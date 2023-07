Chống nắng cho da từ bên trong với 5 loại hoa quả quen thuộc, vừa bảo vệ da vừa giảm cân vù vù

1. Quả kiwi

Một quả Kiwi chỉ chứa 42 calo và 2g chất xơ và vitamin C một ngày. Quả Kiwi là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Vitamin C tan trong nước, chống lại các ảnh hưởng của stress và lão hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và hỗ trợ chữa lành vết thương. Chưa kể kiwi bổ sung dưỡng chất cho da, làm da mịn màng, căng bóng và còn giảm tác hại từ tia UV trong ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa thâm nám, giúp da trắng sáng hơn.