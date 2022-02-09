Chăm sóc sắc đẹp rạng rỡ chào năm 2022! Nguyện vọng của các bà nội trợ là gì?

Dưới đây sẽ là những chia sẻ những đam mê của những người phụ nữ về những gì đặc biệt muốn đạt được trong năm nay.

"Vì tóc bạc ngày càng nhiều, tôi muốn đến tiệm làm tóc thường xuyên để nhuộm màu và sửa lại mái tóc của tôi giúp nó trông sạch sẽ." (38 tuổi / nội trợ)

Những chia sẻ của các chị em như :

“Tôi thường nhuộm tóc để mái tóc bạc không dễ bị thấy, nhưng năm nay tôi muốn đi làm tóc và nhuộm lại cho đẹp.” (38 tuổi / nhân viên kỹ thuật liên quan đến máy tính)

"Vì số lượng tóc bạc ngày càng nhiều nên tôi muốn nhuộm tóc thật nhiều trong năm nay để không quên việc làm đẹp dù có bao nhiêu lần đi nữa" (49 tuổi / nội trợ)

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Hình thức chăm sóc tóc phổ biến nhất liên quan đến chăm sóc tóc bị bạc. Ngay cả khi bạn nhuộm tóc màu xám, độ trắng của chân tóc sẽ có thể nhận thấy ngay lập tức, vì vậy dù sao thì cũng cần phải chăm sóc cẩn thận. Thật là phiền phức khi phải đến tiệm làm tóc thường xuyên, và có vẻ như nhiều người thường xử lý phần chân tóc bằng cách che đi những sợi tóc bạc, ... nhưng năm nay có những người muốn đến tiệm làm tóc đàng hoàng và giữ cho mái tóc của họ bóng mượt đen óng mọi lúc. Mai tóc nổi bật mượt mà và đều màu là mơ ước của mọi cô gái.

Chăm sóc tóc và thay đổi phong cách!

Những chia sẻ của các chị em:

"Tôi muốn tập trung vào việc chăm sóc tóc và giữ cho mái tóc bóng mượt, sạch sẽ mà không để mái tóc khiến mình cảm thấy già đi" (51 tuổi / nội trợ)

"Tôi muốn tập trung vào việc chăm sóc tóc trong năm nay, chẳng hạn như chăm chỉ chăm tóc tại nhà, hướng đến một mái tóc bóng và đẹp" (40 tuổi / nội trợ)

"Tôi đã không đến tiệm cắt tóc kể từ sau trận dịch COVID-19, vì vậy tôi muốn đến tiệm cắt tóc trong năm nay và cắt tóc ngắn." (45 tuổi / nội trợ)

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Có khá nhiều người muốn tập trung vào việc chăm sóc tóc để giữ cho tóc đẹp, hoặc thay đổi kiểu tóc để thay đổi hình ảnh của mình. Có vẻ như có rất nhiều người muốn nỗ lực hết mình để hướng đến một mái tóc bóng mượt và khỏe mạnh. Thay đổi kiểu tóc có vẻ cũng là một cách tốt để thay đổi tâm trạng của bạn.

Hướng đến làn da đẹp không tì vết nhờ công nghệ từ các bệnh viện chăm sóc da và làm đẹp

Những chia sẻ của các chị em:

"Tôi muốn sử dụng một loại kem dưỡng da đặc biệt để chăm sóc các vết sẹo thâm trên da" (46 tuổi / nội trợ)

"Tôi thường bị cháy nắng khi ra phơi đồ hoặc hoạt động ngoài trời, vì vậy tôi muốn tránh cháy nắng bằng cách siêng năng sử dụng kem chống nắng để ngăn cháy rạm da." (56 tuổi / nội trợ)

"Tôi muốn tập trung vào việc làm cho làn da đẹp vào năm 2022, chẳng hạn như nhớ thực hiện gói chăm sóc da mỗi tuần" (52 tuổi / bà nội trợ)

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Nhiều phụ nữ dường như có các vấn đề về da và nhiều người đã quyết định lựa chọn cách cải thiện và chăm sóc kỹ càng da của mình. Trong số đó có nhiều người nghĩ “Mình muốn xóa bỏ làn da sạm nám và da xấu trong năm nay!”, Nhưng có người lại chăm sóc bản thân bằng các loại mỹ phẩm đặc trị rồi sau đó mới đến các cơ sở chuyên khoa để sử dụng công nghệ cải thiện làn da sạm nám. Có vẻ như một số người muốn thử nó.

