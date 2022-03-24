Bật mí 3 cách thú vị giúp bạn hấp thụ trọn vẹn 'tinh hoa' của đu đủ

Trường hợp điển hình về loại trái cây làm đẹp da: đu đủ, một nguồn tuyệt vời của vitamin A, B và C với AHA, chất xơ và nhiều khoáng chất. Papain là một loại enzyme được tìm thấy trong đu đủ, hỗ trợ giải quyết hàng loạt các vấn đề về da như da chết, mụn, xỉn màu, sắc tố và lỗ chân lông bị tắc. Vì vậy, tại sao không làm giàu làn da của bạn với một liều lượng cần thiết của đu đủ theo ba cách thú vị này?

Tất cả những gì bạn cần làm là nghiền một ít đu đủ rồi thêm dưa chuột xay và vài giọt dầu vitamin E vào vì hỗn hợp này đảm bảo làn da ẩm và làm căng da. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp lên mặt và rửa sạch bằng nước lạnh.

2. Tẩy tế bào chết bằng đu đủ

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Hãy để đu đủ thực hiện công việc của nó, tức là tẩy tế bào chết khi bạn làm hỗn hợp tẩy tế bào chết với đu đủ tại nhà. Trong khi đu đủ tẩy tế bào chết hóa học, nhờ có AHA và enzym, bạn có thể trộn nó với một chất tẩy da chết vật lý như đường nâu và bột yến mạch để nâng cao hiệu quả tẩy da chết. Đừng lo lắng, cả ba tác nhân này đều là chất tẩy da chết nhẹ và sẽ loại bỏ làn da xỉn màu, da chết và khô ráp, để lại làn da tươi sáng và mịn màng hơn. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là trộn đu đủ nghiền, bột yến mạch và đường nâu theo tỉ lệ 1: 1: 1 rồi thoa đều lên da.

3. Mặt nạ đu đủ

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Đắp mặt nạ đu đủ là một việc làm thông minh nếu bạn đang khao khát có được làn da sáng, mịn, tươi trẻ và khỏe mạnh. Vitamin C hỗ trợ sắc tố, vitamin A làm giảm viêm trong khi papain chăm sóc các vết thâm, vết và mụn trứng cá. Đừng lo lắng về tình trạng khô da, vì AHA có tác dụng chăm sóc da. Để làm mặt nạ đu đủ, bạn cho mật ong và sữa vào bát đu đủ chín nghiền theo tỷ lệ 2: 1: 2 rồi khuấy đều. Sữa và mật ong tăng cường hiệu quả làm sáng và mềm da. Bạn cũng có thể thêm một chút nghệ để làm sáng da hoặc một lòng trắng trứng để làm căng da.

Theo Femina