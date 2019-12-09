Chăm sóc da mùa đông mịn màng, tràn đầy sức sống

Chăm sóc da mùa đông cần phải thực hiện theo đúng quy trình để đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất. Dưới đây là 6 bước chăm sóc cần thiết để giúp da sáng, khỏe mạnh và đẹp mịn màng.

Mùa đông thời tiết thường khô hanh nên làn da khó tránh khỏi tình trạng dị ứng, bong tróc, nhăn nheo. Tình trạng thường gặp nhất chính là da “da rắn” nứt nẻ, bề mặt da sần sùi, sờ vào thô ráp cùng vẻ ngoài xỉn màu. Nguyên nhân là do làn da không được cung cấp đủ nước, khiếp lớp tế bào chết dày lên. Chính vì vậy để duy trì được vẻ đẹp thường trực bạn hãy áp dụng những bí quyết chăm sóc da mùa đông sau đây:

Đặc biệt đối với da khô – đây là làn da dễ bị tổn thương và bong da mặt vào mùa đông nhất, vì phần dầu và phần nước đều hoạt động rất kém. Chính vì vậy, da cần phải được làm sạch tẩy tế bào chết thường xuyên, để đảm bảo khi thoa kem dưỡng ẩm và đắp mặt nạ sẽ hấp thu được tối đa dưỡng chất được cung cấp.

Đây là bước vô cùng quan trọng trong khâu chăm sóc da. Để chống lại tình trạng da khô bóc tróc, nhiều tế bào chết bạn hãy sử dụng những loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, không mùi và rửa bằng nước ấm. Bạn cần thực hiện chu trình rửa mặt 2 lần, bắt đầu bằng các loại tẩy trang phù hợp cho từng loại da (da khô, da nhờn, da nhạy cảm… cần chọn loại tẩy trang phù hợp với tính chất của làn da). Sau đó chọn loại sữa rửa mặt dịu nhẹ có độ pH < 7 để giúp da giữ ẩm tốt mà không làm tổn thương lớp màng bảo vệ da.

Bước 2: Nước cân bằng ẩm (toner)

Dùng toner cho da

Do tính chất của thời tiết, vì thế để chăm sóc da mùa đông bạn nên chọn toner nền nước với thành phần chính là chất chống oxi hoá, vitamin và khoáng chất như là niacinamide và các chất có khả năng phục hồi làn da hư tổn như glycerin và ceramide… để có thể giúp làm dịu vùng da bị kích ứng và tái tạo lớp màng bảo vệ của da.

Bước 3: Đặc trị

Với những làn da bị mụn, bạn cần phải thoa thuốc đặc trị, chỉ chấm lên từng nốt, không nên thoa khắp mặt. Bên cạnh đó bạn cần thực hiện công tác chống lão hóa cho da bằng việc sử dụng các serum. Trong khí hậu lạnh lẽo của mùa đông bạn chỉ nên thoa serum chống lão hóa khoảng 2-3 lần/tuần là được.

Bước 4: Sử dụng kem dưỡng ẩm

Dùng kem dưỡng ẩm cho da

Da thường giảm tiết dầu khi gặp thời tiết lạnh, điều này khiến cho độ ẩm tự nhiên bị giảm xuống, gây nên tình trạng mất nước, da khô. Lúc này da cần được cấp ẩm ngay lập tức bằng các loại kem dưỡng. Một số loại sản phẩm cấp ẩm an toàn và dịu nhẹ cho làn da các chị em có thể an tâm sử dụng như là essence, serum, ampoule, emulsion, lotion, cream... Luôn luôn bôi sản phẩm theo trình tự lỏng bôi trước, sệt, đặc bôi sau.

Bước 5: Đắp mặt nạ dưỡng da tự nhiên

Đắp mặt nạ chính là cách chăm sóc da mùa đông bằng cách tự nhiên, đảm bảo an toàn cho mọi loại da. Một số loại mặt nạ dưỡng ẩm mùa đông hiệu quả cho da như là dưa leo, bơ, yến mạch, đu đủ, dâu tây… giúp da căng, mịn, giảm thiểu các nếp nhăn.

Đắp mặt nạ cho da

Chính vì vậy, chị em nào còn thắc mắc mùa đông có nên đắp mặt nạ không thì câu trả lời là “Có”. Nhưng không phải loại mặt nạ nào cũng đắp, chỉ đắp một số loại mặt nạ như trên để cấp ẩm cho da.

Bước 6: Chống nắng

Mùa đông dù không có nắng bạn vẫn cần thoa kem chống nắng để bảo vệ da tránh khỏi các tia bức xạ. Những tia bức xạ này có thể xuyên thấu qua da gây nên ung thư. Chính vì vậy, bạn nên thoa serum chống lão hoá hoặc vitamin C, sau đó thoa kem chống nắng để tăng cường sự bảo vệ.

