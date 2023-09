Cải thiện da sẹo rỗ với những phương pháp dễ ợt ngay tại nhà mà bạn chớ bỏ qua

Các lỗ nhỏ trên da do mụn trứng cá hoặc các vết sau thủy đậu và nhiều lỗ khác để lại đều được gọi là vết rỗ. Có rất nhiều cách để đối phó với nó và tốt nhất là chọn một trong những cách phù hợp để có hiệu quả và kết quả tốt nhất. Từ lột da hóa học đến kem trị sẹo và hơn thế nữa, sau đây là những phương pháp trị sẹo giúp bạn cải thiên làn da hiệu quả.

Các vết rỗ là gì?

Ảnh minh họa

Rỗ về cơ bản là một vết sẹo, sẹo lõm hoặc sẹo do các tình trạng da khác nhau như đậu mùa hoặc mụn trứng cá gây ra. Các vết rỗ có thể do mụn trứng cá, nhiễm trùng do vi khuẩn và nhiều những vấn đề da khác. Nó giống như một dấu vết để lại trên da sau khi mụn cải thiện.

Ảnh minh họa

Đôi khi sẹo rỗ có thể là một rắc rối để giải quyết nhưng loại điều trị phù hợp và sản phẩm phù hợp chắc chắn sẽ hữu ích cho da bạn. Các vết rỗ cũng có thể được hình thành do các lớp da sâu dưới biểu bì bị tổn thương và dẫn đến tình trạng da không đồng đều.