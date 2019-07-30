Top 15 cách trị mụn bằng mật ong đơn giản mà vô cùng hiệu quả tại nhà

Mụn trứng cá là do một loại vi khuẩn có tên là Propionibacterium Acnes gây nên. Mật ong, với khả năng kháng khuẩn tốt, là phương thuốc hoàn hảo để tiêu diệt vi trùng bên ngoài và cũng như bên trong làn da của bạn.

Mật ong là một trong những nguyên liệu chăm sóc da hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên có lẽ ít ai biết đến các công thức trị mụn bằng mật ong như thế nào. Và để các bạn có được kiến thức trị mụn bằng mật ong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn hiểu hơn về các công thức đó.

Cụ thể, mật ong nguyên chất rất giàu chất chống oxy hóa (flavonoid), vitamin, khoáng chất và một số enzyme. Các đặc tính kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa, chữa bệnh và làm sạch của nó rất hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá. Việc thoa mật ong nguyên chất lên mụn trứng cá giúp giảm sưng và tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, giúp da mau lành hơn và ngăn ngừa sẹo mụn.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, mật ong còn nhiều công dụng trị mụn, làm đẹp da

Bên cạnh đó, mật ong còn giúp giải độc cơ thể, làm sạch máu, tăng cường trao đổi chất và làm trẻ hóa hệ thống miễn dịch. Cho dù thoa bên ngoài hay uống bên trong, mật ong đều có tác dụng trị mụn, làm đẹp da và tốt cho sức khỏe vô cùng tuyệt vời.

Top 15 công thức trị mụn với mật ong có thể bạn chưa biết.

1.Trị mụn đầu đen bằng mật ong và Baking Soda



Bật mí công thức trị mụn đầu đen bằng mật ong với Baking Soda cho da đẹp căng mịn

Baking soda có tác dụng tẩy tế bào da chết tích tụ, nguyên nhân gây ra mụn nhọt. Nó cũng là một hợp chất chống viêm và kháng khuẩn kết hợp với mật ong giúp làm sạch da và đánh bật những nhân mụn đầu đen cứng đầu.

Chuẩn bị:

- 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất

- 1 thìa cà phê baking soda

Cách dùng mật ong và baking soda trị mụn đầu đen:

- Trộn đều baking soda vào mật ong.

- Thoa hỗn hợp này trên khu vực bị mụn đầu đen bằng ngón tay của bạn.

- Chà nhẹ theo chuyển động tròn trong ba đến năm phút.

- Rửa sạch với nước ấm.

Hãy chắc chắn rằng bạn chà nhẹ nhàng vì da của bạn đang bị mụn nhẹ, vẫn sẽ nhạy cảm hơn so với bình thường.

2.Cách trị mụn bằng mật ong và bột nghệ



Trị thâm mụn bằng mật ong và bột nghệ cho da khỏe mạnh hồng hào trong thời gian ngắn

Bột nghệ nổi tiếng trong nhiều thế kỷ về tính chất sát trùng, nhanh lành vết thương, hỗ trợ chăm sóc da khỏe mạnh, mờ sẹo. Kết hợp với mật ong, nó tạo thành một hỗn hợp đối phó với mụn trứng cá đầy mạnh mẽ.

Chuẩn bị:

- 1 muỗng mật ong

- 1 thìa bột nghệ

Cách dùng mật ong trị mụn với bột nghệ đơn giản tại nhà:

- Trộn đều bột nghệ với mật ong.

- Thoa hỗn hợp này lên vùng da bị mụn, mát xa nhẹ nhàng và để yên trong khoảng 20 phút.

- Rửa sạch với nước ấm.

Lưu ý: Khi áp dụng hỗn hợp trị mụn, trị thâm mụn bằng mật ong và bột nghệ này không nên cho nhiều bột nghệ quá, rất dễ làm vàng da bạn.

3.Cách trị mụn bằng mật ong cho da dầu với giấm táo

Giấm táo có tính axit nhẹ và cân bằng độ pH da, kháng khuẩn và làm se lỗ chân lông khi bôi lên da giúp làm sạch da, tẩy sạch lớp dầu thừa trên da dễ gây bít tắc lỗ chân lông.

Chuẩn bị:

- 2 thìa mật ong nguyên chất

- 1 thìa giấm táo

- 1 thìa nước

- Bông tẩy trang hoặc bông gòn

Cách trị mụn bằng mật ong cho da dầu đơn giản:

- Trộn giấm táo với nước (tỷ lệ 1: 1) và nhúng bông vào đó.

- Làm ẩm nhẹ làn da và thoa mật ong lên khắp mặt.

- Massage mật ong theo chuyển động tròn trong khoảng năm đến bảy phút, để yên trong khoảng 30 phút.

