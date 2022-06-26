Các loại rau củ dù có ăn thả ga vẫn yên tâm rằng sẽ không tăng cân

Lượng calo trong bông cải xanh là cực kỳ thấp khi theo USDA, 100 gram bông cải xanh chỉ chứa 34 calo. Ngoài ra, chúng cũng chứa vitamin C và chất xơ tiêu hóa, cùng với đó là chứa các chất phytochemical giúp tăng cường quá trình giảm mỡ trong cơ thể.

Như chúng ta đã biết, cà chua là một loại thực phẩm rất giàu xenluloza, có vị chua ngọt, mùi thơm nên dễ mang đến cảm giác ngon miệng. Ngoài ra, cà chua còn có thể cải thiện nhu động của dạ dày và ruột để thúc đẩy khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng vào cơ thể. Chính vì vậy, càng ăn nhiều cà chua phụ nữ sẽ càng gầy.

Cà chua thường có hàm lượng calo thấp nhất khi ăn sống, nhưng nhiều người thường chế biến cà chua thành những món ăn khác nhau. Điều này sẽ làm tăng hàm lượng calo và làm mất chất dinh dưỡng của cà chua, tốt nhất là bạn nên ăn cà chua ở dạng salad, hỗ trợ rất tốt trong quá trình giảm cân.

Cần tây

Cần tây là thực phẩm không thể bỏ qua trong danh sách đồ ăn ít calo. Món ăn này không chỉ có hàm lượng calo thấp mà còn có khả năng giảm thiểu lượng cholesterol trong cơ thể. Bên cạnh đó, cần tây chứa nhiều vitamin A, B6, B12, E, C, K và khoáng chất có lợi như natri, canxi, kali,…, rất xứng đáng có trong danh sách các món ăn mà ngày thường và Tết bạn nên thử.

Bí đao

Bí đao chứa hàm lượng nước rất cao, mùa hè ăn nhiều còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Nó còn còn giúp cơ thể bài tiết nhiều nước và chất độc, cải thiện tình trạng phù nề.

Bản thân cà chua giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, có tác dụng thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ của dạ dày ruột.

Xà lách

Sẽ thật thiếu sót nếu trong thực đơn giảm cân lại không có các món ăn như xà lách trộn hay salad rau củ. Loại rau này được mọi người rất ưa chuộng, đặc biệt là ăn sống bởi nó rất giàu chất xơ và khoáng chất nhưng lại có hàm lượng calo rất thấp. Trong khoảng 100 gram xà lách chỉ chứa 15 calo, rất thấp và khó có thể gây béo.

Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là tổng hợp 10 loại rau củ cực tốt mà chứa ít calo “thần dược” giảm cân hiệu quả mà các chị em có thể cân nhắc thêm vào thực đơn của mình. Ngoài ra, để việc giảm cân hiệu quả thì các chị em nên kết hợp với việc rèn luyện thể thao và có chế độ nghỉ ngơi hợp lý.

Cà rốt

Theo USDA, trong 100 gram cà rốt chỉ có 41 calo. Loại rau củ này chứa nhiều vitamin A và beta carotene, giúp giảm lượng đường trong máu. Cà rốt chứa ít calo nên chúng rất lý tưởng cho chế độ ăn kiêng giảm cân. Bạn có thể ăn cà rốt sống vì chúng có vị ngọt hoặc xay thành sinh tố. Hoặc, bạn cũng có thể xào cà rốt và thêm chúng vào các món thịt.

*Tổng hợp từ nhiều nguồn