Cách trị mụn bằng baking soda đơn giản, hiệu quả bạn nên thử

Baking soda, hay còn gọi natri bicarbonate , là một chất kiềm hữu ích trong việc quản lý mức độ pH, giúp trung hòa các chất có tính axit trong và ngoài cơ thể. Bởi vì baking soda làm giảm lượng axit trong dạ dày nên nó thường được sử dụng để làm dịu cơn đau dạ dày hoặc chữa chứng khó tiêu.

Mặc dù không quá phổ biến nhưng có một vài cách trị mụn bằng Baking Soda đơn giản, dễ làm mà các bạn có thể áp dụng tại nhà nhanh chóng. Do tính chất kiềm của nó, chỉ cần một lượng nhỏ baking soda là đủ cho trị mụn, trị thâm vô cùng tiết kiệm và hiệu quả.

Baking soda cũng chứa các đặc tính chống viêm và sát trùng nên nó cũng là một thành phần thường xuyên có mặt trong các loại loại kem bôi ngoài da điều trị kích ứng da, vết côn trùng cắn và phát ban nhẹ.

Những công dụng của baking soda mà nhiều người không biết

Đánh răng bằng baking soda có thể giúp giảm lượng vi khuẩn có hại trong miệng và làm trắng răng. Nó cũng làm cho hơi thở của bạn tươi mát.

Đối với mụn trứng cá, baking soda có thể giúp làm dịu da, giảm viêm mụn, làm sạch và thu nhỏ lỗ chân lông. Sử dụng baking soda là một phương pháp tẩy da chết vật lý nên còn có tác dụng trị mụn thâm hoặc thêm vào các phương pháp điều trị mụn trứng cá khác để tăng hiệu quả. Tuy nhiên, nó không được khuyến khích sử dụng hàng ngày.

Trị mụn bằng baking soda có tốt không?



Trị mụn bằng baking soda có tốt không? Những bạn da khô không nên áp dụng

Các bác sĩ và chuyên gia đều không khuyến khích áp dụng cách trị mụn bằng baking soda rộng rãi không chỉ bởi có rất ít nghiên cứu về tác dụng của baking soda với da mặt mà còn bởi thành phần này có thể gây hại nhiều hơn là có lợi, dù cho đã có các bằng chứng về việc trị mụn bằng baking soda thành công

Một số tác dụng phụ của việc sử dụng baking soda trị mụn trên da như là:

- Khiến da khô quá mức

- Xuất hiện nhiều nếp nhăn

- Khiến tình trạng mụn trứng cá xấu đi

- Gây kích ứng và viêm da

Điều này là do baking soda có thể can thiệp điều chỉnh mức độ pH của da.

Thang đo pH từ 0 đến 14, trên 7 là tính kiềm và dưới 7 là tính axit. Độ pH 7,0 là trung tính.

Da có tính axit tự nhiên với độ pH từ 4,5 đến 5,5. Khoảng pH này là trung bình và khoẻ mạnh của da - nó giữ cho làn da được giữ ẩm với các loại dầu lành mạnh đồng thời bảo vệ da khỏi vi khuẩn và ô nhiễm. Phá vỡ lớp bao phủ axit pH từ 4,5 đến 5,5 này có thể có tác dụng phụ gây hại, đặc biệt là cho da.

Baking soda có độ pH là 9. Sử dụng một chất kiềm mạnh trên da có thể loại bỏ tất cả lớp dầu tự nhiên và khiến da không được bảo vệ trước vi khuẩn, khói bụi, ô nhiễm,... Điều này có thể khiến da trở nên nhạy cảm hơn với các yếu tố tự nhiên, chẳng hạn như ánh nắng mặt trời.

Ngoài ra, việc sử dụng liên tục baking soda trên da trong thời gian ngắn có thể làm chậm khả năng phục hồi và bù nước tự nhiên của da, khiến da nhạy cảm và nhanh lão hóa hơn.

Các công thức Baking soda trị mụn

Tuỳ trường hợp cụ thể các bạn vẫn có thể sử dụng baking soda trị mụn hiệu quả khi kết hợp với nhiều nguyên liệu chăm sóc da phổ biến khác, nhất là khi đã nắm được nguyên tắc công thức trị mụn bằng baking soda sao phát huy hết lợi ích và giảm thiểu tác động xấu của baking soda trên da.

Lưu ý: Trước khi thử các cách trị mụn bằng baking soda, hãy chắc chắn rằng khuôn mặt của bạn đã được tẩy sạch sẽ.

Cách trị mụn bằng baking soda và nước

Baking soda loại bỏ bụi bẩn tích tụ và tế bào da chết khỏi lỗ chân lông, làm khô các mụn nhọt, thu nhỏ chúng và nhanh trồi cồi mụn hơn, giúp da nhanh chóng khỏi mụn.



Trị mụn bằng baking soda nguyên chất và nước

Chuẩn bị:

- 2 muỗng canh baking soda

- 1-2 muỗng canh nước (điều chỉnh lượng)

Công thức trị mụn bằng baking soda tại nhà

- Trộn baking soda và nước. Điều chỉnh lượng nước để tạo thành một hỗn hợp mịn.

