Cải thiện làn da cháy nắng bằng cái loại thực phẩm nào trong mùa hè gay gắt này?

Cà rốt là một trong những thực phẩm rất tốt cho cho người có làn da bị cháy nắng nhờ hàm lượng beta carotene của nó.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung đủ lượng beta carotene trong chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi những tổn thương do tia UV gây ra.

Beta carotene là một loại carotenoid được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm tự nhiên có màu cam và màu vàng. Cùng với cà rốt, khoai lang và dưa đỏ cũng chứa chất carotenoid quan trọng này. Các loại thực phẩm không có màu cam như rau lá xanh (như rau bina) cũng là nguồn cung cấp beta carotene dồi dào.

Carotenoid tích tụ ở lớp ngoài của da để tạo thành hàng rào bảo vệ chống lại các tác động từ môi trường, bao gồm cả bức xạ tia cực tím (UV). Điều đó giúp bảo vệ chống lão hóa da bằng cách thúc đẩy độ đàn hồi và dưỡng ẩm của da, đồng thời giảm sự phát triển của nếp nhăn và các đốm đồi mồi.

Chuối

Chuối với lượng vitamin, khoáng chất dồi dào cùng độ ẩm cao, nên rất tốt cho làn da cháy nắng. Khi sử dụng chuối sẽ giúp loại bỏ cảm giác nóng rát, phục hồi tế bào da hư tổn và dưỡng da trắng sáng, mịn màng trở lại.

Lòng trắng trứng

Tùy thuộc vào bao diện tích da bị đốt cháy nhiều hay ít, bạn sử dụng một hoặc 2 lòng trắng trứng rồi thoa lên lớp da bị cháy. Đây là một trong những cách tốt nhất để làm dịu một cách tự nhiên khi da bạn bị cháy do tiếp xúc quá lâu với ánh nắng gay gắt. để khoảng vài phút rồi rửa sạch.

Dầu dừa

Một trong những cách chăm sóc da cháy nắng hiệu quả đó là sử dụng dừa dầu - một sản phẩm từ thiên nhiên. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng trong dừa có axit lauric giúp quá trình phục hồi da cháy nắng diễn ra nhanh chóng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn có thể bôi dầu dừa vào vùng da tổn thương sau khi tắm tráng bằng nước mát. Nhờ vậy, làn da của bạn sẽ được cấp ẩm và phục hồi nha.

Nước chanh

Nước chanh có chứa Citric Acid, có khả năng làm sáng da. Nước chanh pha cùng nước hoa hồng, nước dưa chuột hoặc mật ong giúp làm dịu mát da và xóa bỏ rám nắng. Tuy nhiên, chỉ nên thoa nước chanh lên da vào buổi tối vì nước chanh khiến làn da dễ bắt nắng hơn.