- Rửa mặt bằng nước ấm.

- Sử dụng bông thấm giấm táo thoa đều lên mặt như sử dụng nước cân bằng da hay nước hoa hồng.

- Nhẹ nhàng thoa chất lỏng kết hợp mát xa nhẹ.

- Để khô tự nhiên, không cần rửa lại.

Lưu ý: Giấm táo có thể gây châm chích nên các bạn nhớ luôn pha loãng với nước khi sử dụng thoa da mặt.

4.Bật mí cách trị mụn bằng mật ong cho da dầu với trà xanh



Đắp mặt nạ trị mụn bằng mật ong và trà xanh giúp giảm mụn nhanh chóng

Trà xanh không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có nhiều công dụng dưỡng da đặc biệt. Nó chứa chất chống oxy hóa, tocopherols, axit ascorbic, carotenoids và các khoáng chất khác giữ cho làn da khỏe mạnh và ngăn chặn sản xuất dầu dư thừa. Sử dụng cùng mật ong nó là một cách trị mụn bằng mật ong cho da dầu được nhiều chị em tin dùng.

Chuẩn bị:

- 1 thìa bột trà xanh

- 1 thìa cà phê mật ong nguyên chất

Cách trị mụn bằng mật ong cho da dầu dễ thực hiện:

- Trộn đều trà xanh và mật ong với nhau.

- Thoa hỗn hợp lên da, mát xa nhẹ nhàng 15-20 phút.

- Rửa lại bằng nước ấm và lau khô da.

Lưu ý: Nếu không có bột trà xanh, các bạn lấy vụn trà khô, chần qua nước sôi rồi lấy bã trà đó trộn đều với mật ong thoa lên mặt cũng cho hiệu quả tương tự.

5.Cách trị mụn bằng mật ong và trứng gà

Lòng trắng trứng gà có nhiều dưỡng chất, giúp tẩy sạch bụi bẩn, mờ thâm, se khít lỗ chân lông, giảm mụn và làm trắng da hiệu quả cho làn da. Áp dụng cách trị mụn bằng mật ong và trứng gà, các bạn không chỉ có một làn da sạch mụn mà còn trắng hồng rạng rỡ.

Chuẩn bị:

- 2 thìa mật ong

- 1 lòng trắng trứng gà

Thực hiện cách trị mụn bằng mật ong và trứng gà:

- Trộn đều mật ong với lòng trắng trứng gà, có thể cho thêm vài giọt nước cốt chanh để tăng hiệu quả.

- Thoa đều hỗn hợp lên mặt, mát xa trong 3 phút, đợi khi hỗn hợp khô rửa lại bằng nước ấm.

Lưu ý: Tuần thực hiện tối đa 2 lần/tuần để có hiệu quả trị mụn, làm đẹp da tốt nhất. Đây cũng là một cách dùng mật ong trị mụn thâm vô cùng hiệu quả.

6.Cách trị mụn bằng mật ong và muối biển



Công thức trị mụn bằng mật ong và muối biển còn giúp tẩy da chết, làm sạch da hiệu quả

Muối biển có đặc tính kháng khuẩn nhẹ, đẩy nhanh quá trình chữa lành mụn trứng cá. Nó cũng có tính kiềm nhẹ và giúp giảm sản xuất dầu trên da kết hợp với mật ong là một công thức trị mụn dưỡng da, mờ thâm đơn giản, dễ thực hiện.

Chuẩn bị:

- 1 thìa cà phê mật ong

- 1 thìa cà phê muối biển

- 2 thìa cà phê nước nóng

Cách trị mụn bằng mật ong và muối biển như sau:

- Trộn các thành phần nêu trên.

- Áp dụng hỗn hợp trên tất cả các khu vực bị ảnh hưởng.

- Để nó trong 10 phút và sau đó rửa sạch với nước.

- Lau khô bằng khăn mềm sau đó thoa kem dưỡng ẩm.

Lưu ý khi sử dụng mặt nạ mật ong và muối trị mụn nên tiến hành nhẹ nhàng, không nên dùng quá nhiều lực có thể gây làn da vốn đang bị viêm mụn.

7.Hướng dẫn cách dùng mật ong trị mụn bọc

Tinh dầu tràm trà (Tea Tree Oil) có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm, giảm viêm và chống nhiễm trùng. Nó giết chết vi khuẩn P.acnes gây ra mụn nhọt, rút ngắn thời gian chữa lành mụn trứng cá đặc biệt là với mụn bọc, kích thích mụn nhanh chín cũng như giảm đau, sưng tấy, kết hợp với mật ong sẽ giúp các bạn trị mụn bọc nhanh chóng.