- Thoa hỗn hợp trên khu vực da bị mụn. Để trong vòng 10-15 phút và sau đó rửa bằng nước lạnh.

- Thoa kem dưỡng ẩm hoặc serum giữ ẩm cho da.

Thực hiện hai lần một tuần.

Đây cũng là cách dùng baking soda trị mụn lưng và trị mụn mông bằng baking soda dễ thực hiện nhanh chóng, các bạn có thể áp dụng 2-3 lần/tuần bởi vùng da lưng và da mông đều khỏe hơn so với da mặt.

Trị mụn bằng baking soda và kem đánh răng

Kem đánh răng và baking soda đều có tác dụng làm sạch da, kết hợp với nhau các bạn sẽ có được công thức trị mụn bằng baking soda và kem đánh răng rất dễ thực hiện.



Trị mụn bằng baking soda và kem đánh răng đơn giản tại nhà

Chuẩn bị:

- 2-3 thìa baking soda

- Kem đánh răng

Hướng dẫn trị mụn bằng baking soda và kem đánh răng

- Rửa mặt và xông hơi bằng nước ấm cho lỗ chân mở ra.

- Trộn đều baking soda với kem đánh răng tỉ lệ bằng nhau.

- Thoa hỗn hợp lên vùng da bị mụn, để trong 10-15 phút rửa lại bằng nước sạch.

Đây cũng là một công thức trị mụn lưng bằng baking soda, trị mụn thâm hay trị mụn mông đều rất hiệu quả. Tuần thực hiện 2 lần chăm sóc da tốt nhất.

Cách trị mụn bằng baking soda mix bạc hà

Bạc hà giúp thư giãn, sạch da kết hợp với baking soda các bạn được mặt nạ dưỡng da mịn màng, sạch mụn, sáng khỏe tự nhiên.

Chuẩn bị:

- 1 thìa baking soda

- 1 thìa bột bạc hà/tinh dầu bạc hà

- Nước sạch

- Khăn ấm

Hướng dẫn cách trị mụn bằng baking soda bạc hà

- Trộn đều baking soda với bạc hà/tinh dầu bạc hà, tỉ lệ bằng nhau, thêm nước để được hỗn hợp mịn.

- Thoa hỗn hợp đều khắp mặt, để trong 10 phút rồi rửa sạch.

- Lau mặt bằng khăn ấm, thoa dưỡng ẩm để tránh da bị khô sau đó.

Chỉ cần bạn kiên trì thực hiện cách trị mụn bằng baking soda mix bạc hà trong 3-4 tuần liên tục sẽ thấy sự thay đổi tích cực của làn da.

Mách bạn cách dùng Baking soda trị mụn đầu đen

Nước chanh giúp kiểm soát dầu trên da, làm trắng và sạch da trong khi Baking soda giúp thu nhỏ lỗ chân lông của bạn. Công thức trị mụn này giúp tiêu diệt vi khuẩn và giảm mẩn đỏ, giảm hẳn mụn đầu đen chỉ sau lần đầu tiên.



Công thức trị mụn đầu đen, mụn lưng và mụn mông với baking soda và nước chanh

Chuẩn bị:

- 2 thìa canh baking soda

- 2 thìa canh nước

- 1 thìa cà phê nước chanh

Cách dùng Baking soda trị mụn đầu đen

- Trộn baking soda, nước và nước chanh vào một cái bát tạo hỗn hợp mịn.

- Thoa một lớp mỏn trên khuôn mặt và để nó trong 15 phút.

- Rửa mặt bằng nước lạnh.

- Thoa kem dưỡng ẩm hoặc serum sau đó.

Sử dụng mặt nạ này hai lần một tuần để trị mụn đầu đen.

Lưu ý: Nước chanh có thể làm cho làn da nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, có thể dẫn đến cháy nắng. Do đó, hãy thoa kem chống nắng bảo vệ da trước khi bước ra ngoài.

Trị mụn bằng baking soda và mật ong

Mật ong là một chất giữ ẩm và cấp độ ẩm cho làn da tuyệt vời. Nó cũng có đặc tính làm trắng da, nhanh lành vết thương giúp làm mờ sẹo mụn. Kết hợp với baking soda các bạn sẽ được mặt nạ ngăn ngừa mụn trứng cá và giảm thiểu sẹo trả lại cho bạn một làn da bóng loáng, căng mịn.

Chuẩn bị

- 1 thìa mật ong nguyên chất,

- 1 thìa baking soda,

- Khăn lau

- Nước ấm

Cách dùng baking soda và mật ong trị mụn:

- Trộn đều baking soda và mật ong trong một cái bát thành hỗn hợp đồng nhất.

- Thoa khắp mặt hoặc chỉ trên khu vực bị mụn.

- Thoa xong, đợi trong 1 phút, nhúng khăn vào nước ấm và vắt. Đặt nó trên khuôn mặt của bạn và chờ trong 5 phút.

