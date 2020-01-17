Cẩm nang toàn tập về viêm lỗ chân lông ở mặt mà chị em nên biết

Viêm lỗ chân lông trên mặt là tình trạng lỗ chân lông trên da bị viêm nhiễm do một số các lý do từ bên ngoài và bên trong cơ thể. Đây là loại bệnh lý hay bị nhầm lẫn với các loại mụn trứng cá trên da bởi các triệu chứng có nhiều điểm khá giống nhau.

Viêm lỗ chân lông mặt là tình trạng rất nhiều chị em gặp phải, tuy không gây ảnh hưởng quá lớn đến sức khỏe nhưng làm làn da của chị em mất đi sự mượt mà, láng bóng, khiến chị em mất đi sự tự tin. Vậy viêm lỗ chân lông ở mặt là gì, nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị như thế nào?

Bệnh thường xuất hiện do các loại vi khuẩn, virus, tụ cầu khuẩn, nấm tấn công. Các tác nhân sau kích hoạt bệnh:

Tình trạng viêm lỗ chân lông trên mặt có thể xuất hiện ở bất cứ độ tuổi và giới tính nào, không có sự phân biệt. Hậu quả để lại trên làn da mặt rất mất thẩm mỹ nên cần phải phát hiện sớm và có phương thức điều trị phù hợp.

Quá trình cạo lông mặt hoặc cạo râu: tác động của các công cụ như dao cạo thường xuyên làm tổn thương bề mặt da và lỗ chân lông, khiến cho lỗ chân lông dễ bị vi khuẩn xâm nhập dẫn tới viêm nhiễm.

Cạo râu thường xuyên là nguyên nhân gây viêm nang lông - Ảnh minh họa: Internet.

Ảnh hưởng của thời tiết: Thời tiết quá nóng và ẩm là điều kiện sinh sôi, nảy nở và xâm nhập của vi khuẩn thuận lợi hơn. Đồng thời, thời tiết nóng thì mồ hôi tiết ra nhiều hơn làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Ngược lại, khi thời tiết lạnh và khô, lỗ chân lông co lại, khó vệ sinh hơn và xuất hiện nhiều da chết hơn cũng gây ứ đọng nhiều tế bào sừng kèm vi khuẩn, gây viêm nhiễm.

Do cơ địa: Những người có hệ thống miễn dịch yếu, khả năng chống lại vi khuẩn không cao dẫn tới vi khuẩn, virus dễ dàng tấn công. Điển hình như những bệnh nhân tiểu đường, HIV,...

Vệ sinh mặt không kỹ: Khâu làm sạch da không kỹ lưỡng sẽ dễ còn tồn đọng bụi bẩn và vi khuẩn trong lỗ chân lông, tích tụ dần và gây viêm lỗ chân lông ở mặt.

Vệ sinh sai cách dẫn đến lỗ chân lông ứ đọng nhiều chất bẩn - Ảnh minh họa: Internet.

Ngoài ra, các yếu tố sau cũng có thể là yếu tố kích thích bệnh:

Bệnh viêm da, bị các loại mụn trứng cá.

Hiện tượng lông mọc ngược.

Lạm dụng các loại mỹ phẩm.

Sử dụng kem steroid hoặc các loại kháng sinh.

Triệu chứng của viêm lỗ chân lông ở mặt

Biểu hiện của viêm lỗ chân lông trên mặt phụ thuộc vào mức độ của bệnh. Tuy nhiên, đa số những người bị viêm lỗ chân lông trên mặt thường có các triệu chứng sau:

Vùng da xung quanh lỗ chân lông ửng đỏ hoặc có đầu trắng như mủ.

Có thể xuất hiện nhiều mụn nước.

Da bị viêm lỗ chân lông hay bị rát, ngứa ngáy, khó chịu.

Vùng da bị bệnh có thể sưng tấy và đau.

Vùng da bị bệnh có thể sưng tấy và đau rát - Ảnh minh họa: Internet.

Các triệu chứng này nếu không để ý kỹ thì rất dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh ngoài da khác. Do vậy bạn cần thăm khám để phân biệt bệnh.

Cách chữa viêm lỗ chân lông ở mặt

Có khá nhiều phương pháp điều trị viêm lỗ chân lông. Tuy nhiên, nếu tình trạng viêm chỉ ở giai đoạn khởi phát, bạn có thể lựa chọn cách trị viêm lỗ chân lông ở mặt tại nhà khá đơn giản theo hướng dẫn dưới đây:

Trị viêm lỗ chân lông trên mặt bằng dầu dừa

Dầu dừa được coi là nguyên liệu rất tốt trong điều trị các bệnh ngoài da do có tính kháng khuẩn kết hợp với dưỡng da. Vì vậy, bạn có thể sử dụng để điều trị và cải thiện làn da sần sùi do viêm lỗ chân lông. Bạn chỉ cần thoa dầu dừa nguyên chất lên vùng da bị viêm, để khoảng 5 phút sau đó rửa sạch bằng nước mát. Tình trạng viêm sẽ được cải thiện sau một thời gian

Dầu dừa trị viêm nang lông rất an toàn - Ảnh minh họa: Internet.

Chữa viêm lỗ chân lông trên mặt bằng mật ong và chanh

Tương tự dầu dừa, mật ong cũng có tính kháng khuẩn cao, kết hợp với chanh là nguyên liệu giúp tẩy da chết khá tốt, thông thoáng lỗ chân lông. Bạn chỉ cần trộn 1 thìa nước chanh và 2 thìa mật ong sau đó massage lên vùng da bị bệnh khoảng 15 phút và rửa sạch là được.

Mật ong chanh trị viêm nang lông rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet.

Điều trị viêm lỗ chân lông mặt bằng cám gạo và sữa tươi

Cám gạo có khả năng loại bỏ da chết, dầu thừa ứ đọng và vi khuẩn sâu trong lỗ chân lông, sữa tươi giúp dưỡng và sáng da khỏe mạnh. Để chữa theo công thức này, bạn trộn vài thìa cám gạo với một chút sữa tươi không đường sau đó đắp lên mặt, massage nhẹ nhàng 10 phút, tránh chà xát mạnh vì sẽ làm tổn thương da. Cuối cùng, bạn rửa sạch mặt bằng nước ấm.

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Công thức trị viêm nang lông mặt bằng hỗn hợp cám gạo sữa tươi - Ảnh minh họa: Internet.

Tuy nhiên, các liệu pháp thiên nhiên chỉ có tác dụng khi tình trạng viêm ở mức độ nhẹ. Nếu tình trạng lỗ chân lông mặt của bạn nặng, lan rộng, viêm nhiễm sâu thì tốt nhất bạn nên nhờ sự thăm khám của bác sĩ chuyên khoa để điều trị kịp thời và dứt điểm.

Trên đây là tổng hợp các thông tin về viêm lỗ chân lông ở mặt bao gồm khái niệm, nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị. Bạn cần kiểm tra kỹ để tránh nhầm lẫn với các bệnh khác. Nếu tình trạng viêm nhẹ thì có thể tự chữa tại nhà, còn nếu bệnh lý nặng thì bạn nên đi khám.