Những mặt nạ trị mụn tiêu diệt sạch mụn đầu đen nhanh chóng

Mụn đầu đen là những mụn nhỏ, màu nâu đỏ hoặc đen, là kết quả của lỗ chân lông da bị tắc. Các tế bào da chết và dầu tích tụ gây bít tắc lỗ chân lông, mở các nang da, tạo thành nhân mụn. Phần đầu mụn mở ra, tiếp xúc với không khí làm cho phần đầu mụn chuyển đen, do đó có tên là mụn đầu đen.

Tất cả chúng ta đều không thích mụn đầu đen nhưng trị dứt điểm chúng lại không dễ. Nếu đang tìm cách hiệu quả làm sạch mụn đầu đen mà không gây tổn thương da, các bạn có thể thử ngay các loại mặt nạ trị mụn đầu đen như mặt nạ giấy trị mụn đầu đen, mặt nạ trị mụn đầu đen Hàn Quốc, một số loại mặt nạ trị mụn thiên nhiên đều có những tác dụng xoá bỏ mụn đầu đen mạnh mẽ.

Mụn đầu đen có thể xuất hiện khắp nơi trên khuôn mặt, từ trán, thái dương, đầu mũi, hai bên má hoặc cằm, theo từng chùm mảng rất khó chịu. Nhưng nặn mụn đầu đen không phải là một ý kiến hay vì chúng có thể dẫn đến viêm da và để lại sẹo. Do đó, tham khảo các công thức đắp mặt nạ trị mụn đầu đen từ thiên nhiên đến các sản phẩm mặt nạ trị mụn đầu đen Hàn Quốc tiện dụng, biết những ưu nhược điểm của chúng, tìm ra những mặt nạ trị mụn đầu đen và mụn cám phù hợp nhất với làn da bản thân.

Không khó để bạn có thể nhìn thấy ngay tác dụng của đất sét - Một loại mặt nạ trị mụn đầu đen cho da nhờn vô cùng hiệu quả - với các đặc tính riêng biệt của đất sét dễ dàng thấm sâu vào lỗ chân lông, hấp thụ bớt lượng dầu nhờn dư thừa và các lớp da chết, giúp bề mặt da sạch sâu những lớp mụn cám, đầu đen cứng đầu, thu nhỏ lỗ chân lông và sáng da sau mỗi lần đắp.

Có rất nhiều sản phẩm mặt nạ đất sét phổ biến trên thị trường như các sản phẩm mặt nạ trị mụn đầu đen tro núi lửa thuộc dòng mặt nạ trị mụn đầu đen Innisfree, các dòng mặt nạ đất sét Kiehl's, L'oreal hay Laneigh,... đều giúp loại bỏ những mụn đầu đen phiền toái và sáng da tuyệt vời.

Lưu ý: Khi sử dụng mặt nạ đất sét trị mụn, các bạn nên làm sạch da trước khi đắp mặt nạ, chỉ nên đắp tuần 1 lần với các bạn da thường/da hỗn hợp, tuần 2 lần với các bạn da nhờn, các bạn da khô nên tìm hiểu kĩ và sử dụng loại dành riêng cho loại da bản thân, khi đắp không đợi mặt nạ khô hoàn toàn mới rửa và thoa dưỡng ẩm sau bước đắp mặt nạ để cấp ẩm cho da kịp thời.

2. Mặt nạ giấy trị mụn đầu đen, các loại mặt nạ lột mụn



Mặt nạ trị mụn đầu đen ở mũi giúp lấy nhân mụn nhanh chóng

Các loại mặt nạ giấy, mặt nạ lột mụn đầu đen trị mụn ở mũi cũng khá phổ biến, có thể tìm mua ở các nhà thuốc hoặc siêu thị nhưng theo các bác sĩ da liễu đánh giá chúng chỉ có tác dụng tạm thời và có thể gây hại cho da khi một số loại có chứa còn trong thành phần. Lột mụn chỉ có tác dụng lấy nhân mụn chứ không giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, nguyên nhân chính gây ra mụn, dùng thường xuyên có thể gây tổn thương da, giãn nở lỗ chân lông to hơn.