Chuẩn bị:

- 1 muỗng mật ong

- 2-3 giọt Tea Tree Oil

Mách bạn cách trị mụn bọc bằng mật ong hiệu quả nhất:

- Thêm tinh dầu tràm trà vào mật ong và trộn đều.

- Thoa đều hỗn hợp này lên mặt.

- Rửa sạch sau 10 đến 12 phút.

- Rửa lại bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm.

Lưu ý: Một số người có thể bị dị ứng Tea Tree Oil, đặc biệt ở những người có làn da nhạy cảm. Nên chú ý thử trước ở một vùng da nhỏ trước khi thoa toàn mặt.

8.Đắp mặt nạ bơ mật ong trị mụn

Bơ là loại quả chứa nhiều tinh chất có lợi cho da, các loại vitamin và khoáng chất có trong bơ như magie, sắt, kali và canxi có trong bơ giúp đánh bay mụn hiệu quả. Bơ giàu chất chống oxy hóa, giúp trẻ hóa da

Chuẩn bị

¼ quả bơ.

1 muỗng cà phê mật ong.

Tán nhuyễn hỗn hợp đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Massage đều lên mặt để khoảng 15 - 20 phút rồi rửa sạch

Sử dụng đều đặn 2 lần/tuần bạn sẽ thấy làn da thay đổi rõ rệt.

Mật ong và chuối trị mụn ( ảnh: internet).

9.Sử dụng mặt nạ chuối và mật ong trị mụn

Tương tự như bơ, chuối cũng là một trong những loại trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho da. Vitamin B6, C, A và các loại magie, sắt có trong chuối là kẻ thù của mụn, đặc biệt là mụn ẩn dưới da. Mặt nạ loại này giúp loại bỏ các sắc tố đen trên da.

Chuẩn bị:

Nửa trái chuối chín, xay nhuyễn. Để chuối bên ngoài khoảng 15 phút để chuối bị oxy hóa.

Cho tiếp 1 muỗng cà phê mật ong vào trộn đều.

Đắp hỗn hợp lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước lạnh.

Thực hiện 1 tuần 1 lần cho làn da sạch mụn cũng như trắng mịn một cách tự nhiên

10.Trị mụn bằng mặt nạ nha đam và mật ong

Dường như trong các công thức làm đẹp thì không thể thiếu nha đam. Khi kết hợp mật ong và nha đam chúng ta sẽ thu được công thức điều trị mụn hiệu quả. Không chỉ trị mụn nha mặt nạ này còn là giải pháp chăm sóc da cực tốt.

Nha đam giúp làm dịu da, giảm sưng đỏ do mụn viêm và mụn mủ gây ra. Bên cạnh đó, mật ong có tính kháng khuẩn, ngừa thâm giúp bảo vệ da khỏi sự tấn công của các loại vi khuẩn. Sử dụng thường xuyên da sẽ mịn màng và sạch mụn.

Chuẩn bị:

khoảng 50g thịt nha đam xay nhuyễn

2 muỗng mật ong nguyên chất vào trộn đều.

Rửa sạch mặt, đắp hỗn hợp trên lên mặt khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước sạch và khăn mềm.

Thực hiện thường xuyên để cho làn da đẹp và sạch mụn rạng rỡ hơn.

Mật ong và bột yến mạch ( ảnh: internet).

11.Mặt nạ yến mạch mật ong trị mụn

Yến mạch có công dụng loại bỏ bã nhờn hiệu quả, làm sạch sâu dưới lỗ chân lông. Mặt nạ này còn giúp tẩy tế bào chết trên bề mặt da. Nếu bạn không có thói quen tẩy tế bào chết định kỳ thì hãy sử dụng loại mặt nạ này nhé!

Đặc biệt, đối với những người đang gặp rắc rối vì mụn đỏ, mụn bọc thì không nên bỏ qua mặt nạ yến mạch. Bởi chúng có công dụng kháng viêm, giảm sưng vô cùng nhanh chóng.

Chuẩn bị:

Khoảng 2 muỗng bột yến mạch xay nhuyễn.

1 muỗng cà phê mật ong.

Trộn đều rồi đắp hỗn hợp lên mặt massage nhẹ, để khoảng 15 – 20 phút rồi rửa lại với nước lạnh là được.

Công thức này giúp làm sạch sâu từ các lỗ chân lông cũng như lấy đi mụn đầu đen. Đây là công thức trị mụn đầu đen vô cùng hiệu quả được rất nhiều chị em áp dụng.

12.Trị mụn bằng mật ong và sữa chua

Sữa chua là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc, đặc biệt có công dụng điều trị mụn vô cùng hiệu quả. Probiotic có trong sữa chua không đường giúp cân bằng độ pH, bảo vệ da khỏi các vi khuẩn có hại, làm sạch sâu và ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông. Không chỉ thế đây còn là công thức trị thâm mụn được rất nhiều chị em áp dụng.

