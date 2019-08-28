Cải thiện nám, mụn với các cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên

Mật ong có quá nhiều công dụng chăm sóc da hữu ích, một trong những bí kíp làm đẹp da mặt tự nhiên từ cổ xưa rất được ưa chuộng. Theo như người Ai Cập cổ đại, mật ong được ca ngợi là một thành phần chữa lành da tuyệt vời, được nữ hoàng Cleopatra sử dụng, trộn với sữa tươi thành mặt nạ đắp mặt hàng ngày duy trì vẻ đẹp được ca ngợi, tôn thờ nổi tiếng. Và hiện nay, khi ngày càng có nhiều người hướng đến cách làm đẹp da mặt tự nhiên, mật ong ngày càng được nhiều người tin dùng.

Đối với nhiều người trong chúng ta, thật khó có thể tìm được phương pháp làm đẹp da mặt tự nhiên để có được làn da sáng, trắng hồng mịn màng. Nhất là với lịch trình bận rộn trong cuộc sống hiện nay, rất dễ gặp khó khăn trong việc duy trì thói quen chăm sóc da phù hợp. Nhưng đừng lo lắng, bất cứ ai cũng có thể có làn da đẹp tuyệt vời chỉ cần một chút kiên nhẫn với các mẹo và cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên , chăm sóc da tốt nhất mọi thời đại trong bài.

Hơn nữa cách làm đẹp da mặt bằng mật ong rất đơn giản và dễ sử dụng.

Các bạn làm sạch da mặt, lấy mật ong nguyên chất thoa một lớp mỏng trên mặt kết hợp mát xa nhẹ nhàng trong 3-5 phút sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm, thực hiện 2-3 lần/tuần kiên trì trong 1 tháng, sẽ thấy sự thay đổi đáng kể của làn da, đặc biệt là với các bạn đang có làn da bị mụn sẽ thấy giảm mụn, da căng bóng đầy yêu thích.

Có thể kết hợp thêm với các thành phần tự nhiên khác như yến mạch, nước chanh, bột trà xanh đều tăng cường hiệu quả chăm sóc da tự nhiên.

Bật mí một mẹo nhỏ làm đẹp da mặt từ mật ong: Với các bạn bị mụn viêm trên mặt, thoa mật ong trên nốt mụn, để qua đêm, sáng hôm sau rửa sạch, mụn sẽ giảm sưng viêm đau rõ rệt.

Tìm hiểu cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo

Phương pháp chăm sóc da mặt làm đẹp từ nước vo gạo là một phương pháp làm đẹp truyền thống nổi tiếng của phụ nữ Nhật Bản. Nước vo gạo chứa nhiều dưỡng chất và các loại vitamin có lợi cho da, giúp mờ thâm nám, se khít lỗ chân lông, trắng da và chống lão hóa hiệu quả.



Cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo cho làn da trắng sáng không tỳ vết

Các bạn chỉ cần vo gạo kỹ với lượng nước sạch vừa phải, để nước vo gạo ở nơi thoáng mát cho phần tinh bột trong gạo lắng xuống, đổ phần nước vo gạo ở trên vào khay đá, để trong ngăn đá tủ lạnh, gạn lấy phần tinh bột nguyên chất ấy trộn thêm với mật ong, nước chanh theo tỉ lệ 1:1:1, thoa đều trên mặt kết hợp mát xa nhẹ nhàng trong 5 phút, để trong 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm.

Thực hiện 2-3 lần/tuần, các dấu hiệu lão hóa, thâm mụn sẽ giảm đi đáng kể, cải thiện làn da nhanh chóng.

Mẹo làm đẹp da tự nhiên từ nước gạo đơn giản: Lấy viên đá nước gạo để trong khay đá tủ lạnh mát xa mặt hàng ngày giúp se khít lỗ chân lông, da mềm mịn thấy rõ.

Làm đẹp từ dầu dừa - Phương pháp làm đẹp da mặt tự nhiên tại nhà đơn giản

Dầu dừa là một thành phần dưỡng ẩm, giúp chị em sở hữu làn da trắng sáng, mịn màng như bản thân mong ước.



Bỏ túi cách làm đẹp từ dầu dừa đơn giản để có làn da khỏe mạnh nhất

Các bạn làm sạch da mặt, trộn dầu dừa, mật ong và bột nghệ theo tỉ lệ 2:1:1 thành một hỗn hợp đồng nhất, thoa đều trên mặt kết hợp mát xa trong 5 phút, để yên trong 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm.

Thực hiện tuần 2 lần trước khi đi ngủ, làm đẹp từ dầu dừa sẽ là cách làm da mặt trắng hồng nhanh nhất, chăm sóc da bạn mịn màng, loại bỏ thâm sạm rõ rệt qua từng ngày.

Bật mí cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua

Thời gian trôi qua, làn da của bạn bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, bạn có thể chống lại các nếp nhăn, tăng cường độ ẩm, giảm mụn chỉ bằng cách đắp mặt mạ sữa chua hàng tuần đều đặn.