Loại bỏ da chảy xệ với "chăm sóc da mặt"

Những chia sẻ từ chị em:

"Tôi muốn tập cho khuôn mặt của mình không bị chảy xệ và giúp da săn chắc hơn. Tôi đã thề nguyện như vậy trong vài năm qua, nhưng khi tôi già đi, tôi muốn cố gắng hết sức để cải thiện da trong năm nay. (55 tuổi / nội trợ)

"Tôi muốn làm cho da mặt có sức đàn hồi và massage để ngăn ngừa lão hóa như chảy xệ má" (59 tuổi / nội trợ)

"Tôi muốn tiếp tục chăm sóc hàng ngày như chăm sóc da mặt bị chảy xệ mà tôi có thể dễ dàng thực hiện tại nhà" (52 tuổi / nội trợ)

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Có vẻ như nhiều người muốn cải thiện tình trạng da mặt chảy xệ bằng cách chăm sóc da mặt như massage. Do dịch bệnh Corona, nhiều phụ nữ ít có cơ hội chăm sóc cơ mặt hơn bình thường nên có vẻ nhiều người đang gặp tình trạng bị chảy xệ má do cơ bị suy yếu nên chắc chắn năm nay đa phần phụ nữ cũng muốn chăm sóc da mặt thật tốt.

"Ăn kiêng" để giảm cân

Những chia sẻ từ chị em

"Tôi đã tăng 10 kg do ảnh hưởng của Corona, vì vậy tôi chắc chắn sẽ trở lại số cân nặng như trước khi có đại dịch Corona trong năm nay" (49 tuổi / nhân sự, văn phòng)

"Mục tiêu chính của tôi là ăn kiêng. Phong độ của tôi đã sụp đổ theo tuổi tác, vì vậy tôi muốn không chỉ giảm cân mà còn phải giảm cân để đạt vóc dáng đẹp." (44 tuổi / nội trợ)

"Tôi 45 tuổi, cuối cùng tuổi 50 cũng đang đến gần tôi, vì vậy tôi muốn chăm chỉ ăn kiêng và làm săn chắc cơ thể." (45 tuổi / nội trợ)

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Đã có khá nhiều người đặt ra mục tiêu là một chế độ ăn kiêng tiêu chuẩn giúp cải thiện vóc dáng và đạt được hình thể lý tưởng. Đặc biệt, có vẻ như nhiều người tăng cân đột ngột trong 1-2 năm trở lại đây do thời gian ở nhà tăng lên vì các biện pháp phòng tránh đại dịch COVID-19. Gần đây, có nhiều phương pháp ăn kiêng phổ biến như ăn kiêng gián đoạn, vì vậy các cô gái cũng muốn giảm cân một cách lành mạnh và chọn phương pháp giảm cân phù hợp với mình.

Làm trắng răng, giảm rụng tóc và cách cách chăm sóc cơ thể từ bên trong

Những chia sẻ từ chị em:

"Làm trắng răng là điều tôi hướng đến. Hiện tại, tôi đang thực hiện với kem đánh răng chuyên dụng mà tôi nghĩ là có hiệu quả." (35 tuổi / marketing)

"Tôi muốn tiếp tục triệt lông đã bỏ nửa chừng trong nhiều năm và có được làn da mịn màng" (39 tuổi / nội trợ)

"Tôi đã không trang điểm kể từ khi bắt đầu thường xuyên đeo khẩu trang vì Corona. Năm nay, tôi đang ở trong một thế giới mà tôi không cần đeo khẩu trang nhiều nữa và tôi muốn tiếp tục trang điểm hàng ngày của mình đúng cách." (57 tuổi / nội trợ)

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Mọi người dường như đã đặt ra nhiều mục tiêu làm đẹp khác nhau. Ngoài những cách tiếp cận từ bên ngoài như “làm trắng răng” và “ngăn rụng tóc”, thì việc tiếp cận từ bên trong cơ thể như “ngủ một giấc thật ngon” và “giữ một chế độ ăn uống lành mạnh” cũng là một cách làm đẹp rất tốt cho cơ thể.

Có vẻ như tất cả mọi người đang quyết định các phương pháp chăm sóc khác nhau để tân tiến sắc đẹp, những người phụ nữ chia sẻ: "Năm nay chính là thời điểm!". Hãy nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu và có được vẻ đẹp như mong muốn nhé.

Theo Kufura