Chuẩn bị:

1 thìa to sữa chua không đường. Bạn có thể xem công thức làm sữa chua tại nhà tại đây .

1 thìa to mật ong.

Trộn hỗn hợp với nhau, có thể thêm dầu dừa để tăng thêm độ ẩm cho da. Sau đó thoa đều hỗn hợp này lên mặt khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Mật ong ngâm tỏi trị mụn ( ảnh: internet).

13.Mật ong ngâm tỏi trị mụn

Đây là công thức tăng hệ miễn dịch cũng như tốt cho dạ dày. Đây là công thức ít ai biết đến khi có tác dụng trong trị mụn. Nhờ vào tính năng kháng khuẩn, kháng viêm của tỏi. Khi bôi hỗn hợp này lên da, cồi mụn sẽ được gom lại và khô nhanh chóng. Ngoài ra, tỏi còn có công dụng dưỡng da, giúp da mịn màng và căng mướt.

Chuẩn bị

6 – 10 tép tỏi tươi, bóc sạch vỏ

1 chén mật ong nguyên chất.

Cho 2 loại nguyên liệu vừa chuẩn bị vào 1 lọ thủy tinh rồi đậy kín nắp. Để khoảng 2 – 3 tháng là có thể lấy ra dùng.

Mỗi lần sử dụng, bạn chỉ cần lấy khoảng 1 muỗng cà phê mật ong ngâm tỏi sau đó bôi lên mặt. Nằm thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa lại với nước sạch.

Nếu kiên trì thực hiện khoảng 2 – 3 lần/tuần bạn sẽ thấy sự thay đổi tích cực của làn da.

Mật ong và chanh ( ảnh: internet).

14.Trị mụn bằng mật ong và chanh

Với các loại axit sát khuẩn làm sạch sâu có tác dụng ngăn chặn hình thành mụn. Bên cạnh đó, còn còn giúp làm khô cồi mụn, tẩy tế bào chết, loại bỏ bã nhờn, khắc phục triệt để tình trạng bít tắc lỗ chân lông.

Chuẩn bị

Nửa quả chanh tươi vắt lấy nước.

1 muỗng cà phê mật ong.

Trộn đều hỗn hợp.

Rửa mặt bằng nước nóng để kích thích lỗ chân lông giãn nở. Sau đó đắp hỗn hợp vừa thu được khoảng 20 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh để lỗ chân lông được se khít.

Không nên lạm dụng công thức này bởi chanh có thể làm mòn da.

15.Trị mụn bằng mật ong và đường nâu

Với khả năng làm sạch sâu và tẩy tế bào chết. Công thức này đơn giản và được nhiều chị em áp dụng nhất hiện nay.

Chuẩn bị 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh đường nâu và trộn đều với nhau.

Dũng hỗn hợp massage nhẹ nhàng lên mặt trong 3 đến 4 phút . Rửa mặt sạch và vỗ nhẹ sau đó.

massage trong 3 đến 4 phút Hỗn hợp rất hiệu quả trong việc trị mụn trứng cá , da sắp nổi mụn vì chúng có khả năng hạn chế bã nhờn.

Mật ong và cà chua ( ảnh: internet).

16.Trị mụn bằng mật ong và cà chua

Cà chua không chỉ tốt để sử dụng cho giảm cân, đây còn là giải pháp cho nhiều công thức làm đẹp trong đó có trị mụn. Cà chua có tính axit cao và chứa hàm lượng lớn kali và vitamin C, giúp làm sạch da, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và ngăn ngừa sự sinh sôi nảy nở của mụn mới.

Chuẩn bị:

1 muỗng mật ong, 1 quả cà chua.

Xay hoặc nghiền cà chua, lấy phần bã.

Trộn bã cà chua với mật ong, đợi 5 phút để hỗn hợp thấm đều với nhau.

Thoa đều lên da và đắp khoảng 20 phút

Rửa mặt sạch bằng nước ấm rồi bằng nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

Với cà chua bạn nên sử dụng cà chua chín để an toàn cho da hơn.

Cuối cùng.

Các thuộc tính kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên của mật ong trở nên hiệu quả hơn khi trộn với một vài thành phần tự nhiên khác như giới thiệu trong bài giúp tăng cường khả năng trị mụn trứng cá, làm mờ thâm, mờ sẹo. Vì vậy, để giảm mụn nhanh chóng và hiệu quả, hãy thử các công thức trị mụn bằng mật ong trên đây để sớm có làn da căng bóng, sạch mụn, trẻ đẹp đầy hấp dẫn chỉ sau vài tuần thử nghiệm. Chúc các bạn thành công.