Do sữa chua cấp ẩm rất tốt, hạn chế tình trạng da khô xuất hiện nếp nhăn, thành phần axit lactic trong sữa chua loại bỏ lớp trên cùng của da, làm mờ vết thâm và điều chỉnh sắc tố không đồng đều, thúc đẩy sự phát triển của các tế bào da mới, giúp da sáng mịn, mờ thâm tích cực.



Công thức làm đẹp da mặt tuyệt vời từ sữa chua

Các bạn có thể áp dụng cách dưỡng da từ sữa chua như sau: Làm sạch da mặt, hòa 1 thìa sữa chua, 1 thìa nước chanh, 1 thìa mật ong trộn đều, thoa một lớp mỏng khắp mặt, tránh vùng mắt vì có thể bị châm chích, giữ trong 15 phút rồi rửa sạch với nước lạnh.

Thực hiện tuần 1-2 lần cách làm đẹp da mặt từ sữa chua để có hiệu quả chăm sóc da tốt nhất.

Hướng dẫn cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà

Bạn có đang mệt mỏi khi dành thời gian và tiền bạc rất nhiều tại spa mà những phương pháp điều trị đắt tiền này chỉ ảnh hưởng đến ví tiền chứ không đem lại hiệu quả như mong muốn? Thật ra, các phương pháp làm đẹp da mặt tự nhiên từ trứng gà lại có thể là cách tốt nhất tăng cường sức khỏe làn da cho bạn. Chúng không chỉ rẻ hơn mà còn đem lại hiệu quả chăm sóc da tốt hơn nhiều lần.



Làm đẹp tự nhiên từ trứng gà để có làn da đẹp như Hàn Quốc

Các bạn có thể áp dụng một trong hai mặt nạ trứng gà đơn giản như sau:

Mặt nạ trứng gà chăm sóc da số 1:

Bật mí cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà đơn giản tại nhà: Các bạn rửa sạch mặt, tách lấy lòng trắng trứng gà, thoa đều lên mặt, để khô hoàn toàn trong 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước mát.

Mặt nạ trứng gà này mang lại tác dụng lớn trong việc cải thiện lưu thông máu, mờ thâm, sạch và săn chắc da.

Cách làm da mặt đẹp tại nhà với mặt nạ trứng gà số 2

Các bạn tách lấy lòng đỏ trứng, trộn với 1 thìa mật ong thành hỗn hợp đồng nhất, thoa lên mặt, để trong 10-15 phút rồi rửa sạch bằng nước thường.

Mặt nạ trứng gà mật ong này sẽ cấp ẩm, xóa nếp nhăn, giảm mụn tuyệt vời cho da.

Những lưu ý khi áp dụng các cách làm da mặt đẹp tại nhà



Hướng dẫn cách làm da mặt đẹp tại nhà ai cũng có thể áp dụng được

Không chỉ đắp mặt nạ dưỡng da, các bạn cũng chú ý một số điều sau để chăm sóc da mặt tại nhà sáng khoẻ, đẹp rạng rỡ nhất.

- Tiến hành tẩy da chết 1-2 lần/tuần, nên thực hiện vào buổi tối, trước khi tắm. Tẩy da chết được coi là một liệu pháp thải độc da (Da là cơ quan đào thải độc lớn nhất của cơ thể), giúp cải thiện lưu thông máu và giảm bọng mắt. Chú ý khi tẩy da chết thì tiến hành nhẹ nhàng, tránh bị trầy da không đáng có.

- Thay đổi chế độ ăn uống khoa học và đầy đủ dinh dưỡng: Do làn da phản ánh chất lượng của hệ thống tiêu hóa, do đó hãy bổ sung nhiều chất xơ và uống đủ nước để có làn da đẹp tự nhiên nhất.

- Tập thể dục, vận động hợp lý: Bạn có ngồi ở bàn làm việc hàng giờ, chỉ đứng dậy đi vệ sinh? Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho làn da chính là vận động. Duy trì tập thể dục hàng ngày sẽ mang lại cải thiện đáng kể cho làn da của bạn.

- Giảm đường trong khẩu phần ăn hàng ngày: Đường sẽ khiến làn da chúng ta bị lão hóa nhanh, mụn nhiều do đó nên có một kế hoạch giảm đường dần dần như cắt giảm một nửa lượng đường trong cà phê hoặc trà hàng ngày của bạn. Mỗi tuần, hãy tìm một cách khác để bạn có thể giảm lượng đường.

Làn da chính là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại nhiễm trùng, hóa chất và chất gây ô nhiễm môi trường. Nó thực sự là một cơ quan quan trọng, ảnh hưởng cả bên trong và hình ảnh bên ngoài của chúng ta. Ngoài các sản phẩm chăm sóc cơ thể như kem dưỡng ẩm, tinh chất dưỡng..., những bí kíp làm đẹp da mặt tự nhiên giới thiệu ở trên sẽ duy trì, mang lại sức sống tươi trẻ, căng mịn hấp dẫn cho làn da của bạn, những cố gắng để có làn da đẹp như hàn quốc chắc chắn sẽ mang lại kết quả thành công hơn mong đợi nhiều lần. Chúc các chị em luôn đẹp rạng rỡ, tự tin với ngoại hình của mình.