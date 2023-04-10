Chị em chấm dứt nỗi lo thâm đầu gối bằng 4 nguyên liệu tự nhiên rẻ bèo có sẵn tại bếp mỗi nhà

Làm đẹp 10/04/2023 13:43

Làm hết thâm đầu gối giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng hồng hào để có thể tự tin diện quần áo váy vóc. Dưới đây là tổng hợp những cách trị thâm đầu gối từ nguyên liệu tự nhiên an toàn hiệu quả tại nhà.

* Nguyên nhân đầu gối bị thâm

- Mặc quần bó và quỳ gối nhiều là nguyên nhân khiến thâm gối. 

- Da ở đầu gối trở nên tối màu là hiện tượng thường xuyên gặp. Tình trạng này có thể gặp mọi loại da, tuy nhiên thường xảy ra ở những người có tông màu da tối hơn. Đó là bởi vì da tối màu có nhiều khả năng sản xuất quá nhiều sắc tố melanin.

 - Mặc quần bó, chật thường xuyên và quỳ gối nhiều.

- Thường xuyên để đầu gối tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời mà không chống nắng, che chắn bảo vệ.

- Không vệ sinh và tẩy tế bào chết vùng đầu gối.

 - Do cơ địa bẩm sinh: Trong một số trường hợp, đầu gối không những bị thâm mà còn có tình trạng khô da. Điều này có thể làm tình trạng tăng sắc tố dễ trông thấy hơn. Đầu gối thâm đen không có hại, vì vậy không cần thiết phải điều trị. Nhưng có thể làm sáng đầu gối bằng các biện pháp khắc phục tại nhà.

1. Cách trị thâm đầu gối bằng nha đam

Trong nha đam chứa nhiều chất dưỡng ẩm cũng như các thành phần vitamin A, E, C … giúp làm mềm dưỡng ẩm và sáng da.

Để thực hiện bạn làm như sau:

- Lấy lá nha đam tươi bóc tách phần bỏ thu được gel trong rồi nghiền nhuyễn thu được hỗn hợp.

- Sử dụng hỗn hợp này bôi lên vùng da bị thâm gối đã làm sạch để trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước mát.

- Áp dụng thực hiện 2-3 lần/tuần để da trắng sáng.

Chị em chấm dứt nỗi lo thâm đầu gối bằng 4 nguyên liệu tự nhiên rẻ bèo có sẵn tại bếp mỗi nhà - Ảnh 1
Trong nha đam chứa nhiều chất dưỡng ẩm giúp làm mềm dưỡng ẩm và sáng da - Ảnh minh họa: Internet

2. Cách trị thâm đầu gối dầu dừa

Thiếu độ ẩm là một trong những nguyên nhân khiến khuỷu tay và đầu gối bị thâm đen. Dầu dừa có công dụng điều trị da khô và ngăn ngừa tình trạng thâm ở da. Thoa dầu dừa nguyên chất lên vùng thâm và giữ ít nhất 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Thực hiện điều này 3-4 lần/tuần sẽ mang lại hiệu quả nhanh hơn.

Cách thực hiện:

- Lấy 1 lượng tinh dầu dừa thoa lên vùng da bị thâm đen ở đầu gối đã làm sạch để trong khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước mát.

- Áp dụng thực hiện 2-3 lần mỗi tối trước khi đi ngủ.

Chị em chấm dứt nỗi lo thâm đầu gối bằng 4 nguyên liệu tự nhiên rẻ bèo có sẵn tại bếp mỗi nhà - Ảnh 2
Dầu dừa có công dụng điều trị da khô và ngăn ngừa tình trạng thâm ở da - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách trị thâm đầu gối bằng bột nghệ

Sử dụng tinh bột nghệ cũng là một cách trị thâm đầu gối hiệu quả mà không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Thành phần bột nghệ có chứa curcumin, hợp chất này giúp làm giảm và điều chỉnh sự sản xuất dư thừa melanin – một tác nhân khiến cho làn da xỉn màu và sạm đen.

Cách thực hiện:

- Trộn một ít bột nghệ với 1 thìa sữa để tạo thành hỗn hợp sệt.

- Thoa đều lên vùng da đầu gối

- Massage trong vài phút và để da khô tự nhiên.

- Rửa sạch với nước ấm.

- Bạn cũng có thể thêm một ít mật ong vào hỗn hợp trên để thu được hiệu quả tốt hơn.

Chị em chấm dứt nỗi lo thâm đầu gối bằng 4 nguyên liệu tự nhiên rẻ bèo có sẵn tại bếp mỗi nhà - Ảnh 3
Sử dụng tinh bột nghệ cũng là một cách trị thâm đầu gối hiệu quả mà không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào - Ảnh minh họa: Internet

4. Cách trị thâm đầu gối bằng sữa chua

Trong sữa chua chứa hàm lượng lớn axit lactic giúp bám sâu vào bề mặt của da, cùng với hàm lượng kẽm hơn 40% có khả năng bóc tách tế bào hóa sừng, hỗ trợ sinh ra collagen giúp da dẻ trắng sáng từ sâu bên trong. Các loại vitamin có trong sữa chua giúp cân bằng độ ẩm cho da, cung cấp dưỡng chấp giúp khắc phục tình trạng da khô thiếu độ ẩm, cải thiện độ sạm của da.

Để thực hiện bạn làm như sau:

- Lấy 2 thìa sữa chua không đường trộn với 1 thìa mật ong thu được hỗn hợp.

- Dùng hỗn hợp bôi lên vùng da bị thâm đã làm sạch để trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước mát.

- Áp dụng 2-3 lần/tuần để da bật tông trắng sáng.

Chị em chấm dứt nỗi lo thâm đầu gối bằng 4 nguyên liệu tự nhiên rẻ bèo có sẵn tại bếp mỗi nhà - Ảnh 4
Sữa chua chứa hàm lượng lớn axit lactic  có khả năng bóc tách tế bào hóa sừng -Ảnh minh họa: Internet
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