3. Mặt nạ trị mụn đầu đen từ thiên nhiên lành tính

Đắp mặt nạ trị mụn đầu đen từ thiên nhiên là cách chăm sóc da được đánh giá tiết kiếm, lành tính từ những nguyên liệu quen thuộc. Một số loại mặt nạ trị mụn đầu đen thiên nhiên phố biến như là:

Cách làm mặt nạ trứng gà trị mụn đầu đen

Sử dụng lòng trắng trứng gà làm mặt nạ đắp mặt dưỡng da giảm mụn rất hiệu quả khi trứng gà giúp săn chắc da, thu nhỏ lỗ chân lông, tẩy da chết và sáng da rõ ràng. Trộn thêm với mật ong, nước chanh (dưỡng ẩm và làm trắng da tự nhiên) sẽ giúp chăm sóc da tốt nhất.

Các bạn chỉ cần tách lấy lòng trắng trứng gà, thêm 1 thìa mật ong, 1 thìa nước chanh, đánh bông đều lên thành hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch mặt và thoa đều hỗn hợp trên mặt, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn trong 10-15 phút, mặt nạ sẽ làm căng da mặt bạn, rửa mặt bằng nước ấm và lau khô bằng khăn mặt bông.

Kiên trì đắp mặt nạ trong 4 tuần, tuần 1 lần, làn da chị em sẽ giảm mụn và sáng thấy rõ.

Mặt nạ chuối trị mụn đầu đen

Chuối chứa nhiều vitamin A, B6, C, E, sắt, magie, kali,... giúp dưỡng ẩm, trị mụn đầu đen, mụn cám, mờ thâm, xóa nếp nhăn và trẻ hóa làn da tuyệt vời. Đặc biệt, mặt nạ chuối trị mụn đầu đen rất lành tính, thích hợp với nhiều loại da.



Mặt nạ chuối trị mụn đầu đen, sáng da, mờ thâm nhanh chóng

Các bạn chọn chuối chín vàng, nghiền nhuyễn trộn đều với mật ong/sữa chua/sữa tươi/dầu dừa thành hỗn hợp đồng nhất, thoa đều khắp mặt kết hợp mát xa nhẹ nhàng trong 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước mát.

Kiên trì đắp 2-3 lần/tuần giúp chị em dưỡng da trắng sáng đơn giản nhất.

Mặt nạ sữa chua trị mụn đầu đen

Mặt nạ sữa chua trị mụn đầu đen khá phổ biến, dễ làm được nhiều chị em yêu thích vì hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Các bạn có thể đắp mặt nạ sữa chua trộn với bột nghệ/mật ong/khoai tây nghiền giúp chị em không chỉ giảm mụn đầu đen mà còn dưỡng da căng bóng, trắng sáng tự nhiên vô cùng.

Lưu ý các chị em có da nhạy cảm thì không nên dùng mặt nạ sữa chua khoai tây vì dễ gây kích ứng, những người da mụn cũng cẩn thận khi dùng mặt nạ sữa chua vì có thể kích ứng khiến tình trạng mụn nặng hơn.

Mặt nạ trà xanh trị mụn đầu đen

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa và giảm viêm, đỏ và hấp thụ bớt dầu thừa trên da. Kết hợp thêm với gel nha đam - được biết đến khả năng hydrat hóa tự nhiên - sẽ làm sạch làn da của bạn và để lại cảm giác mát sạch thoải mái. Đây cũng là loại mặt nạ trị mụn ẩn thiên nhiên được tin dùng của nhiều người.

Các bạn chỉ cần trộn 1/2 bột trà xanh với 1 thìa gel lô hội thành hỗn hợp sệt, dùng bông tẩy trang thoa đều hỗn hợp trên mặt, để trong khoảng 20 phút, sau đó rửa lại bằng nước lạnh.

Làm từ 1-2 lần/tuần sẽ giúp làn da chị em sạch mụn, giảm nhờn rõ rệt.

Lưu ý: Vì trà xanh sẽ làm khô da nên tuân thủ đắp mặt nạ tối đa 2 lần/tuần, kết hợp thêm với sữa chua/nước ép dưa chuột cũng cho hiệu quả tương tự như với lô hội, không làm khô mà còn dưỡng ẩm đầy đủ cho da.

Mặt nạ đậu đỏ trị mụn đầu đen

Đây là mặt nạ trắng da trị mụn đầu đen nổi tiếng của Nhật Bản. Đậu đỏ chứa nhiều vitamin B, vitamin E, có tác dụng làm trẻ hóa làn da, giảm viêm, nhanh lành các vết thương trên da, tẩy tế bào chết, làm trắng da giúp loại bỏ mụn đầu đen nhanh chóng.



Mặt nạ đậu đỏ trị mụn đầu đen đơn giản, dễ làm

Các bạn trộn 1 thìa bột đậu đỏ với 1 thìa nước sạch hoặc thìa sữa chua, sữa tươi thành hỗn hợp sền sệt đồng nhất, thoa đều hỗn hợp trên da, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn trong 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, lau sạch bằng khăn mềm.

Đều đặn đắp mặt nạ trị mụn đầu đen bằng đậu đỏ 2-3 tuần lần sẽ giúp sạch mụn đầu đen và dưỡng da trắng hồng.

Mặt nạ bột nghệ trị mụn đầu đen

Nghệ có tính chất giảm viêm, giảm tiết bã nhờn, giúp mờ sẹo và nốt thâm, giảm nếp nhăn dưỡng da sạch mụn, làm sáng da rất hiệu quả. Kết hợp thêm với mật ong sẽ giúp các bạn có mặt nạ trị mụn đầu đen thiên nhiên lành tính, dưỡng ẩm da đơn giản.



Mặt nạ bột nghệ trị mụn đầu đen dễ làm tại nhà

Các bạn trộn đều 1 thìa bột nghệ với 1 thìa mật ong thành hỗn hợp đồng nhất (có thể kết hợp thêm với lòng trắng trứng gà), thoa đều hỗn hợp khắp mặt, mát xa nhẹ nhàng và thư giãn trong 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm. Kiên trì tuần đắp 1-2 lần sẽ giúp dưỡng da sáng khỏe, giảm mụn, mờ thâm rõ rệt.

4. Lưu ý chung khi sử dụng mặt nạ trị mụn đầu đen và mụn cám

Khi bạn đang sử dụng bất kỳ mặt nạ trị mụn đầu đen nào ở trên, hãy nhớ tẩy da chết trước và tác động lực trên da nhẹ nhàng và cẩn thận, việc chà xát da quá mức sẽ làm hỏng làn da của bạn, gây mẩn đỏ, nặng thêm tình trạng mụn, có thể dẫn đến mụn viêm, nhiễm trùng, để lại sẹo không mong muốn. Ngoài ra, sau khi đắp mặt nạ đừng quên bước dưỡng ẩm để cấp nước cho da kịp thời, dưỡng da mềm mịn.

Với tình trạng ô nhiễm, bụi ngày càng gia tăng xung quanh, sự căng thẳng của lối sống bận rộn và các hóa chất độc hại trong các sản phẩm chúng ta sử dụng, mụn đầu đen là một hiện tượng phổ biến. Trên đây là những loại mặt nạ trị mụn đầu đen phổ biến và hiệu quả nhất. Nếu đang quan tâm tìm kiếm mặt nạ trị mụn đầu đen các bạn hãy chú ý xem xét loại da bản thân, tần suất sử dụng, kiên trì sử dụng sẽ chăm sóc da tươi trẻ, láng bóng, sạch mụn. Chúc các bạn thành công.