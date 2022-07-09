Chống nắng cho da từ bên trong với 5 loại hoa quả quen thuộc, vừa bảo vệ da vừa giảm cân vù vù

Một quả Kiwi chỉ chứa 42 calo và 2g chất xơ và vitamin C một ngày. Quả Kiwi là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Vitamin C tan trong nước, chống lại các ảnh hưởng của stress và lão hóa, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và hỗ trợ chữa lành vết thương. Chưa kể kiwi bổ sung dưỡng chất cho da, làm da mịn màng, căng bóng và còn giảm tác hại từ tia UV trong ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa thâm nám, giúp da trắng sáng hơn.

Trong quả bưởi có thành phần Vitamin C rất cao. Công dụng chữa bệnh và làm đẹp của bưởi đa phần là nhờ lượng C dồi dào này. Tinh chất bưởi thúc đẩy quá trình tái tạo Collagen cho da, cân bằng độ Ph và cải thiện làn da dầu. Đồng thời chứa nhiều nguyên tố chống oxy hóa và khoáng chất, có thể cải thiện hiệu quả giải độc của cơ thể, bổ sung nội tiết tố nữ. Từ đó giúp chị em trẻ đẹp từ trong ra ngoài.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , nên bổ sung kiwi vào thực đơn hàng tuần để tăng sức đề kháng của cơ thể. Ăn nhiều kiwi còn có tác dụng giảm cholesterol, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư dạ dày, gan nhờ nhóm chất chống oxy hóa dồi dào, tăng cường sức khỏe của hệ tim mạch, cải thiện hấp thu sắt cho cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa,… . Tuy nhiên, chị em bị kinh nguyệt ra nhiều, đau bụng kinh và dọa sảy thai tốt nhất là không nên ăn trái kiwi.

Bưởi cũng giàu chất xơ, không chứa chất béo, ít calo nhưng giàu dưỡng chất, gồm một lượng đáng kể chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá... đặc biệt có chứa một lượng enzyme đốt cháy chất béo, từ đó giúp giảm cân hiệu quả.

3. Chuối

Chắc hẳn khi nhắc đến thực phẩm chứa nhiều vitamin C bạn sẽ nghĩ ngay đến cam phải không? Nhưng một khẩu phần ăn đầy đủ của chuối cung cấp tới 15% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày, giúp chống oxy hóa, hỗ trợ giữ mạch máu luôn khỏe mạnh và sản xuất collagen kết nối các cơ, xương và các mô khác trong cơ thể lại với nhau.

Chuối có chứa lượng chất xơ dồi dào, cả hòa tan và không hòa tan. Chất xơ là một chất dinh dưỡng quan trọng cần có trong cơ thể, bởi nó giúp điều hòa tốc độ tiêu hóa. Ăn một quả chuối sẽ làm cho bạn có cảm giác no lâu hơn và có thể hạn chế chứng táo bón.

4. Dưa chuột

Nếu đang cố gắng giảm cân thì bạn có thể thay thế nước ngọt có đường, đồ uống thể thao và nước trái cây bằng nước ép dưa chuột. Việc đó giúp cắt giảm một lượng lớn calo ra khỏi chế độ ăn uống của mình. Đồng thời, uống đủ nước cũng giúp bạn cảm thấy no hơn.

Nước dưa chuột có thể chăm sóc da từ trong ra ngoài, bởi dưa chuột còn chứa nhiều axit pantothenic hoặc vitamin B5, được sử dụng để điều trị mụn trứng cá. Chưa kể chúng còn giàu vitamin E, giúp làm đẹp da, liền sẹo, chống lão hóa cực kỳ hiệu quả nên là loại mặt nạ mùa hè được rất nhiều chị em sử dụng. Khi bị cháy nắng, bạn cũng có thể dùng dưa chuột thái mỏng đắp lên để hạ nhiệt, giảm bỏng rát hoặc làm trắng, tái tạo lại làn da.

5. Thanh long

Trái cây chứa nhiều vitamin B3 có khả năng làm dịu làn da cháy nắng. Thanh long giàu vitamin B3 có thể làm giảm tình trạng sưng tấy, mẩn đỏ và ngứa ngáy do tia cực tím gây ra. Hơn nữa, thanh long còn bảo vệ da khỏi các tia nắng mặt trời có hại.

Thanh long không có chất béo, lại giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu giữa các bữa ăn. Cụ thể, trong 100g thanh long chứa 40 calo, 82,5-83g nước, 8-9 mg Vitamin C, một lượng nhỏ còn lại bao gồm: chất xơ, chất béo, canxi, sắt , vitamin B1, B2. Vì vậy mà thanh long xứng đáng có mặt trong thực đơn giảm cân, đặc biệt rất phù hợp với những người muốn giảm cân lành mạnh.