạn ngủ, mặt nạ qua đêm có thể đặc biệt hiệu quả trong việc duy trì và bổ sung độ ẩm. Không giống như các loại mặt nạ bạn đắp để điều trị nhanh trong 20 phút trong ngày, các sản phẩm mặt nạ chuyên dụng này có xu hướng tương đối nhẹ, vì vậy chúng sẽ không dính vào tóc hoặc gối của bạn.

Theo HowStuffWorks

Bất ngờ 7 cách trị nám tàn nhang tại nhà hiệu quả từ những nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm

Bất ngờ 7 cách trị nám tàn nhang tại nhà hiệu quả từ những nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm

Nám tàn nhang được coi là “kẻ thù” của nhan sắc vì ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ. Tuy nhiên, nám vẫn có thể điều trị nếu sử dụng phương pháp phù hợp. Hãy tận dụng ngay 7 cách trị nám tàn nhang tại nhà với những nguyên liệu cực dễ tìm dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   da khô qua đêm giảm da khô cách dưỡng da khô

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới