Những công thức mặt nạ dưa leo tốt nhất và lưu ý khi sử dụng.

Dưa leo từ lâu đã được biết có nhiều công dụng cho sức khỏe và là một thực phẩm khoái khẩu của nhiều người. Và bạn cũng không phải ăn dưa leo cả ngày để có được những lợi ích chống nhăn, làm mịn da, chỉ cần dùng nước ép dưa leo đắp mặt hoặc trộn nó với các thành phần khác tạo ra mặt nạ dưa leo mang lại kết quả chăm sóc da tuyệt hơn mong đợi.

Bản thân dưa leo (dưa chuột) có nhiều vitamin và khoáng chất. Khi ăn hoặc đắp mặt bạn đều có thể thu được những lợi ích dinh dưỡng và làm đẹp mà nó mang lại. Quan trọng nhất, dưa leo chủ yếu là nước, giúp bạn cải thiện hydrat hóa cho da tích cực.

Vốn dưa chuột là thảo dược, không gây kích ứng và thường được sử dụng như một giải pháp cho da thâm, khô, nứt nẻ hay bọng thâm mắt, sử dụng mặt nạ giấy dưa leo giúp làm dịu da, cấp ẩm cho da nhanh chóng. Nó cũng là một thành phần quen thuộc trong kem, gel và sữa rửa mặt làm sạch, dưỡng da.

Ba lý do chính thuyết phục bạn đắp mặt nạ dưa leo chính là chúng chứa nhiều chất chống oxy hóa, có đặc tính chống viêm, chứa các vitamin như A, B1, C và khoáng chất như kali, giúp làm sáng, lên tông, dịu kích ứng, giảm mụn viêm, hydrat hóa, giữ ẩm cho làn da của bạn.

Dưới đây là các công thức mặt nạ dưa leo, hướng dẫn đắp mặt nạ dưa leo đúng cách tốt nhất chỉ dành cho bạn.

Nước ép dưa leo đắp mặt dễ thực hiện tại nhà

Nước ép dưa leo tươi cũng được sử dụng để chống lại làn da chảy xệ và các dấu hiệu lão hóa. Dưới đây, cách thức khai thác sức mạnh của nước ép dưa chuột để giữ cho da mặt và da cổ luôn căng mịn, săn chắc và đàn hồi.



Nước ép dưa leo đắp mặt chăm sóc da tại nhà đơn giản

Hướng dẫn sử dụng nước ép dưa leo đắp mặt:

- Rửa sạch dưa leo, không gọt vỏ, cắt thành lát nhỏ.

- Đặt các lát trong máy xay sinh tố, xay nhuyễn, tạo ra một hỗn hợp mềm mịn.

- Đổ dưa chuột xay nhuyễn qua lưới lọc để tách riêng lấy nước ép.

- Dùng tay sạch vắt bã dưa chuột để lấy phần nước còn lại.

- Rửa mặt, cổ bằng nước ấm và sữa rửa mặt không chứa dầu để làm sạch sâu, giúp da mở lỗ chân lông và sạch hết bã nhờn, bụi bẩn.

- Thoa nước ép dưa leo lên da kết hợp mát xa nhẹ trong 3-5 phút, để yên trong 15 phút.

- Rửa mặt bằng nước mát và vỗ cho da khô bằng khăn mềm, sạch.

Làn da của bạn sẽ cảm thấy căng và khỏe hơn chỉ với một lần thực hiện.

Mặt nạ giấy dưa leo làm đẹp da

Độ ẩm là một phần quan trọng để giữ cho làn da khỏe mạnh. Nó giúp xòa mờ các nếp nhăn hiện có và ngăn ngừa các nếp nhăn mới hình thành. Và không cần đến một loại kem đắt tiền để có thể cấp ẩm cho da như bạn mong muốn, chỉ cần sử dụng mặt nạ dưa leo là làn da đã đủ ẩm cần thiết. Cùng xem những hướng dẫn dùng đặp mặt nạ dưa leo chăm sóc da toàn diện.



Hướng dẫn cách đắp mặt nạ dưa leo hiệu quả nhất

Cách đắp mặt nạ dưa leo hiệu quả:

- Cắt quả dưa chuột và cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn

- Ngâm mặt nạ giấy khô trong nước hoa hồng để mặt nạ nở ra.

- Đắp mặt nạ giấy lên mặt, sau đó thoa đều dưa leo đã được xay nhuyền đều khắp mặt nạ giấy.

- Để mặt nạ trong mười lăm phút, rửa sạch với nước ấm và vỗ cho khô bằng khăn mềm.

Mẹo nhỏ: Để tăng cường đặc tính chống viêm, hãy để dưa leo trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng làm mát.

Mách bạn làm mặt nạ dưa leo với sữa tươi làm trắng da

Mặt nạ dưa leo với sữa tươi sẽ giúp làn da bạn căng mịn, trắng sáng trong thời gian ngắn nhất.

Hướng dẫn đắp mặt nạ dưa leo sữa tươi tại nhà: Nửa quả dưa leo nghiền nhuyễn trộn với 2 thìa sữa tươi thành hỗn hợp đồng nhất, thoa đều hỗn hợp đều khắp mặt và cổ, để trong 20 phút thì rửa lại nước ấm, lau khô bằng khăn mềm.

Bật mí công thức mặt nạ dưa leo trị mụn

Kết hợp Baking Soda với dưa leo các bạn sẽ được mặt nạ dưa leo trị mụn rất tốt.



Mặt nạ dưa leo trị mụn với Baking Soda

Các bạn chỉ cần trộn nửa quả dưa leo được nghiền nhuyễn với 1 thìa baking soda, trộn đều thành hỗn hợp sệt mịn, thoa đều lên mặt, để trong 10 phút rồi rửa lại với nước ấm, lau khô bằng khăn mềm.

Bỏ túi công thức mặt nạ dưa leo sữa chua dưỡng da sáng khỏe

Sữa chua dưỡng ẩm, làm sáng và trắng da kết hợp với dưa chuột cấp ẩm, dịu da, xòa mờ nếp nhăn các bạn sẽ được mặt nạ dưa leo sữa chua chăm sóc da đơn giản tại nhà.

Các bạn chỉ cần chuẩn bị nửa quả dưa leo được nghiền nhuyễn với 2 thìa sữa chua không đường, trộn đều với nhau, thoa hỗn hợp đều khắp mặt và cổ, để trong 15-20 phút rồi rửa lại bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm. Da sẽ sáng mịn ngay sau lần đầu tiên thực hiện.

Công thức mặt nạ dưa leo mật ong dưỡng ẩm cho da

Với khả năng cấp ẩm và dưỡng ẩm cho da hoàn hảo, mặt nạ dưa leo mật ong này rất thích hợp cho các bạn da khô, dưỡng da mịn màng chỉ trong 2 tuần.



Mặt nạ dưa leo mật ong chăm sóc da mịn màng

Hướng dẫn đắp mặt nạ dưa leo đúng cách: Trộn nửa quả dưa leo xay nhuyễn với 2 thìa mật ong, 1 thìa bột yến mạch thành hỗn hợp đều đồng nhất, thoa đều hỗn hợp khắp mặt và cổ trong 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Lau khô bằng khăn mềm.

Mách bạn mặt nạ dưa leo cho da nhờn

Mặt nạ dưa leo cho da nhờn kết hợp với lòng trắng trứng sẽ giúp da bạn bớt tiết dầu, săn chắc và có cả tác dụng chống lão hóa hiệu quả.

Các bạn nghiền nhuyễn nửa quả dưa chuột với lòng trắng trứng, trộn đều, thoa lên mặt và cổ, để khô trong 20 phút sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

Trị thâm với mặt nạ dưa leo bột nghệ

Mặt nạ dưa leo bột nghệ cũng là một loại mặt nạ dưa leo trị mụn, mờ thâm, sáng da hiệu quả được nhiều chị em tin dùng. Mặt nạ dưa leo này rất tốt cho những ai da dầu và da thường.



Hướng dẫn cách đắp mặt nạ dưa leo bột nghệ

Hướng dẫn đắp mặt nạ dưa leo bột nghệ đúng cách: Trộn đều nửa quả dưa chuột được nghiền nhuyễn với 1 thìa bột nghệ, 1 thìa nước chanh, thoa đều hỗn hợp lên mặt và cổ, kết hợp mát xa trong 15 phút, rửa lại bằng nước ấm, lau khô bằng khăn mềm.

Nếu muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, không tì vết, đừng trì hoãn việc chăm sóc da. Đầu tiên, hãy điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày như tập thể dục, ngủ trước 11 giờ, uống ít nhất 7 đến 8 ly nước và tránh làm việc trên máy tính nhiều giờ đồng hồ.

Ngoài ra, hãy áp dụng phương pháp dưỡng da bằng dưa leo và trà xanh theo hướng dẫn sau đây.

Công thức mặt nạ dưa leo và trà xanh

Nguyên liệu cần có:

- 1 quả dưa leo tươi

- 1 muỗng cà phê trà xanh

- Nước hoa hồng

- Túi zip

Cách thực hiện:

Dưa leo tăng cường độ ẩm còn trà xanh cung cấp chất chống oxy hóa giúp làn da căng mướt, trắng hồng, mịn màng không tì vết.

Dưới đây là từng bước hướng dẫn làm mặt nạ dưỡng da từ dưa leo và trà xanh.

Cách sử dụng:

Lấy nhiều miếng bông đã làm từ túi zip ra để đắp lên khuôn mặt, có thể đắp lên mắt để điều trị quầng thâm và bọng mắt. Sau đó, thư giãn trong 10 đến 15 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Bạn sẽ thấy thật sảng khoái và dịu mát sau khi đắp loại mặt nạ này. Đặc biệt là vào mùa hè, công thức này sẽ làm mát, tăng cường hydrat hóa, làm dịu và dưỡng trắng da. Dưa leo và trà xanh đều có tác dụng giảm thâm sạm, xỉn màu hữu hiệu.

Dưới đây là một số tư vấn, giải đáp thắc mắc xung quanh dùng mặt nạ dưa leo dưỡng da

Đắp mặt nạ dưa leo xong có rửa mặt không?

Mặt nạ dưa leo có nhiều dưỡng chất, khi đắp không làm sạch phần dưỡng chất dư thừa ở lại trên da khiến da dễ bí tắt và nổi mụn. Do đó, đắp mặt nạ dưa leo xong các bạn nên rửa mặt bằng nước ấm, sau đó chà đá lạnh để làm săn chắc da, se khít lỗ chân lông.

Đắp mặt nạ dưa leo hàng ngày có tốt không?



Đắp mặt nạ dưa leo hàng ngày có tốt không? Câu trả lời là không nên đắp quá nhiều

Trong dưa chuột có tính axit nhẹ và chống viêm, nếu đắp hàng ngày liên tục sẽ khiến da yếu và mỏng dần. Nên đắp tuần 2-3 lần để có hiệu quả chăm sóc da tốt nhất.

Đắp mặt nạ dưa leo có trị mụn không?

Câu trả lời là Có. Trong dưa leo có tính chống viêm nên sẽ giúp giảm sưng, giảm đau do mụn mang lại. Để tăng hiệu quả trị mụn, trước khi dùng nên để dưa leo trong tủ lạnh 2-3 tiếng.

Đắp mặt nạ dưa leo có bắt nắng không?

Đắp mặt nạ dưa leo vào ban ngày sẽ khiến tác dụng dưỡng da của dưa leo giảm đi, dễ sinh mụn. Hơn nữa, đắp mặt nạ dưa leo vào ban ngày, khi đi ra ngoài sẽ khiến da dễ bị bắt nắng và đen sạm, đẩy nhanh tốc độ lão hóa của da.

Thời gian phù hợp nhất để đắp mặt nạ dưa leo là vào buổi tối, trước lúc đi ngủ, da được giữ sạch và hấp thu các dưỡng chất có lợi đạt hiệu quả nhất.

Đắp mặt nạ dưa leo bao nhiêu phút?



Đắp mặt nạ dưa leo bao nhiêu phút? Từ 15-20 phút là hợp lý

Dưa leo rất nhiều nước nên khi đắp mặt sẽ giúp làn da bạn được cấp ẩm hiệu quả, nhưng để quá lâu, dưa leo mất nước thì chúng sẽ hút ẩm ngược lại từ da khiến làn da bị khô và dễ kích ứng. Tốt nhất nên đắp trong khoảng 15-20 phút là lý tưởng nhất.

Đắp mặt nạ dưa leo bao nhiêu lần 1 tuần?

Tiến hành đắp mặt nạ dưa leo quá nhiều sẽ khiến da bị quá tải, không thể hấp thụ hết các dưỡng chất, làm mất lớp dầu tự nhiên của da cũng như da dễ bị bít tắt, lỗ chân lông mở to, dễ gây mụn và dị ứng. Do đó, trung bình đắp mặt nạ dưa leo 2-3 lần/tuần là hợp lí.

Một số lưu ý khi đắp mặt nạ dưa chuột

Sau khi biết được các lợi ích của mặt nạ dưa chuột thì các bạn không nên vội vàng áp dụng ngay. Thay vào đó hãy thử độ kích ứng trên da trước, bởi dưa leo chứa nhiều gel nhựa có thể khiến da mặt nhạy cảm bị tổn thương. Do đó, bạn nên thử chúng ở vùng da tay nếu không có dị ứng thì mới đắp lên mặt. Sau đó, lưu ý thêm một số điều sau đây:

Luôn luôn vệ sinh da trước và sau khi đắp mặt nạ

Vệ sinh ra mặt là điều vô cùng cần thiết trước khi đắp mặt nạ dưa leo. Thao tác này giúp da mặt sạch, thông thoáng lỗ chân lông, tạo điều kiện thuận lợi cho các dưỡng chất từ mặt nạ thấm sâu vào bên trong. Từ đây làn da được cung cấp một lượng lớn dưỡng chất để khỏe mạnh và tươi tắn hơn.

Luôn vệ sinh da sạch sẽ khi đắp mặt nạ dưa chuột

Sau khi đắp mặt nạ xong cũng cần vệ sinh da thật sạch sẽ. Như vậy các chất cặn bã sẽ không còn tồn đọng trên da, giữ da sạch và khỏe, hạn chế hình thành mụn, làn da mịn màng như mong ước.

Đắp đúng thời điểm

Khi đắp mặt nạ dưa leo, bạn cần phải lưu ý về thời điểm đắp. Chỉ nên đắp mặt nạ dưa leo vào buổi tối. Bởi đây là thời điểm tốt nhất da được thư giãn và thẩm thấu các chất dinh dưỡng tối đa, hơn thế nữa cũng tránh được ánh nắng mặt trời. Tránh được khả năng bị hư tổn khi tiếp xúc với các tác nhân môi trường bên ngoài nếu đắp vào ban ngày.

Bên cạnh đó, khi da bị tổn thương quá nặng, mụn chi chít thì nên cũng nên hạn chế đắp mặt nạ. Bởi lúc này da không thể tiếp nhận thêm các dưỡng chất bổ sung. Do đó bạn nên tạm ngưng dưỡng da và đắp mặt nạ trong thời điểm này.

Không được lạm dụng

Khi đắp mặt nạ dưa leo, bạn chỉ nên đắp trong khoảng 15-20 phút là đủ. Bạn không nên đắp lâu hơn vì sẽ làm da “bội thực”. Làn da dễ bị nổi mụn và lỗ chân lông trở nên to hơn, thô ráp, sần sùi. Mỗi tuần cũng chỉ nên đắp 2-3 lần là vừa đủ.

Tuyệt không được đắp mặt nạ dưa leo trước khi đi ra ngoài. Bởi lượng Acid ascorbic và Vitamin A dồi dào trong dưa leo rất có lợi cho làn da, nhưng cũng làm mỏng lớp màng bảo vệ trên biểu bì da, khiến da dễ bị bắt nắng hơn. Vì thế, khi đi ra ngoài ra, việc sử dụng kem chống nắng là việc làm cần thiết, bạn nên sử dụng hàng ngày để hạn chế các tác hại từ tia cực tím.

Đắp mặt nạ dưa leo đúng thời điểm và không nên quá lạm dụng

Bên cạnh đó, để có làn da đẹp, ngoài việc đắp mặt nạ dưa chuột thì bạn cần phải chú ý hơn đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Cần ăn uống đủ chất, uống nhiều nước, hạn chế dùng mỹ phẩm. Khi ăn uống thì nên ưu tiên bổ sung nhiều các thực phẩm Omega-3 giúp bảo vệ collagene để da đàn hồi cao ít nếp nhăn. Đồng thời ăn thật nhiều trái cây có lượng vitamin C lớn như cam, quýt… để cung cấp vitamin C cho da. Bởi vitamin C đóng vai trò là chất chống oxy hóa, tăng sản sinh collagen, ngăn ngừa sần sùi và nếp nhăn. Cùng với đó hãy ăn thêm cà chua và dưa hấu để bổ sung lycopene - Một hợp chất làm da căng mịn, bảo vệ da hiệu quả trước ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời. Hơn thế nữa, bạn cần tránh nắng, bụi, khi về đến nhà cần tẩy trang vệ sinh da thật sạch sẽ.

Màu sắc của làn da sẽ phản ánh tình trạng sức khỏe của chúng ta. Do đó, bạn tuyệt đối không nên lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Cách tốt nhất để dưỡng và bảo vệ da đó là trong ăn uống, bên ngoài thì bôi, đắp mặt nạ. Vì vậy, để sớm sở hữu làn da đẹp như muốn bạn hãy đắp mặt nạ dưa chuột đúng cách và ăn uống, sinh hoạt thật khoa học nhé!