- Khi khăn đã nguội, lau sạch mặt nạ.

- Rửa mặt bằng nước lạnh và thoa kem dưỡng ẩm.

Thực hiện 2-3 lần một tuần sẽ mang lại hiệu quả chăm sóc da, trị mụn tốt nhất.

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Trị mụn với baking soda và sữa chua

Sữa chua giúp giữ ẩm cho làn da của bạn, giảm tác động làm khô của baking soda, thêm vài giọt nước chanh các bạn sẽ có công thức trị mụn với baking soda và sữa chua giúp thu nhỏ lỗ chân lông, trắng da đơn giản.



Mách bạn cách trị mụn với baking soda và sữa chua chăm sóc da sáng khỏe

Chuẩn bị:

- 1 thìa cà phê baking soda

- 1 thìa sữa chua

- 1 giọt nước cốt chanh hoặc tinh dầu chanh

Cách trị mụn với baking soda và sữa chua tại nhà:

- Trộn tất cả các thành phần để có một hỗn hợp giống như kem.

- Thoa nó trên các khu vực da bị mụn và để trong 5-10 phút.

- Rửa sạch mặt bằng nước ấm và vỗ cho khô.

- Thoa serum hoặc kem dưỡng ẩm sau đó.

Lưu ý: Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy pha loãng nước chanh với nước trước khi sử dụng.

Hỗn hợp giấm táo và baking soda.

baking soda giúp tẩy tế bào chết cho da và làm khô nốt mụn, giấm táo sẽ duy trì sự cân bằng độ pH trên da. Giấm táo còn chứa lactic acid giúp giảm mụn và se khít lỗ chân lông. Kết hợp 2 nguyên liệu này cho ra sản phẩm trị mụn vô cùng hoàn hảo cho da của bạn.

Trị mụn đầu với giấm táo và backing soda ( ảnh: internet).

Chuẩn bị

1 muỗng baking soda

1 muỗng canh nước lọc

1 muỗng canh giấm táo

Cách thực hiện

Pha loãng giấm táo với nước lọc.

Thêm baking soda vào hỗn hợp nước giấm táo.

Thoa hỗn hợp trực tiếp lên vùng da bị mụn.

Để yên trong 10-15 phút.

Rửa mặt lại bằng nước mát.

Thoa kem dưỡng ẩm cho da.

Thực hiện 2 lần/tuần.

Trị mụn nhọt bằng baking soda và nha đam

Nha đam có đặc tính chống viêm và làm dịu mát làn da của bạn, đây là một nguyên liệu phổ biến trong làm đẹp. Hỗn hợp baking soda và nha đam làm giảm sưng đỏ, giúp mụn nhọt lành nhanh chóng. Không những thế tinh chất trong nha đam còn giúp làm lành da và ngăn ngừa được thâm mụn.

Chuẩn bị

1 muỗng cà phê baking soda

1 muỗng cà phê gel nha đam

Cách thực hiện

Trộn đều hai nguyên liệu trên thành một hỗn hợp sệt.

Thoa hỗn hợp lên vùng da bị mụn.

Để trong 15 – 20 phút cho hỗn hợp khô tự nhiên.

Rửa mặt lại bằng nước mát.

Thoa thêm kem dưỡng ẩm cho da.

Thực hiện khoảng 2-3 lần/tuần.

Aspirin và baking soda trị mụn nhọt, giảm sưng viêm

Mặc dù chưa có nghiên cứu cụ thể nào cho thấy điều trị mụn bằng aspirin nhưng thành phần salicylic acid trong aspirin có thể giúp giảm mụn rất tốt. Đây là một trong những công thức có thể áp dụng để trị mụn đầu đen một cách vô cùng hiệu quả.

Chuẩn bị

1 muỗng cà phê baking soda

2 viên aspirin (đã nghiền nhuyễn)

1 muỗng cà phê nước lọc (có thể điều chỉnh liều lượng)

1 viên bông y tế hoặc tăm bông

Cách thực hiện

Cho baking soda và aspirin vào trong một cái chén nhỏ.

Cho nước lọc vào từ từ rồi trộn đều hỗn hợp lên.

Dùng tăm bông hoặc bông y tế thấm hỗn hợp rồi bôi lên nốt mụn nhọt.

Để yên trong 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Vỗ nhẹ cho da khô rồi thoa kem dưỡng ẩm.

Cuối cùng.

Mọi thành phần đều có khía cạnh tiêu cực, và baking soda cũng không khác. Với các công thức trị mụn bằng baking soda đơn giản tại nhà, nếu cẩn thận và chú ý sẽ không phải tác động gây hại của nó. Nếu bạn đang sử dụng baking soda trị mụn đầu đen, điều trị mụn trứng cá trên mặt, lưng hay mông thì cẩn thận để nó tiếp xúc trên da từ 5-15 phút là hợp lý, không để nó trên da lâu. Chúc các bạn trị mụn bằng baking soda thành công, không còn nỗi lo về mụn thay vào đó là làn da sáng khỏe, mịn màng.