Cách làm trắng da bằng mật ong cho nam hiệu quả thần kì

Làm đẹp 08/06/2019 08:22

Nếu đang muốn tìm dưỡng da đẹp cho nam an toàn và hiệu quả thì đừng bỏ qua cách làm trắng da cho nam bằng mật ong sau đây.

Giờ đây, làm đẹp không phải là đặc quyền chỉ dành riêng cho phái đẹp. Cánh đàn ông cũng rất quan tâm và trau chút cho ngoại hình bản thân. Và một trong những cách làm đẹp an toàn, đơn giản chính là cách làm trắng da cho nam bằng mật ong dễ thực hiện tại nhà. 

Để có làn da trắng sáng không hề đơn giản ở cả nam và nữ vì những yếu tố tác động bên ngoài như ô nhiễm, thói quen ăn uống không khoa học và tiếp xúc quá nhiều với hóa chất đều tàn phá làn da. Bên cạnh đó, nam giới thường có làn da sẫm màu hơn do tham gia các hoạt động ngoài trời, đi xe đạp và xe cộ và các hoạt động thể thao. Hơn nữa, xét về bản chất thì đàn ông có làn da thô và dày hơn phụ nữ, kết cấu da cũng thay đổi theo thời gian nhanh hơn.

Nhưng sự yêu thích với làn da trắng, nhẵn nhụi, mịn màng không phải là niềm mơ ước chỉ dành cho phụ nữ, cánh đàn cũng muốn làn da họ đẹp, sáng sủa. Có rất nhiều mẹo làm đẹp làm trắng da mặt mà các bạn có thể thử, trong đó phải kể đến là cách làm trắng da mặt cho nam bằng mật ong thực hiện tại nhà đơn giản, lành tính và tiết kiệm chi phí.

Cách làm trắng da mặt cho nam bằng mặt nạ mật ong

Làm trắng da bằng mật ong và sữa

Sự kết hợp giữa mật ong và sữa sẽ giống như một loại kem dưỡng da giúp các bạn nam khắc phục các nhược điểm về làn da và giúp làm sáng da khỏe mạnh bởi sữa cấp ẩm và giúp da trắng sáng, mật ong cũng là một chất sáng da tự nhiên, dưỡng ẩm và nhanh lành mụn.

Mặt nạ mật ong sữa giúp trắng da tự nhiên, mịn màng
Mặt nạ mật ong sữa giúp trắng da tự nhiên, mịn màng

Cách pha mật ong và sữa dưỡng da cho nam:

- Trộn 1 thìa cà phê mật ong với 1 thìa sữa tươi không đường,

- Trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất, bạn sẽ được hỗn hợp lỏng như kem dưỡng da. 

- Thoa đều lên mặt và vùng da cần dưỡng kết hợp mát xa nhẹ nhàng để da hấp thụ được nhiều dưỡng chất trong hỗn hợp hơn trong 15 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

- Các bạn nam áp dụng 1 lần trong ngày, duy trì hàng ngày để có làn da đẹp chỉ sau 2 tuần.

Kem dưỡng da từ mật ong và sữa giúp da sáng, khỏe mạnh tự nhiên khá lành tính dùng được cả cho những bạn nào có làn da nhạy cảm.

Mặt nạ mật ong chanh sáng da cho nam 

Chanh có tác dụng làm sạch và trắng da tự nhiên, mật ong dưỡng ẩm, hỗ trợ làm sạch da. Khi kết hợp hai sản phẩm này với nhau các bạn sẽ công thức làm sáng da cho nam đơn giản và lành tính tại nhà.

Mặt nạ trắng da cho nam bằng mật ong và chanh
Mặt nạ trắng da cho nam bằng mật ong và chanh hiệu quả rõ rệt sau 2 tuần sử dụng

Các bạn thực hiện như sau: 

- Trộn 1 muỗng cà phê mật ong với 1 muỗng cà phê nước chanh. 

- Trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất, thoa đều khắp mặt và mát xa trong 5-10 phút, hỗn hợp này sẽ làm sạch da nhờn, bụi bẩn và tẩy da chết một cách nhẹ nhàng. 

- Rửa lại bằng nước ẩm, tuần đắp 1-2 lần. 

Lưu ý: Khi đắp mặt nạ mật ong - chanh không nên ra ngoài ánh sáng mặt trời vì lúc này da đang rất yếu, sẽ bị bắt nắng, 

Hỗn hợp mật ong và chuối 

Bản thân chuối có tác dụng hydrat hóa làn da rất tốt vì chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất quan trọng giúp giữ ẩm cho da ở mức độ sâu hơn. Mật ong góp phần hydrat hóa làn da, cấp ẩm hoàn toàn tự nhiên, lành tính. Hỗn hợp này sẽ giúp da sáng khỏe, đủ ẩm tự nhiên không thua kém bất kì một loại kem dưỡng da nào.

Mặt nạ trắng da cho nam bằng mật ong giúp da sáng khỏe mịn màng
Mặt nạ trắng da cho nam bằng mật ong giúp da sáng khỏe mịn màng

Thực hiện mặt nạ mật ong và chuối như sau: Dùng máy xay hoặc nghiền nhỏ chuối chín, trộn đều với 1 thìa mật ong, nghiền tiếp lần nữa để hỗn hợp chuối và mật ong đặc mịn hơn. Tiến hành làm sạch vùng da cần dưỡng rồi thoa hỗn hợp này đều khắp khu vực đó, kết hợp mát xa 10-15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm.

Có thể thấy các mẹo làm đẹp giúp làm trắng da mặt cho nam bằng mật ong dễ dàng thực hiện và không tốn kém. Đừng quên chăm chỉ áp dụng để có làn da đẹp, khỏe mạnh mịn màng. 

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