Chăm sóc da mùa đông bằng cách tự nhiên

Chăm sóc bên ngoài vẫn chưa đủ mà làn da còn cần được quan tâm cả bên trong bằng đường ăn uống. Đây cũng là cách chăm sóc da mùa đông tự nhiên, đơn giản, dễ làm mà bất kỳ chị em nào cũng có thể làm được. Theo đó, vào mùa đông thời tiết hanh khô, bạn nên bổ sung cho da các loại thực phẩm chứa nhiều axit béo omega-3, omega-6, vitamin A, D từ cá hồi, cá thu, cá kiếm, cá trích… để tăng sức đề kháng, giúp da khỏe mạnh, mềm mại và chống lão hóa hiệu quả.

Bổ sung dinh dưỡng cho da

Bên cạnh đó, bạn cần bổ sung thêm các loại thực phẩm từ đỗ tương, đậu phụ, hạt vừng, hạt điều và các loại rau có màu xanh sẫm, trái cây… giúp loại bỏ các độc tố và giữ ẩm cho làn da. Đồng thời, bạn cũng cần phải bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể hàng ngày, tiêu thụ 8-10 ly nước mỗi ngày để làn da đủ ẩm.

Chính vì vậy, thực phẩm ăn uống hàng ngày bạn không nên xem nhẹ bởi nó tác động rất lớn lên hiệu quả của các bước chăm sóc da mùa đông. Hãy xây dựng thực đơn khoa học để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể cũng như làn da.

Mùa đông có nên xông mặt không?

Những ngày đông chính là thời gian lý tưởng để xông hơi cho da mặt, tận hưởng sự ấm áp của hơi nước, vừa giúp làn da ẩm mịn, sạch sẽ, đồng thời tăng cường sức khỏe trong thời tiết giá lạnh.

Xông hơi da mặt

Xông hơi sẽ giúp giãn nở chân lông, da thông thoáng và dễ bài tiết các chất bã nhờn, giảm được nguy cơ hình thành mụn. Cách xông hơi đơn giản nhất cho da mặt đó là bạn hãy nấu một nồi nước sôi, sau đó đổ ra một cái bát lớn, cho thêm vài giọt tinh dầu vào (tinh tràm, dầu oải hương, bạc hà…) vào đều được. Sau đó ghét sát mặt vào để tận hưởng sức nóng của hơi nước bốc lên.

Một số sai lầm chăm sóc da mùa đông

Trong quá trình chăm sóc da mùa đông bạn cần chú ý một số điều sau đây để tránh mắc phải những sai lầm nghiêm trọng khiến tình trạng da ngày càng tồi tệ.

Rửa mặt bằng nước nóng

Nước nóng chính là kẻ thù của làn vào mùa đông, khiến da mất cân bằng, nứt nẻ và rát. Thay vào đó bạn chỉ nên dùng nước hơi âm ấm hoặc nước lạnh thì sẽ tốt hơn cho da.

Không tẩy tế bào chết

Nhiều bạn gái sợ da mất nước, khô vào mùa đông nên không tẩy tế bào chất. Đây là một trong những sai lầm tai hại trong quá trình chăm sóc da mùa đông. Nếu không tẩy da chết thường xuyên, da mặt sẽ bị sạm, khô và dễ bong tróc, xỉn màu.

Không cung cấp đủ nước cho cơ thể

Vào mùa đông nhiều người rất lười uống nước, thường không bổ sung đủ 2 lít nước mỗi ngày. Việc này khiến cho da thiếu đi độ ẩm cần thiết, dễ bị nứt nẻ. Chính vì vậy, muốn làm đẹp da mùa đông, bạn cần phải uống đủ nước bên cạnh đó là tích cực ăn thêm nhiều hoa quả như: cam, táo, lê, ổi, chanh… và uống các loại nước ép rau củ, quả để cung cấp đủ độ ẩm cho da.

Quên phân loại kem dưỡng ẩm cho da

Chọn kem chống nắng và kem dưỡng phù hợp với da

Tùy vào tính chất của từng loại da mà cần chọn loại kem dưỡng phù hợp. Theo đó, với da nhạy cảm bạn nên chọn những dòng kem dưỡng ẩm chuyên biệt có chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và có chứa axit salicylic, để giúp loại bỏ các tế bào chết đồng thời dưỡng ẩm cho da. Bên cạnh đó, kem dưỡng ẩm cũng cần có chỉ số chống nắng SPF trên 30 để bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia cực tím. Với da dầu bạn nên tìm một loại kem dưỡng ẩm chứa nước, chứa axit alpha hydroxy hữu cơ gốc nước như axit lactic hoặc axit glycolic, hay panthenol, glycerin, hoặc urê để dưỡng ẩm hiệu quả. Tuyệt đối tránh các sản phẩm chứa dầu, lanolin, hoặc Vitamin E để không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Qua đây có thể thấy được việc chăm sóc da mùa đông không thể xem nhẹ. Muốn có làn da khỏe đẹp, mịn màng, không bị bong tróc, nứt nẻ… bạn cần thực hiện đúng quy trình và lựa chọn được sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp theo từng tính chất của da.