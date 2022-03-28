Cải thiện da sẹo rỗ với những phương pháp dễ ợt ngay tại nhà mà bạn chớ bỏ qua

Làm đẹp 28/03/2022 13:44

Mỗi loại da đều có một loạt các vấn đề về da khác nhau nhưng có một điều mà hầu hết các loại da đều gặp phải đó là sẹo để lại sau mụn hoặc do bệnh truyền nhiễm gây ra và chúng còn được gọi là sẹo rỗ. 

Cải thiện da sẹo rỗ với những phương pháp dễ ợt ngay tại nhà mà bạn chớ bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Các lỗ nhỏ trên da do mụn trứng cá hoặc các vết sau thủy đậu và nhiều lỗ khác để lại đều được gọi là vết rỗ. Có rất nhiều cách để đối phó với nó và tốt nhất là chọn một trong những cách phù hợp để có hiệu quả và kết quả tốt nhất. Từ lột da hóa học đến kem trị sẹo và hơn thế nữa, sau đây là những phương pháp trị sẹo giúp bạn cải thiên làn da hiệu quả.

Các vết rỗ là gì?

Cải thiện da sẹo rỗ với những phương pháp dễ ợt ngay tại nhà mà bạn chớ bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Rỗ về cơ bản là một vết sẹo, sẹo lõm hoặc sẹo do các tình trạng da khác nhau như đậu mùa hoặc mụn trứng cá gây ra. Các vết rỗ có thể do mụn trứng cá, nhiễm trùng do vi khuẩn và nhiều những vấn đề da khác. Nó giống như một dấu vết để lại trên da sau khi mụn cải thiện. 

Cải thiện da sẹo rỗ với những phương pháp dễ ợt ngay tại nhà mà bạn chớ bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Đôi khi sẹo rỗ có thể là một rắc rối để giải quyết nhưng loại điều trị phù hợp và sản phẩm phù hợp chắc chắn sẽ hữu ích cho da bạn. Các vết rỗ cũng có thể được hình thành do các lớp da sâu dưới biểu bì bị tổn thương và dẫn đến tình trạng da không đồng đều.

Các cách để đối phó với các vết sẹo rỗ

1. Massage mặt

Cải thiện da sẹo rỗ với những phương pháp dễ ợt ngay tại nhà mà bạn chớ bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Mát xa mặt là một cách tuyệt vời để giảm viêm, đồng thời cải thiện tuần hoàn và cấu trúc da, làm đều màu da của bạn. Nó có thể không trực tiếp loại bỏ các vết rỗ nhưng có thể hữu ích trong việc giảm sự xuất hiện. Bạn có thể sử dụng các cách thủ công hoặc kỹ thuật để massage mặt.

2. Điều trị lột da bằng hóa chất

Cải thiện da sẹo rỗ với những phương pháp dễ ợt ngay tại nhà mà bạn chớ bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Đây là một cách khác để đối phó với các vết rỗ. Quá trình này còn được gọi là tẩy tế bào chết hoạt động bằng cách loại bỏ lớp trên cùng của da để giúp tái tạo tế bào mới. Quá trình này có xu hướng làm giảm sự xuất hiện và cũng làm phẳng bề mặt sẹo. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu trước khi bắt đầu.

3. Kem trị sẹo

Cải thiện da sẹo rỗ với những phương pháp dễ ợt ngay tại nhà mà bạn chớ bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Các loại kem không kê đơn này là một cách khác để đối phó với các vết sẹo rỗ vì chúng giúp giảm thiểu sự xuất hiện của sẹo và bạn phải được sử dụng thường xuyên. Chúng tương đối mất nhiều thời gian hơn để hiển thị kết quả so với các lựa chọn điều trị khác. Nó đôi khi cũng có thể gây ra một chút mẩn đỏ trên da.

Theo Swirlster

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